شركة "كانون" تتطلق أول برنامج لها للشركاء في السعودية لتلبية الطلب المتزايد على حلول التصوير والطباعة من قبل الشركات والمستخدمين

شهدت المملكة زيادة بنسبة 2.6٪ في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني من عام 2023، ليصل إلى 1.23 مليون شركة

يزوّد البرنامج شركاء القنوات الموزعين والبائعين والعاملين في مجال دمج الأنظمة المتكاملة بالقدرة على تقديم خدمة أفضل لكل من الشركات والمستهلكين

تهدف كانون إلى مكافأة شركائها المتميزين وتعزيز مكانتها في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: نظراً للطلب المتزايد من قبل المستهلكين والزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي يتم تأسيسها أو انتقالها إلى المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق التصوير والطباعة السعودي أربع مرات بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للتقارير السوقية الأخيرة وبيانات المبيعات واتجاهات السوق ورؤى الخبراء المحليين في شركة "كانون الشرق الأوسط وتركيا".

وفي أحدث دراسة أجرتها "كانون" حول قطاع الطباعة في الشرق الأوسط، تم استطلاع آراء الطابعين حول أهم آفاق نمو القطاع في المنطقة، حيث قام 66٪ من المشاركين بتسليط الضوء على السعودية باعتبارها المرشح الرئيسي للاستفادة من هذا النمو. تمثل طباعة التنسيقات العريضة وطباعة الكتب إحدى أهم تطبيقات النمو الواعدة. وتشهد 75٪ من الطابعات الإقليمية نمواً في الرسومات ذات التنسيقات العريضة، إذ يرى 66٪ من الطابعين فرصة سانحة في طباعة الكتب، و 40٪ منهم يرى ذلك في الطباعة التجارية أيضاً.

وخلال فعالية خاصة بالشركاء قامت كانون بتنظيمها في 20 سبتمبر بالرياض، كشفت الشركة عن أول برنامج لها لشركاء القنوات في المملكة، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على حلول التصوير والطباعة في جميع أنحاء البلاد، وخاصةً على طابعات الليزر وطابعات نفث الحبر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وحضر الحدث 80 من الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء المملكة.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن زيادة بنسبة 2.6٪ في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني من عام 2023 ضمن السعودية، ليصل مجموعها إلى 1.23 مليون شركة. ويشير تقرير آخر صادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022 عن زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتجاوز الضعف منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ليصل عدد هذه الشركات إلى 1.14 مليون بحلول نهاية العام الماضي.

ويمثل برنامج كانون لشركاء القنوات خطوة استراتيجية لتمكين شركاء القنوات الموزعين والبائعين والعاملين في مجال دمج الأنظمة المتكاملة من تلبية احتياجات كل من الشركات والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء المملكة، حيث تم تصميم البرنامج لتوفير وصول متكامل لمصلحة شركاء القنوات في جميع أنحاء البلاد إلى محافظ المنتجات المخصصة ضمن قطاعي الأعمال (B2B) والمستهلكين (B2C).

وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال أحلام أزهر، المدير الإقليمي للمبيعات في كانون الشرق الأوسط وتركيا: "يمثل إطلاق برنامج شركاء قنوات التوزيع تحولاً جذرياً ضمن إطار تعاوننا مع الشركاء في السوق السعودية، وذلك تماشياً مع الطفرة التي تشهدها المملكة في مجال ريادة الأعمال وتلبيةً للحاجة المتزايدة لحلول التصوير والطباعة المتطورة في السوق المحلية".

ومن خلال هذا البرنامج، تلتزم كانون بتقدير ومكافأة شركائها المتميزين من حيث الأداء، وذلك بهدف تعزيز حضورها في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف أحلام: "يساهم هذا البرنامج بتمكين شركاؤنا عبر قنوات التوزيع من جني مكافآت مغرية، وذلك من خلال التزامنا الراسخ بالتركيز على العملاء وتقدير الشركاء الذين يواصلون تقديم حلول مخصصة وحسب الطلب".

يوفر البرنامج مجموعة من المزايا القيّمة التي تشمل الموارد والفرص المصممة لتعزيز نجاح الشركاء. ويمكن للشركاء الوصول إلى موارد شاملة، مما يضمن حصولهم على المواد التسويقية اللازمة للترويج لمنتجات كانون بفعالية. ويقدم البرنامج أيضاً مواد مخصصة لنقاط البيع والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركاء الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الشركاء من الدعم في مجال التسويق الرقمي بهدف تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت، في حين يوفر لهم فرصة الوصول إلى المنتجات التجريبية، مما يمنحهم خبرة عملية في منتجات كانون ويساهم في تعزيز جهود المبيعات الخاصة بهم.

ويشمل البرنامج دورات التدريب المكثفة على المبيعات والمنتجات، مما يساهم في تجهيز الشركاء عن طريق تزويدهم بالمعرفة اللازمة، في حين تتيح فرص الإعلان التعاوني جهود التسويق المشتركة. وتكتمل عروض البرنامج برحلات تحفيزية وعروض ترويجية حصرية وفعاليات مخصصة، مما يجعله منصة شاملة لنمو الشركاء ونجاحهم في السوق السعودية المتنامية.

تدعو "كانون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التصوير ، المؤسسات من جميع أنحاء المملكة للانضمام إلى برنامجها والاستفادة من محفظة الشركة الشاملة التي تغطي مجموعة متنوعة من حلول التصوير والطباعة، بدءاً من طابعات الصور الصغيرة وصولاً إلى طباعات التنسيقات العريضة.

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لمحة عن كانون الشرق الأوسط

كانون الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة كانون أوروبا، كما تمثل المقرّ الرئيس لعمليات شركة كانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ من دبي مقراً لها.

وتهدف كانون، التي تأسست عام 1937، إلى مواصلة جهود الابتكار التي لطالما ساهمت في تعزيز مكانتها في مقدمة الشركات المختصة بتقنيات وحلول التصوير على مدى مسيرتها الممتدة إلى 80 عاماً، كما تلتزم بالاستثمار في المجالات المناسبة واغتنام فرص النمو. وتسعى كانون لإثراء تجارب الحياة والأعمال عبر تقديم حلول التصوير المبتكرة، بما يشمل الكاميرات والطابعات المخصصة للاستخدام التجاري، وبما يُغطي أيضاً مجالات الاستشارات التجارية وتقنيات الرعاية الصحية.

وترتكز أعمال كانون على فلسفة كيوسي ( (Kyoseالتي تُشير إلى "الحياة والعمل من أجل المصلحة العامة". وفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى كانون أوروبا إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها، مع التركيز على تقليل تأثيرها البيئي ودعم العملاء لتقليل بصمتهم البيئية عبر استخدام أحدث منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتستثمر كانون بكثافة في أنشطة البحث والتطوير لتقديم أغنى المنتجات وأكثرها تطوّراً وإبداعاً لتلبية احتياجات المستهلكين وآفاقهم الإبداعية. وبدءاً من المصورين الهواة إلى المصوّرين المحترفين، تسمح كانون لكلّ مستهلك بإدراك عشقه للصورة. لمزيد من المعلومات حول كانون الشرق الأوسط، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.canon-me.com