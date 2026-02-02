ارتفاع إنفاق السياح القادمين إلى الدولة، مع زيادة إنفاق الزوار من أوروبا بنحو 50% لحاملي بطاقات فيزا المميزة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المدفوعات، عن أحدث تقريرٍ لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم عطلات الشتاء 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استناداً إلى مؤشر فيزا لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة (Visa Consulting & Analytics Retail Spend Monitor). ويكشف التقرير عن نمو سنوي بنسبة 30% في الإنفاق باستخدام بطاقات فيزا المميزة، مدفوعاً بزيادة الإقامات المحلية، وتنامي النشاط السياحي، وارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه.

أبرز اتجاهات الإنفاق خلال ديسمبر 2025:

الزوار الدوليون القادمون إلى الإمارات

شهد إنفاق الزوار الدوليين باستخدام بطاقات فيزا المميزة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجّل الزوار القادمون من أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبولندا، زيادة تقارب 50%. كما ارتفع إنفاق الزوار من آسيا، مثل تايلاند والفلبين، ومن أمريكا اللاتينية كالبرازيل وبورتوريكو بنسبة تجاوزت 145%.

السفر الخارجي من الإمارات

سجّل إنفاق المقيمين في دولة الإمارات باستخدام بطاقات فيزا المميزة نمواً قارب 35%. وارتفع السفر إلى وجهات آسيوية، مثل تايلاند واليابان والصين، بنسبة تجاوزت 75%. كما كشف التقرير عن اختلاف في أنماط الحجز، حيث قام 75% من المسافرين بالحجز خلال شهر من موعد السفر، فيما خطّط 25% قبل 1–6 أشهر. وارتفع الإنفاق على المطاعم والترفيه بين المسافرين للخارج بنسبة تقارب 45%.

الإنفاق المحلي في الإمارات

استمر الإنفاق المحلي لحاملي بطاقات فيزا المميزة في تسجيل أداء قوي، مع زيادة الإقامات المحلية بنسبة تقارب 35%، وارتفاع الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل والمجوهرات والأحجار الكريمة، بنسبة 35%.

عطلة نهاية أسبوع سباق الفورمولا 1

خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي (5–7 ديسمبر 2025)، ارتفع إنفاق الزوار الأوروبيين (جميع بطاقات فيزا) بنسبة تقارب 25%، مقارنة بنحو 10% خلال عطلات نهايات الأسبوع الأخرى في ديسمبر .

وقالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات: "شهد موسم عطلات الشتاء نمواً قوياً في السفر والترفيه وتجارة السلع الفاخرة، مع استمرار جاذبية دولة الإمارات كوجهة مفضلة للسياح، وحرص السكان على الاستمتاع بالتجارب المحلية. وتساعد هذه المؤشرات الشركات في تقديم تجارب تجارة أكثر تميزاً وسلاسة، تواكب توقعات المتعاملين المتغيّرة."

تم إعداد مؤشر فيزا لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة من قبل فريق Visa Consulting & Analytics ‏(VCA)، حيث يرصد إجمالي نشاط التجزئة والسفر والإنفاق المرتبط بالتجارب خلال موسم عطلات الشتاء (من 1 إلى 31 ديسمبر 2025)، وذلك بالاعتماد على جزء من بيانات VisaNet، إلى جانب تقديرات مستندة إلى الاستطلاعات لوسائل الدفع الأخرى.

وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس Visa Consulting & Analytics لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA) : "يسلّط المؤشر الضوء على كيفية تأثير موسم العطلات في تشكيل سلوك المستهلكين عبر السفر وتجارب التجارة. وتساعد هذه المؤشرات البنوك والتجار على تصميم عروض أكثر جاذبية وتعزيز تفاعل العملاء. ونعمل على تحويل هذه المعطيات إلى استراتيجيات عملية تدعم استجابة الشركات لاحتياجات المستهلكين المتغيرة."

نبذة عن مؤشر فيزا لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة

يوفر التقرير مؤشرات حول مبيعات التجزئة الوطنية عبر جميع أنواع الدفع. وتستند النتائج إلى جزء من نشاط مبيعات التجزئة ضمن شبكة مدفوعات فيزا، وكذلك من خلال الاعتماد على تقديرات تستند إلى استبيانات لوسائل دفع أخرى. ويقدم هذا التحليل الشامل معطيات قيّمة حول سلوكيات المستهلكين واتجاهاتهم، بما يساعد تجار التجزئة على التخطيط الاستراتيجي وتحديد موقعهم في السوق. تندرج البطاقات التالية ضمن فئة بطاقات فيزا المميزة:

- Visa Signature

- Visa Signature Preferred

- Visa Infinite

- Visa Infinite Privilege

- Visa Ultra High Net Worth (Premium)

