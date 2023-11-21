نمت مساهمة فيديكس في صافي الناتج الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في السنة المالية 2023 مع زيادة بنسبة 19% في الوظائف المدعومة بالإنفاق على سلسلة التوريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت شركة فيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي، والذي يحلل شبكة الشركة العالمية ودورها في تعزيز الابتكار خلال سنتها المالية 2023 . تم إعداد الدراسة بالتشاور مع شركة "دان و براد ستريت" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز DNB)، وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير بيانات وتحليلات قرارات الأعمال، وتوضح الدراسة التأثير الإيجابي الذي تحدثه فيديكس على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم - والمعروف أيضًا باسم "تأثير فيديكس".

وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس: "لقد ساعدت فيديكس في تشكيل سلاسل التوريد العالمية ودعم التطورات في مجال التجارة الإلكترونية على مدى خمسة عقود من خلال تحويل الطريقة التي تتبادل بها الشركات السلع والخدمات والأفكار - كل ذلك مع تجاوز الاحتياجات المتطورة لعملائنا بشكل مستمر. يؤكد هذا التقرير على مساهماتنا الكبيرة في الاقتصاد وتفانينا في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها."

ويكشف التقرير أن فيديكس ساهمت بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي في التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2023، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الأخيرة. يعكس هذا النشاط حجم الشبكة التي طورتها فيديكس والجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز خدماتها المبتكرة التي تساعد الشركات من جميع الأحجام على التواصل مع العملاء وتعزيز عملياتها.

التأثير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

تخّدم فيديكس إكسبريس أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها 66 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا. وجدت الدراسة أنه بفضل شبكتها الواسعة، ساهمت فيديكس إكسبريس بنسبة 0.3% من صافي الناتج الاقتصادي في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2 في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنة المالية 2023. أما في جميع قطاعات اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت فيديكس إكسبريس بنسبة 0.02% من إجمالي صافي الناتج الاقتصادي، والذي نما بنسبة 6% تقريبًا في السنة المالية 2023 ليصل إلى 44 تريليون دولار أمريكي.

تضمن تأثير الشركة أيضًا مساهمات غير مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار في الاقتصاد الإقليمي في السنة المالية 2023. ومن بين القطاعات المحددة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت فيديكس إكسبريس بشكل غير مباشر بما يقدر بمليار دولار أمريكي في قطاع التصنيع المهم والذي تبلغ قيمته 9 تريليون دولار أمريكي. وقدرت المساهمة غير المباشرة للشركة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمبلغ 772 مليون دولار.

اختارت فيديكس إكسبريس دبي لتكون موطنًا لبوابة لعمليات الشرق الأوسط في عام 1989 ومركزًا إقليمياً لعملياتها الجوية في عام 1998 - وكان هذا الاختيار مثالياً للشركة، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً معاصراً للخدمات اللوجستية والنقل. واليوم، يخدم هذا المركز منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، والتي تمثل حوالي 45٪ من سكان العالم، وذلك من خلال 56 رحلة جوية أسبوعة لشركة فيديكس إكسبريس. تعد هذه الرحلات جزءًا مهمًا من شبكة فيديكس العالمية للطيران التي تربط أكثر من 220 دولة ومنطقة.

وقالت كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تنعكس الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في الاقتصاد العالمي في شبكتنا الواسعة. تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، نعمل على تعزيز حضورنا التجاري لتزويد الشركات بوصول أسرع وأكثر ملاءمة إلى الأسواق الدولية. نحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة إلى عملائنا، ونعمل بنشاط لتعزيز مستقبل أكثر تواصلًا واستدامة. سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز تأثير فيديكس لأعضاء فريقنا وعملائنا وموردينا ومجتمعاتنا."

دعم المجتمع والبيئة

يوضح تقرير أثر فيديكس الاقتصادي أنه في السنة المالية 2023، تبرعت فيديكس بأكثر من 58.6 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية المحلية في المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها أعضاء فريقها. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشمل ذلك البرامج البيئية وبرامج الإرشاد الطلابي وريادة الأعمال ومبادرات التوعية المجتمعية للمساعدة في تحسين جودة الحياة. في السنة المالية 2023، قام أعضاء فريق فيديكس إكسبريس بإعادة تدوير ما يقرب من 5,600 كجم من الورق ومواد الكرتون، وزرعوا الأشجار في محميات نحل مخصصة، وقاموا بفرز وتغليف 4,800 صندوق يحتوي على مواد غذائية أساسية في الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال شهر رمضان للمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، وصلت برامج فيديكس الإرشادية إلى أكثر من 1350 طالبًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن خلال رؤية فيديكس لمستقبل مستدام، تلتزم الشركة بتحقيق عمليات تحافظ على حيادة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2040. ولدعم هذا الهدف، قامت فيديكس في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة المالية 2023 بتحويل 19 مركبة من الديزل التقليدي إلى وقود الديزل الحيوي وأكملت تجربة المركبات الكهربائية، مما عزز جهودها المستمرة للحد من التأثير البيئي وتعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة دراجات الشحن الإلكترونية في المغرب و14 مركبة كهربائية في الأردن لاستلام الطرود وتسليمها.

احتفلت فيديكس بمرور 50 عامًا على بدء العمليات في 17 أبريل 2023. ومن خلال امتلاكها لشبكة النقل الأكثر شمولاً في العالم، توظف الشركة أكثر من 500.000 شخصاً عبر أكثر من 5.000 منشأة وتنقل ما يقرب من 14.5 مليون طرداً يوميًا.

اقرأ تقرير فيديكس الاقتصادي للسنة المالية 2023 بالكامل واستكشف تأثير فيديكس عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا على fedex.com/economicimpact.

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حول فيديكس كوربوريشن

توفر فيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، مجموعة واسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية والأعمال للعملاء والشركات في جميع أنحاء العالم. مع عائدات سنوية ما يقرب من 90 مليار دولار، تقدم الشركة حلول أعمال متكاملة من خلال شركات تشغيل تتنافس بشكل جماعي وتعمل بشكل تعاوني وتبتكر رقمياً كفريق فيديكس واحد. تُصنف فيديكس باستمرار بين أصحاب العمل الأكثر إعجابًا وموثوقية في العالم، وهي تلهم موظفيها الذين يزيد عددهم عن 500 ألف موظف على الاستمرار في التركيز على السلامة، وأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية واحتياجات عملائها ومجتمعاتهم. تلتزم فيديكس بربط الأشخاص والإمكانيات في جميع أنحاء العالم بمسؤولية وبراعة، بهدف تحقيق عمليات محايدة الكربون بحلول عام 2040. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة fedex.com/about.