القاهرة: كشفت دراسة جديدة تم إصدارها من شركة Visa، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن ارتفاع ملحوظ في مستوى وعي المستهلكين المصريين بإجراءات الأمان الخاصة بالمدفوعات الرقمية، بالتزامن مع تسارع الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني في السوق المحلي.

وأظهر الإصدار التاسع من دراسة "كن آمناً (Stay Secure) "أن 96% من المشاركين في الاستطلاع في مصر يتخذون إجراءات لحماية معاملاتهم الإلكترونية ، بالتزامن مع ازدياد الاعتماد على المدفوعات الرقمية على مستوى البلاد

كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن 55% من المشاركين في الاستطلاع في مصر يدركون قابليتهم للتعرض لمحاولات احتيال إلكتروني مثل التصيّد الإلكتروني، ,بالتالي زيادة الاعتماد على أدوات الأمان وطرق التحقق القوية يؤكد وجود تحول إيجابي في سلوك المستخدمين .

وأصبح المستهلكون اليوم أكثر وعياً بعلامات الخطر الرقمية وأكثر حرصاً على التحقق من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها ويكمن هذا الوعي في أن 69% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يشعرون بأكبر قدر من الشك تجاه الطلبات التي تدعوهم إلى إعادة تعيين كلمة المرور أو تحديث بيانات الحساب بعد ادعاء بحدوث خرق أمني.

كما كشفت الدراسة عن نتائج رئيسية أخرى تبشّر بمواصلة نمو المدفوعات الرقمية في مصر، حيث ذكر 76% من المشاركين أنهم يثقون إلى حد كبير أو كامل في المدفوعات الرقمية حتى في ظل التهديدات المحتملة للاحتيال.

وأشار 86٪ من المستهلكين في السوق المصري إلى أنهم يتوقعون زيادة استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال العام المقبل. مما يعكس ثقتهم المتنامية في أمان وسهولة التعاملات الرقمية في البلاد.

قالت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa مصر:”تشهد المدفوعات الرقمية في مصر تطورًا متسارعًا، حيث يتبنى المستهلكون مزايا الراحة التي توفرها هذه المدفوعات، مع ازدياد وعيهم بأهمية الأمان. تبقى توعية المستهلكين خط الدفاع الأقوى ضد الاحتيال، بينما يُعد التعاون بين الأطراف المختلفة هي العامل الرئيسي لتحقيق ذلك. ومع ازدياد تعقيد أساليب الاحتيال، تظل معركة الأمان مستمرة، ونحن فخورون بأن ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية تزداد عمقًا مع تزايد الوعي."

النتائج الرئيسية لدراسة "Visa Stay Secure"

· قابلية التعرض للاحتيال: يعتقد 85% من المستهلكين أن أصدقاءهم أو أفراد عائلاتهم قد يتعرضوا لعملية احتيال محتملة، خاصة إذا كانت رسالة نصية تطلب منهم التحقق من معلومات الحساب (56%).

· بناء الثقة: حوالي 76% من المشاركين يثقون في المدفوعات الرقمية ويتم استخدامها في معاملاتهم اليومية، كما ذكر 87% أنهم يشعرون بأمان أكبر عند مطالبتهم بإدخال رمز يُرسل عبر رسالة نصية أو الضغط على رابط تأكيد من الجهة البائعة للتحقق من هويتهم.

· نمو المدفوعات الرقمية: يرى 64% من المستهلكين في مصر أن المدفوعات الرقمية أسرع وأسهل من الطرق الأخرى، 59% ويقدّرون أنها تتيح لهم الدفع في أي وقت ومن أي مكان.

· التعرف على محاولات الاحتيال: قال 69% من المشاركين إنهم يشكّون أكثر في الرسائل التي تطلب منهم إعادة تعيين كلمة المرور أو التحقق من تفاصيل الحساب بحجة وجود مشكلة أمنية.

· سهولة الاستخدام: تُعد المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية أكثر طرق الدفع الرقمي سهولة وراحة، بينما تظل التحويلات البنكية الأكثر ثقة وأمانًا. وبشكل عام، يخطط 86% من المستهلكين لزيادة استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال العام المقبل.

استثمار متواصل من Visa لحماية المستقبل الرقمي



على مدار السنوات الخمس الماضية، استثمرت Visa نحو 12 مليار دولار في مكافحة الاحتيال، شملت تطوير منصات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى رصد وإيقاف الجهات الخبيثة قبل تنفيذ أي عملية احتيالية. وقد أسهمت هذه الجهود في منع محاولات احتيال بقيمة 40 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

ويمثل هذا الإنجاز الأساس الذي تقوم عليه منظومة "Visa Protect" ، وهي حزمة متكاملة من الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، توفر حماية شاملة لكل معاملة مالية سواء داخل شبكة Visa أو خارجها. ومع وجود مئات النماذج الذكية المدمجة في أكثر من 100 منتج، تغطي"Visa Protect" كامل منظومة المدفوعات وجميع حالات الاستخدام الممكنة.

تعمل هذه الحلول على تحليل مئات الإشارات المتعلقة بالمخاطر وتحويلها إلى مؤشرات عملية قابلة للتنفيذ، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة

