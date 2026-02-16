تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير منتجات الحلال (HPDC) لدعم تطوير سلاسل القيمة المحلية .

لدعم تطوير سلاسل القيمة المحلية تسليط الأضواء على دور الشركة في تعزيز إنتاج أغذية الحلال المتعددة البروتينات وتمكين مرونة سلاسل الإمداد .

الرياض، تشارك شركة "MBRF"، الشركة العالمية للأغذية متعددة البروتينات وأكبر منتج للدجاج الحلال في العالم، بصفتها راعياً ماسياً للنسخة الثالثة من "منتدى مكة للحلال2026 "، الذي يعقد تحت شعار "الحلال.. صناعة احترافية" تحت رعاية معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة. ويعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى تتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث يسلط الضوء على مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.

ويجمع منتدى مكة للحلال 2026 نخبة من القادة الحكوميين، والوفود الدولية، إلى جانب هيئات الاعتماد، والجهات المعنية بالقطاع، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الحوكمة والاحترافية والابتكار في قطاع الحلال.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال ماركينوس مولينا، رئيس مجلس إدارة "ساديا حلال" والرئيس التنفيذي لشركة "MBRF" في السعودية: "تعكس مشاركتنا مسيرة ممتدة لأكثر من 50 عاماً في المملكة، وتؤكد التزامنا الراسخ بدعم النمو والتطور في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "في الوقت الذي تواصل فيه رؤية 2030 المضي قدماً باتجاه تلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي الوطني والتنويع الاقتصادي، نعتز بدورنا بصفتنا ممكّناً استراتيجياً؛ من خلال تقوية القدرات المحلية، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تطوير منظومة حلال مستدامة وتنافسية على المستوى العالمي".

وبفضل تواجدها في السعودية لأكثر من 5 عقود عبر علامة "ساديا" الشهيرة، تؤدي "MBRF" دوراً حيوياً في تزويد المستهلكين السعوديين بأغذية حلال موثوقة وعالية الجودة ومتعددة البروتينات طوال تلك الفترة.

وعلاوة على ذلك، تعزّز الشركة التزامها ببناء سلسلة قيمة للأغذية الحلال تتميز بأنها قوية وراسخة محلياً، وذلك من خلال توسيع مشروعها المشترك الأخير مع شركة تطوير منتجات الحلال. ويساهم هذا التعاون برفع قدرات الإنتاج المحلي، وتقوية مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني للمملكة.

وتستفيد "MBRF"، التي تعمل في 117 دولة حول العالم، من مجموعتها المتكاملة من المنتجات متعددة البروتينات؛ لضمان توافر المنتجات بشكل مستمر، وتقديم قيمة طويلة المدى في جميع أنحاء المملكة والأسواق التي تعمل فيها.

يذكر أن تتواجد "MBRF" في منطقة الشرق الأوسط منذ السبعينات، ولديها بصمة تشغيلية عريقة وآخذة في النمو عبر أسواق المنطقة. وعلى امتداد المنطقة، تمتلك الشركة 3 منشآت صناعية و17 مركز توزيع و5 مكاتب تجارية، تدعمها شبكة لوجستية مرنة وقدرات هائلة لسلسلة الإمداد في أسواق رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

حول"MBRF"

تعد "MBRF" واحدة من أضخم شركات الغذاء حول العالم. وتعمل الشركة في 117 دولة بصفتها شركة عالمية متخصصة في البروتين المتعدد ضمن منصة متكاملة. ويصل الدخل السنوي إلى 160 مليار ريال برازيلي مع إنتاج 8 ملايين طن سنوياً وخدمة أكثر من 425 ألف عميل بكل بساطة وسرعة وكفاءة.

