● يصنف مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي قطر في المرتبة السابعة كأفضل بيئة ملائمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية.

● قطر سادس أكبر مركز للتكنولوجيا المالية الإسلامية في العالم.

● استطلاع رأي متخصص: صعوبة الحصول على التمويل، والضغوط التنظيمية، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء عقبات رئيسية تواجه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية.

● تشهد قطاعات التمويل البديل، وإدارة الثروات، والمدفوعات، وجمع الأموال، والودائع والإقراض أعلى معدلات النشاط من حيث عدد الشركات.

الدوحة – قطر: أصدرت مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات ومقرها الولايات المتحدة، وشركة إليبسس الرائدة في مجال الاستشارات والاستثمار في مجال التمويل الرقمي تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية (GIFT) للعام 2025/26. وقد أُعدّ التقرير بالتعاون مع موقع سلام جيت واي، أكبر منصة إخبارية وإعلامية للاقتصاد الإسلامي، ومركز قطر للمال، الذي يدعم إصدار التقرير منذ عام 2021، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة دي دي سي إيه بي.

ويتضمن التقرير دراسة لحجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، ونتائج مؤشر GIFT الذي يقيّم 64 دولة من حيث ملاءمتها لأنشطة التكنولوجيا المالية الإسلامية، ودراسة استقصائية تجمع آراء المختصين بهذه الصناعة وقاعدة بيانات واسعة لشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وقد بلغ حجم السوق التكنولوجيا المالية الإسلامية نحو 198 مليار دولار في الفترة من 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 11.5% عالمياً ليصل إلى نحو 341 مليار دولار بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، تصدّرت ستة أسواق وهي السعودية، وإيران، وماليزيا، والإمارات، وإندونيسيا والكويت سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية من حيث حجم المعاملات، حيث قدّر حجم سوق كل منها بأكثر من 3.1 مليار دولار في عام 2024/25، وتمثل هذه الأسواق الستة مجتمعة 93% من إجمالي حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية.

وقام مؤشر GIFT بتحليل 64 دولة وطبق عليها 19 مؤشراً موزعة على خمس فئات رئيسية مختلفة لقياس جاهزية وتطور التكنولوجيا المالية الإسلامية وهي المهارات، واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية، وسوق التكنولوجيا المالية الإسلامية ومنظومة أعمالها ورأس المال. وتم احتساب نتائج الفئات للحصول على النتيجة النهائية، مع إعطاء وزن أكبر لفئات سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية ومنظومة أعمالها، باعتبارها الأكثر دلالة على مدى ملاءمة منظومة أعمال الدولة لأنشطة التكنولوجيا المالية الإسلامية تحديداً. وتصدّرت السعودية وماليزيا القائمة ضمن أول اثنا عشرة دولة من إجمالي أفضل عشرين دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي.

واستطلعت الدراسة الاستقصائية آراء العاملين في هذه الصناعة، وخلُصت إلى أن رأس المال، ووعي المستهلك، والمسائل التنظيمية، وإيجاد الكفاءات وتعقيدات التوسع الجغرافي هي من أهم العقبات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية اليوم.

كما ألقى التقرير نظرة متعمقة على 30 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم باستخدام منصة Impactintell التابعة لمؤسسة دينار ستاندرد، بالإضافة إلى مصادر أخرى. وقد سجلت هذه الشركات نجاحاً لافتاً في جمع التمويل، وإطلاق منتجات جديدة، والتوسع الجغرافي و/أو تنويع مجموعة منتجاتها.

ومعلقاً على التقرير، قال عبد الحسيب باسط، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إليبسس والمؤلف المشارك في التقرير: "يسّلط تقرير GIFT لعام 2025/26 الضوء على قطاع حيوي يشهد نمواً وتوسعاً متزايداً عاماً بعد عام. مع تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، يُظهر النمو المضطرد في حجم السوق، وتغيّر أهمية بعض القطاعات والمنافسة بين مراكز الصناعة الرئيسية كيفية تأثير العوامل التي حددّتها التقارير السابقة على مشهد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية ونموه. وقد تصّدرت السعودية مجدداً مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية."

ويولي تقرير هذا العام أهمية خاصة لقطاع الأصول الرقمية الذي صُنف العام الماضي كقطاع جدير بالمتابعة والذي يشهد نمواً متزايداً. كما أشار العاملون في الصناعة لوجود تحديات قائمة، ويبقى الحصول على رأس المال أبرزها.

مـن جانبه، قال رافي الدين شيكوه، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة دينار ستاندرد والمؤلف المشارك في التقرير: "يمثل هذا العام انتقالًا من مرحلة التجربة إلى التنفيذ الجدي، مع منظومات تجارية أقوى ونماذج أعمال أكثر وضوحًا وابتكارات عملية تلبي احتياجات العملاء. نشهد زخماً جديداً في الأصول الرقمية، ليس كاتجاه عابر، بل كتحول يسهّل الدفع، وتسوية المعاملات، والوصول إلى الفرص المتنوعة بشفافية وامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية. يُظهر مؤشر GIFT تقدم السعودية وماليزيا إلى المركزين الأول والثاني، بينما تراجعت الإمارات إلى الثالث، ما يعكس مراكز النشاط الرئيسية للقطاع. التحديات الرئيسية تبقى التمويل، ومتطلبات الامتثال، ووعي العملاء، والتوسع عبر الأسواق. رسالتنا واضحة: التقدم يتحقق من خلال التعاون بين الجهات التنظيمية، والمؤسسات، والشركات الناشئة، والمستثمرين لضمان مستقبل مالي مستدام وآمن للمجتمعات عالمياً."

ويقدّر حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر في عام 2024/25 بنحو 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 9% ليصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2029.

من جهته، قال هانك جان هوغيندورن، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال: "يشير تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2025/26 الى مسار النمو القوي الذي سجلته التكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتباره لاعباً رئيسياً مهماً في هذا النمو، من خلال تسهيل الوصول للخدمات المالية وجعلها أكثر كفاءة، سيواصل مركز قطر للمال بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر توفير ما يلزم لتهيئة بيئة مواتية وداعمة للشركات ابتداء من مرحلة التأسيس والنمو إلى المساهمة الفاعلة في هذا القطاع".

