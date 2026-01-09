تشير الإحصاءات الحديثة الصادرة عن "تاون إكس" (TownX) إلى تزايد تركيز المشترين على القيمة طويلة الأمد، مع تفضيلهم للمجتمعات المصمّمة لتكون قابلة للمشي والتي تتيح سهولة الوصول إلى مرافق البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن قربها من المدارس والمرافق الصحية وتجارب الحياة المتكاملة

يتركّز الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين السكن والمرافق التجارية وأماكن الترفيه

يعكس هذا التحوّل نضوج سوق العقارات في دبي، حيث يركّز المستثمرون بشكل متزايد على جودة المجتمعات السكنية وقابلية العيش على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 63٪ من مشتري العقارات في دبي أصبحوا يركزون بشكل متزايد على الموقع والمرافق المجتمعية وقيمة نمط الحياة عند اتخاذ قرارات الشراء، بدلاً من التركيز على السعر فقط، وذلك بحسب الإحصاءات الحديثة الصادرة عن "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي.

أظهرت الإحصائيات المستمدة من بيانات "تاون إكس" الخاصة ورؤى العملاء وأداء المبيعات واتجاهات السوق والتحاليل الميدانية خلال الأشهر الستة الماضية أن المشترين أصبحوا يركزون بشكل متزايد على القيمة طويلة الأجل، مفضلين المجتمعات المصمّمة لتكون قابلة للمشي والتي تتيح سهولة الوصول إلى مرافق البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن قربها من المرافق الصحية وتجارب الحياة المتكاملة، بدلاً من التركيز على الاعتبارات المالية قصيرة الأجل.

يأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه دبي استقطاب مجموعة متنوعة من المشترين المميزين الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر.

قال حيدر عبدالجبار، المدير التنفيذي في "تاون إكس": "ما نشهده اليوم على أرض الواقع هو انعكاس لهذه التوجهات. يسعى المشترون للحصول على أسلوب حياة متكامل عند شراء العقار، ولا يكتفون بشراء عقار تقليدي. فإن المجتمعات التي توفر اتصالات قوية ومرافق حديثة وتصميماً مدروساً أصبحت الآن تحظى باهتمام أكبر بكثير مقارنة بالعقارات التي يقيمها الناس بناءً على السعر فقط."

تظهر البيانات تزايداً ملحوظاً في الطلب على المجتمعات متعددة الاستخدامات التي تدمج بين الوحدات السكنية الفاخرة والمرافق التجارية وأماكن الترفيه، حيث يبدي المشترون استعداداً كبيراً للاستثمار في المشاريع التي تعزز جودة حياتهم.

تعتبر شركة "تاون إكس" أن هذا التحوّل ناتج عن نضوج سوق العقارات في دبي، حيث يركّز المستثمرون بشكل متزايد على جودة المجتمعات السكنية وقابلية العيش على المدى الطويل.

وأضاف عبد الجبار قائلاً: "نظراً للواقع الحالي، قمنا بتوجيه استراتيجية التطوير لتواكب هذه التوقعات المتغيرة. هدفنا هو بناء مجتمعات تركز على الإنسان وسهولة الوصول، لتتماشى مع تطلعات أصحاب المنازل العصريين، ولتقدم مزيجاً مثالياً من الراحة والقيمة التي تدوم لسنوات.

تدير "تاون إكس" سلسلة من المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات التي تشهد توسعاً سريعاً في مواقع استراتيجية بدبي. تحظى الشركة باهتمام كبير من المشترين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن الفرص التي توفرها الإمارة، بما في ذلك النمو الاقتصادي السريع، تطوير البنية التحتية المتقدم، وأسلوب الحياة العالمي المميز.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من967 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 1,774 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "آشلي هيلز" (Ashley Hills) في أرجان" و"11 هيلز بارك" (11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

"كيل كومز" (Keel Comms)

+971 50 247 7647

support@keelcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات