الدوحة، قطر - أصدر مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضًا التوسّع النوعي في البرامج المُقدمة والشراكات المبرمة خلال العام، والنتائج الملموسة التي حققها المركز في دعم الشباب في دولة قطر بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعيًا واستنارة.

ويُبرز التقرير عام 2025 بوصفه محطة رسخ خلالها المركز حضوره كمنصة وطنية رائدة جمعت المدارس، وأصحاب العمل، وممارسي التوجيه والتطوير المهني، وصنّاع القرار، ضمن جهد متكامل ومنسق في مجال التوجيه والتطوير المهني. كما يعكس التقرير اتساع نطاق تدخلات المركز الموجهة للطلبة، إذ نفّذ 14 برنامجًا ومبادرة مهنية استفاد منها نحو 5300 شخص، ودعم قرابة 3800 طالب وطالبة عبر برامج المعايشة المهنية بالشراكة مع أكثر من 100 جهة عمل تمثل 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، إلى جانب استفادة 450 مرشدًا أكاديميًا ومهنيًا من برامج المركز وخدماته.

ويلفت التقرير كذلك إلى الإسهام المتنامي للمركز في ترسيخ الوعي المهني في المجتمع عبر المحتوى المعرفي والتوعوي المتنوع الذي يقدمه. ففي عام 2025، حققت سلسلة فيديوهات التوعية بالإمكانات المهنية لذوي التوحّد قرابة 9.7 مليون مشاهدة، فيما تخطت مشاهدات سلسلة "أبطال الإنسانية" بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري للتعريف بالمهن في المجال الإنساني والإغاثي، 11.9 مليون مشاهدة. وتجاوز عدد قرّاء مجلة "دليلك المهني" 42 ألف قارئ، في مؤشر يعكس مواصلة المركز توفير محتوىً ثري يسهل للجميع من مختلف الفئات الوصول إليه، ويسهم في تعريفهم بالمسارات المهنية وثقافة الاختيار الواعي.

وفي هذا السياق، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: "ننظر إلى ما تحقق في عام 2025 باعتباره خطوة متقدمة ضمن مسار أشمل نحو هدف طويل الأمد يقوم على ترسيخ التطوير المهني بوصفه أحد الروافع الأساسية لتنمية رأس المال البشري في دولة قطر. وخلال المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على بناء منظومة أكثر تكاملًا تربط بين التعليم وسوق العمل، وتدعم الشباب في المراحل الانتقالية المفصلية، وتوسّع أمامهم فرص الاستكشاف والاستعداد والنجاح. ونأمل كذلك أن يُظهر هذا التقرير الجهد الجماعي المبذول بالتعاون مع مختلف شركائنا، وأن يكون دعوةً للبناء على ما تحقق بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الدولة التنموية".

ولا يكتفي التقرير برصد الأرقام والمؤشرات، بل يعكس أيضًا توجهًا استراتيجيًا طويل المدى يركز على بناء منظومة أكثر رسوخًا للتطوير المهني، من خلال رفع كفاءة الممارسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإرشاد المهني، ودعم الانتقال السلس من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي ثم إلى سوق العمل، بما يساعد على مواءمة تطلعات الشباب مع أولويات التنمية المتجددة في الدولة.

للاطلاع على التقرير السنوي لعام 2025 باللغتين العربية والإنجليزية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمركز قطر للتطوير المهني. www.qcdc.org.qa/ar/

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

لتبقى على اطلاع دائم بأنشطة مركزنا على وسائل التواصل الاجتماعي، تابع حساباتنا على: Instagram، وYouTube، وFacebook، وX، وTikTok، وLinkedIn.

ولأية استفسارات إعلامية، يرجى التواصل مع: qcdc@qf.org.qa