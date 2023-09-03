تقرير صادر عن شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق

ملخص تنفيذي

البورصة تسجل قمة جديدة. ومع ذلك، فلاتزال بأسعار رخيصة !

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" شهر أغسطس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 7.5% على أساس شهري، و 29.3% منذ بداية العام، و 88.8% على أساس سنوي ليسجل مستوى قياسي جديد عند 18,873.8 نقطة بالجنيه المصري (610 بالدولار الأمريكي)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق عند 18363.3 نقطة بالجنيه المصري (1,037 بالدولار الأمريكي) التي وصل إليها المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات في أبريل 2018.

نعتقد أن المؤشر الثلاثيني لا يزال لديه مجال للارتفاع لسببين؛ 1) على الرغم من أن المؤشر تجاوز القمة السابقة المتحققة في أبريل 2018 بنسبة 2.8% بالجنيه المصري، إلا أنه أقل من ذلك المستوى مقوماً بالدولار الأمريكي بنسبة 41%، و2) يتداول المؤشر بخصم كبير مقارنة بالمؤشرات النظيرة. فعند مضاعف ربحية خلال آخر 12 شهر يبلغ 8.5 مرة ومضاعف ربحية مستقبلي عند 7.1 مرة، يتداول المؤشر الثلااثيني أقل من مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة بمتوسط 19% تقريبًا، وأقل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمتوسط 43% تقريبًا، وأقل من متوسط مضاعف ربحية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45% تقريبًا. علاوة على ذلك، يتم تداول المؤشر الثلاثيني بخصم يبلغ حوالي 26% في المتوسط مقارنة بالمتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 10.6 مرة خلال الخمس سنوات من 2018 إلى 2022. علاوة على ذلك، فإن نسبة القيمة السوقية للمؤشر الثلاثيني إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية تبلغ 8.3%، بالقرب من متوسط العشر سنوات البالغ 8.6%. وحيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية بنسبة 23% في العام المالي 2023/2024 ليسجل 12.3 تريليون جنيه، فقد تصل قيمة المؤشر الثلاثيني إلى 24,114 نقطة، مما يعني مضاعف ربحية قدره 9.1 مرة.

من وجهة نظرنا، تتعرض الأسهم المصرية لضغوط بسبب زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال نتيجة لارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) وأسعار الفائدة في مصر إلى مستويات تاريخية. ويقترن ذلك بمخاوف بشأن احتمال إعادة تصنيف مؤشرات MSCI مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة في حالة حدوث مزيد من التدهور في إمكانية الوصول إلى الأسواق في مصر بسبب نقص الدولار الأمريكي.

وفقاً لتقييمنا، قمنا بتقدير متحفظ للسعر المستهدف للمؤشر الثلاثيني بين 21,378 و 24,054 نقطة بمتوسط سعر مستهدف قدره 22,716 نقطة بالجنيه المصري (735 نقطة بالدولار الأمريكي)، مما يشير إلى صعود محتمل بنسبة 20% مقرنةً بآخر سعر. كما يعكس سعرنا المستهدف مضاعف ربحية يبلغ 9.4 مرة مقابل مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة البالغ 9.7x تقريبًا.

ويعد توافر الدولار الأمريكي وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر من المحفزات الرئيسية لصعود البورصة المصرية.

... 12 سهم من أسهمنا المفضلة

لقد أجرينا فحصًا للأسهم المصرية، بما في ذلك أكثر من 200 سهم، وتوصلنا إلى قائمتنا المفضلة المكونة من 50 سهم بمتوسط عائد إجمالي يقدر بحوالي 66%. جدير بالذكر أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزل في المنطقة السالبة منذ فبراير 2022، مسجلاً سالب 17% في أغسطس 2023.

وتضم قائمتنا أفضل 12 سهم بمتوسط عائد إجمالي يقدر بـ 64%. للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه المصري، تشمل قائمتنا 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه المصري، وهي:

1. دايس للملابس الجاهزة (DSCW)

2. القابضة المصرية الكويتية بالجنية (EKHOA)

3. اي اف جي (هيرمس) (HRHO)

4. اوراسكوم كونستراكشون (ORAS)

5. كيما (EGCH)

6. اوراسكوم للتنمية مصر (ORHD)

أما الـ 6 أسهم المتبقية فهي لأسماء مرموقة - في قطاعات واعدة - مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة / أقرانها، و / أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهي:

1. جى بى كوربوريشن (GBCO)

2. ام.ام جروب (MTIE)

3. بنك التعمير والاسكان (HDBK)

4. اي فاينانس (EFIH)

5. ابن سينا فارما (ISPH)

6. ايبيكو (PHAR)

يمكن أن تكون أسهمنا المفضلة خياراً للتحوط ضد التضخم، سعر الفائدة الحقيقي السلبي، وأي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه المصري.

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