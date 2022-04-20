جدة: في انعكاس جديد لنجاحاته المتواصلة؛ اختارت شبكة (لينكد إن) الإلكترونية العالمية (المركز الطبي الدولي - IMC)؛ ليكون ضمن قائمتها لأفضل 15 مكان عمل لتطوير مسارك المهني في السعودية لعام 2022، وذلك وفقاً لتصنيف الشبكة الذي يعتمد على سبع ركائز يختص كل منها بعنصر مهم للتقدم المهني، وهي: القدرة على تحقيق التقدم المهني، تنمية المهارات، استقرار الشركة، استقطاب الفرص الخارجية، التقارب بين الموظفين، التنوع بين الجنسين، الخلفيات التعليمية.

وتعد (لينكد إن) أكبر شبكة تواصل اجتماعي احترافية في العالم لربط وتعزيز العلاقات المهنية، وتعلم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة المهنية، والعثور على الوظائف المناسبة أو التدريب.

وتستند الشبكة في اختيار الشركات المُصنفة إلى بيانات موقعها الإلكتروني، الذي يضم في المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 4 ملايين مستخدم، حيث يكشف هذا التصنيف عن الشركات التي تسعى إلى تعزيز مهارات موظفيها والاستثمار في المواهب، وتقديم فرص العمل.

أما عن المركز الطبي الدولي الذي افتتح سنة 2006 في مدينة جدة، فهو يُعَدُّ منظومةً صحيةً متكاملةً بما يضمه من مراكز تخصُّصية توفر خيارات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، حيث يعتمد بشكل رئيسي على الأطباء الحاصلين على أرقى الدرجات العلمية الأمريكية والكندية والأوروبية في أكثر من ثلاثين تخصصاً تغطي مختلف الاحتياجات الصحية، وجميع مرافق المستشفى تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى الالتزام التام بأعلى معايير الجودة، مما يجعله من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط.

كما يتبنى المركز الطبي الدولي صناعة نموذج فريد لرعاية صحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسداً وعقلاً وروحاً باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج مع اقتفاء المعايير الربانية في المعاملة والأخلاق.

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