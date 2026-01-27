دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أظهر تقرير التوقعات السنوية لعام 2026، الصادر عن المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تصنيف القيادات التنفيذية للتجارة في دولة الإمارات ضمن الفئة الأكثر ثقة بنموّ التجارة على مستوى العالم مع دخول عام 2026، وذلك بدعم من الاستثمار المستدام في البنية التحتية التجارية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والاعتماد المبكر للتقنيات الرقمية.

وأظهرت نتائج استطلاع المرصد العالمي للتجارة في دولة الإمارات أن حوالي ثلثي المسؤولين التنفيذيين العاملين في الدولة يتوقعون أن يعادل نموّ التجارة في عام 2026 مستويات عام 2025 أو يتجاوزها. ويضع ذلك دولة الإمارات في موقع متقدم على العديد من الأسواق التجارية الناشئة والمتقدمة في 19 دولة شملها الاستطلاع، في وقت يُتوقع أن يشهد نموّ التجارة العالمية تباطؤاً، في ظلّ المخاطر الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف التشغيل.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، يواصل المسؤولون التنفيذيون في دولة الإمارات إبداء ثقة قوية، مشيرين إلى أن مؤسساتهم تتكيّف مع المتغيرات بدلًا من الانكماش، من خلال تنويع المورّدين، وتوسيع خيارات المسارات التجارية، والاستثمار في القدرات اللوجستية، بما يعزز قدرتها على الصمود ويرسّخ مفهوم المرونة كميزة تنافسية.

ولا يزال الأداء التجاري لدولة الإمارات مدعوماً بعلاقات قوية مع شركائها التجاريين، مثل الهند والصين واليابان، إلى جانب توسّع التعامل مع أسواق جديدة وقواعد استهلاكية متوسعة. وينظر المسؤولون التنفيذيون إلى مرافق التخزين، والمراكز اللوجستية، وإجراءات الجمارك باعتبارها من أهم العوامل لتمكين النموّ، في ظلّ إعادة تشكيل سلاسل التوريد عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما يُنظر إلى التحول الرقمي باعتباره عنصراً محورياً للحفاظ على زخم التجارة، مع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف عمليات سلاسل التوريد. وفي الوقت ذاته، يشير التنفيذيون إلى مخاطر الأمن السيبراني باعتبارها من أبرز التحديات التي يجب معالجتها لإطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: " إن ثقة قادة التجارة في دولة الإمارات نابعة من متانة الأسس الاقتصادية والتجارية. فالتأثير المتوقع لارتفاع التعريفات الجمركية العالمية يظل محدودًا، في حين تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار نموّ قاعدة المتعاملين في جافزا في تعزيز مكانة دبي كمركز موثوق للتجارة العالمية. ومع تعرّض تدفقات التجارة التقليدية بين الشرق والغرب لضغوط متزايدة، تساهم بنيتنا التحتية المتكاملة، وشبكات الربط، وقدراتنا الرقمية، في منح الشركات الثقة اللازمة لإدارة الاضطرابات والتوسّع نحو أسواق جديدة".



أبرز نتائج الاستطلاع

64% يتوقعون نمواً للتجارة يساوي أو يتجاوز النموّ في عام 2025 49% يعتبرون الأسواق الجديدة والمستهلكين المحرّك الرئيسي للنموّ 43% يشيرون إلى الإجراءات الجمركية باعتبارها العامل الأبرز لتمكين النموّ 17% يتوقعون تأثيراً كبيراً ناتجاً عن الرسوم الجمركية

ويُعدّ المرصد العالمي للتجارة التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" منصّة قائمة على البيانات والرؤى التحليلية، صُممت لتزويد صُنّاع القرار بمعلومات عملية قابلة للتنفيذ حول العوامل التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وذلك استناداً إلى أبحاث تشمل استطلاعاً خاصاً لآراء 3,500 من كبار التنفيذيين في مجالات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية عبر ثمانية قطاعات و19 دولة. وقد أُجري البحث في نوفمبر 2025 بالتعاون مع وكالة التحليلات «هورايزون جروب» ومقرها جنيف.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدير المجموعة 4 موانئ ومحطات في 3 أسواق، وشبكة من مكاتب الشحن، وتوظف أكثر من 2500 شخص.

