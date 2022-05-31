700 ألف وحدة سكنية تقريباً تتوفر في دبي مع نهاية العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت ZāZEN Properties ، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تقرير أعدته شركة جيه إل إل، شريك المبيعات والشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العقارية وتقارير التحليل، بهدف تسليط الضوء على نمو سوق العقارات في دبي من خلال البيانات والمشاريع المختلفة في القطاع. وتشير النتائج الجديدة الواردة في التقرير إلى توقعات بتسليم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام2022 ، مما يعكس المرونة التي يتمتع بها القطاع العقاري.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي، بما فيها الشقق والفلل، 657ألف وحدة سكنية لغاية 31مارس 2022، مع التوقعات لتسليم 42 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية العام.

ويعتمد توريد الوحدات السكنية المكتملة على المسوحات ربع السنوية للمناطق الحضرية في أبوظبي ودبي، كما يعكس عدد الوحدات التي تم تسليمها للإشغال الفوري. وتشير التوقعات إلى استمرار مسيرة النجاح خلال العام القادم نظراً للزيادة المستمرة في الطلب وحجم المعاملات وإطلاق المشاريع الجديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة ZāZEN Properties : ”يعتبر التقرير الأخير الصادر عن شركة جيه إل إل دليلاً إضافياً على قوة سوق العقارات والإمكانيات الهائلة التي توفرها الإمارات في هذا المجال، مما يشير إلى حجم الطلب المتزايد الذي يشهده القطاع، إلى جانب الالتزام الراسخ من قبل حكومتنا وقيادتنا الرشيدة بإتاحة الفرص أمام المستثمرين والمشترين المحتملين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف" :نحرص في ZāZEN Properties على استكمال مسيرة النجاح والنمو في القطاع من خلال المشاريع التي تراعي أعلى معايير الجودة والمرافق عالمية المستوى، مع التركيز على المشاريع المجتمعية المستدامة. ونؤكد مع توسع محفظتنا العقارية، التزامنا بالحلول المستدامة في صميم عملية التصميم والتطوير لمشاريعنا، بما ينسجم مع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام2050".

وحقق القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً في السنوات الأخيرة، ازدهاراً ملحوظاً بفضل استجابة حكومة الإمارات للأزمة الصحية العالمية وحُسن إدارتها، والعمل الممتاز لقطاع الرعاية الصحية بأكمله، إلى جانب حملة التطعيم الناجحة ومساهمة جميع المواطنين والمقيمين الإيجابية في تحسين المجتمع الإماراتي. وتُعتبر التحديثات الأخيرة لشروط منح التأشيرة الذهبية في الإمارات مبادرة رائعة من شأنها أن تعزز الاستثمار في القطاع العقاري. تشير التوقعات إلى تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل نظراً لمزايا العيش والعمل في الإمارات، والتي شهدها وأقرها العالم أجمع.

وحقق القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً في السنوات الأخيرة، ازدهاراً ملحوظاً بفضل استجابة حكومة الإمارات للأزمة الصحية العالمية وحُسن إدارتها، والعمل الممتاز لقطاع الرعاية الصحية بأكمله، إلى جانب حملة التطعيم الناجحة ومساهمة جميع المواطنين والمقيمين الإيجابية في تحسين المجتمع الإماراتي. وتُعتبر التحديثات الأخيرة لشروط منح التأشيرة الذهبية في الإمارات مبادرة رائعة من شأنها أن تعزز الاستثمار في القطاع العقاري.

وتشير التوقعات إلى تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل نظراً لمزايا العيش والعمل في الإمارات، والتي شهدها وأقرها العالم أجمع.

وتُعد التحديثات الأخيرة للوائح الخاصة بالحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات مبادرة مهمة جديدة من شأنها تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات، لا سيما أنها تقدم العديد من الخيارات المرنة التي توفر للمقيمين حافزاً قوياً للاستثمار في الدولة على المدى الطويل لغير وتتيح المقيمين فرصاً مميزة للعيش في .الإمارات

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لمحة عن ZāZEN Properties

عملت شركة ZāZEN Properties ، منذ تأسيسها عام2018 ، على تطوير مشاريع فريدة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ضمن كل بناء.

ويوفر ZāZEN Properties ، المشروع الرائد لشركة ZāZEN Properties بموقعه المتميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا النابضة بالحيوية، خيارات مثاليةً تلبي تطلعات الأسرة العصرية ومتطلبات حياتها. وتم تسليم المشروع في فبراير2022 ، في الوقت المحدد الذي أعلنته الشركة، مع الالتزام بأعلى معايير

التشطيب. ويتكوّن المشروع من 86 وحدةً سكنيةً، تضم شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 881إلى 2803 قدم مربعة.

ويشتهر المشروع باعتباره تجسيداً لجهود التصميم المميز وتلبية متطلبات الاستدامة، حيث حظي بأصداءٍ لافتة لدى المشترين وشركات الوساطة العقارية. ونتيجةً لذلك، تم بيع أكثر من 70% من الوحدات في مشروع ZāZEN One، والتي توفر للسكان عدداً كبيراً من المرافق ووسائل الراحة. وتتوفر وحدات المشروع المتبقية للبيع من خلال شريك المبيعات الرئيسي جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للعملاء زيارة المشروع في منطقة مثلث قرية جميرا وحجز موعد للزيارة من خلال الاتصال على الرقم 971501709376+ :أو زيارة الموقع الالكترونيwww.zazen.ae.

وتواصل ZāZEN Properties الارتقاء بمستويات التصميم والاستدامة والحياة المجتمعية لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل في مساعدة سكان دبي على تحسين مستوى حياتهم. وبدأت ZāZEN Properties أعمال التصميم في مشروعها التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام2022.