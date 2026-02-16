سيعمل المشروع، روڤ مدينة الشيخ زايد، بموقعه الاستراتيجي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، على توفير وصول سلس لوسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومدينة الإسكندرية

القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة الصياد إحدى المجموعات الاستثمارية الرائدة والمتنوعة في مصر، عن إبرام شراكة استراتيجية بارزة مع روڤ للفنادق، تهدف إلى إدخال العلامة التجارية الإماراتية الرائدة في مجال الضيافة العصرية إلى السوق المصري لأول مرة.

يأتي هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يتم تنفيذه من خلال شركة الصياد للفنادق والمنتجعات، الذراع الاستثمارية التابعة للمجموعة في قطاع الضيافة، لتطوير فندق روڤ مدينة الشيخ زايد، الذي يشكّل استثماراً نوعياً في قطاع الضيافة المصري، حيث يقدم مفهوم الفنادق القائم على التصميم العصري والخدمات البسيطة والميسرة، والمصمم خصيصاً ليلبي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين والمهنيين.

وقد انطلقت علامة روڤ، من دبي بصفتها مشروعاً مشترك بين شركتي إعمار العقارية ودبي القابضة، وحققت نمواً إقليمياً قوياً مع امتلاكها لمحفظة تضم أكثر من 8,000 غرفة فندقية قيد التشغيل أو التطوير. وباعتبارها رائدة حائزة على جوائز في مجال السفر المعاصر، تدير روڤ محفظة متنوعة من الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامتها التجارية؛ حيث تتميز جميع منشآتها بمواقع استراتيجية، وهي مصممة للباحثين عن الكفاءة والاستدامة جنباً إلى جنب مع اللمسة المحلية الحيوية، وكل ذلك بعيداً عن التعقيدات التقليدية.

محطة استراتيجية في قلب القاهرة الكبرى

يأتي الفندق الجديد ليلبي الطلب المتنامي للمسافرين العصريين في منطقة القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في النصف الثاني من العام الجاري. وسيقدم فندق روڤ مدينة الشيخ زايد مجموعة من المزايا الاستثنائية، تشمل:

240 غرفة فندقية عصرية: تمّ تصميمها بلمسة روڤ الاستثنائية التي تضمن الراحة التامة في أجواء مريحة وغير متكلفة .

موقع استراتيجي ومثالي: يقع الفندق في مدينة الشيخ زايد، على بعد 15 دقيقة فقط من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة. كما يتميز بموقعه على طريق القاهرة، الإسكندرية الصحراوي، مما يسهل الوصول إلى وسط القاهرة ومدينة الإسكندرية .

مركز للأعمال والسفر: يستفيد المشروع من قربه المباشر من القرية الذكية التي تعد أحد أكبر مراكز الأعمال في مصر، كما يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار سفنكس الدولي .

مرافق عصرية متكاملة: يضم الفندق مطعم ذا ديلي الذي يقدم الوجبات على مدار اليوم، بالإضافة إلى حوض سباحة، وصالة ألعاب رياضية، ومساحات للعمل المشترك .

الارتقاء بآفاق الضيافة في مصر

وفي هذا السياق، صرّح خالد الصياد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصياد: "يشهد قطاع الضيافة في مصر تحولاً نحو التجارب البسيطة والمصممة بعناية التي تعطي الأولوية للتواصل الاجتماعي والثقافة المحلية. وتعد شراكتنا مع روڤ للفنادق خطوة استراتيجية لمعالجة هذه الفجوة عبر تقديم علامة إقليمية أثبتت نجاحها وقدرتها على الابتكار في السوق المصري لأول مرة. ومن خلال الدمج بين خبرتنا العميقة في السوق المحلي وجاذبية روڤ العالمية، فإننا نقدم عرضاً فريداً يمزج بين المعايير العالمية والأصالة المحلية".

من جانبه، أضاف بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى روڤ للفنادق، قائلاً:" إن انطلاق علامة روڤ في قلب القاهرة يعد خطوةً استثنائية تفتح الأبواب أمام جمهور جديد في مدينة تفيض بالثقافة والطموح. وتوسعنا في مصر هو تطور طبيعي للعلامة بينما نواصل تعزيز حضورنا في المنطقة، واضعين نصب أعيننا دائماً توفير إقامة عالية الجودة تلبي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين العالميين".

لمزيد من التفاصيل حول روڤ للفنادق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.rovehotels.com/

لمحة حول مجموعة الصياد:

تعد مجموعة الصياد، مجموعة استثمارية متنوعة تعمل في قطاعات العقارات والضيافة والسياحة والسيارات؛ حيث تركز المجموعة في المجال العقاري على تملك و أستثمار وتطوير الأصول المدرة للدخل، وتنبثق عنها شركة “مجموعة برايم للإدارة الفندقية” كذراع متخصص في إدارة الشقق الفندقية وبيوت العطلات، أما في قطاع السياحة والنقل فتعمل شركة برايم موتورز كوكيل رسمي لشركة هيرتز لإيجار السيارات في مصر، وتشمل أنشطة المجموعة في قطاع السيارات شركتي إكسبريس وإكستريم أوتو، المتخصصتين في مبيعات السيارات وخدمات الصيانة وحلول ما بعد البيع.

لمحة حول روڤ للفنادق:

روڤ للفنادق علامة ضيافة عصرية حائزة على جوائز مرموقة، تقدّم أسلوب حياة معاصر من خلال محفظة متنوعة تشمل الفنادق، والإقامات ذات العلامات التجارية، وغيرها. وتتميز عقارات روڤ بتصاميمها الذكية والعصرية ومواقعها المميزة التي تتيح وصولاً سهلاً للعديد من الوجهات المحلية، وهي مخصصة للمسافرين من عشاق الاستكشاف والمغامرة والراغبين بالحصول على خدمات تمتاز بالسلاسة والجودة العالية والاستمتاع بلمسات فريدة من الثقافة المحلية. وسواء كان الهدف هو الإقامة أو السكن أو العمل، فإن روڤ تسهم في ذلك برسم ملامح فئة جديدة من الفنادق في مشهد الضيافة العالمي.

تأسست روڤ للفنادق في دبي كمشروع مشترك بين دبي القابضة وإعمار العقارية وتعمل اليوم بصفتها وجهةً مبتكرة في قطاع الضيافة العالمي. وتشهد العلامة توسعاً سريعاً في محفظتها الواعدة التي تضم اليوم أكثر من 8,000 غرفة متاحة أو قيد التطوير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى روڤ دائماً لاستكشاف مواقع جديدة مميزة يسهل الوصول إليها، مع التخطيط للإعلان عن توسعات إضافية في القريب العاجل.

الموقع الإلكتروني: https://www.rovehotels.com

-انتهى-

#بياناتشركات