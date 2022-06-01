• متوسط سعر شراء الوحد السكنية يتراوح بين 2.5 مليون درهم للأفراد و25 مليون درهم للأثرياء

• قاعدة العملاء من رابطة الدول المستقلة غير الروس تمثل أكثر من 10٪ من مشتري المنازل المحتملين في دبي

• قاعدة المستثمرين من روسيا ورابطة الدول المستقلة تشكل نسبة 10٪ من الاستثمارات العقارية في دبي حتى الآن هذا العام

• تأشيرة الإقامة الذهبية الجديدة تعزز الطلب على العقارات بين المستثمرين القادمين من رابطة الدول المستقلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يمثّل المستثمرون الوافدون من روسيا ورابطة الدول المستقلة الـ 11 الأخرى أكثر من 20٪ من مشتري المنازل المحتملين في دبي، بمتوسط سعر شراء للوحدة السكنية يتراوح بين 2.5 مليون درهم للأفراد و25 مليون درهم للأثرياء، وذلك وفقًا لشركة ميرا للوساطة العقارية ومقرها دبي.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قالت تمارا غتيجيفا، المدير التنفيذي والشريك في شركة ميرا للوساطة العقارية: "تشهد دبي تحول نسبي في طبيعة المستثمرين العقاريين، إذ هناك ازدياد ملحوظ في حجم المشترين الناطقين بالروسية. لقد قمنا برصد هذا التحول وقياسه من خلال تحليل قاعدة البيانات التي تردنا حول عملائنا المتوقعين، واللذين قاموا بتسجيل اهتمامهم بعروضنا العقارية في جميع أنحاء المدينة على مدار الأشهر الأربع الماضية".

وصلت حصة الاستثمارات العقارية في دبي من قبل الأفراد القادمين من روسيا ورابطة الدول المستقلة إلى 10٪ حتى الآن هذا العام. ويقوم معظم المستثمرين بالبحث عن وحدات جاهزة وعقارات على الواجهة البحرية.

وأضافت تمارا: "تشهد أوروبا الشرقية مستوى غير مسبوق من عدم الاستقرار، مما أدى إلى تدفق المستثمرين والأسر إلى دبي، ليس فقط من روسيا، بل من كافة بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى. ويشكل العملاء الوافدين من رابطة الدول المستقلة غير الروس أكثر من 10٪ من مشتري المنازل المحتملين في دبي."

إن منظومة التأشيرات المحدّثة التي تشمل التأشيرة الذهبية الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر المقبل، تساهم في زيادة الطلب على العقارات في دبي بين المستثمرين القادمين من رابطة الدول المستقلة، إذ سيتم منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين المؤهلين.

إن السياسات الحكومية الأخرى الصديقة للوافدين، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال التجارية إلى جانب فرص العمل الوفيرة بعد اختتام معرض إكسبو، والتعليم عالي الجودة وأسلوب الحياة الفاخر، تمثل إحدى الدوافع الرئيسية وراء الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين ينتقلون إلى دبي.

تواصل دبي توسعها وتألقها كوجهة عالمية تحتضن 200 جنسية ضمن مجتمعات متماسكة يعتبرها قاطنيها موطناً ثانياً، مما يمكنهم من العيش في وئام تام. وتستمر دبي باستقطاب الأثرياء من جميع الدول مستفيدةً من مكانتها الراسخة كملاذٍ آمنٍ للمستثمرين ووجهة مضيافة للمقيمين والسياح.

ميرا للوساطة العقارية هي شركة استشارات عقارية سكنية ومقرها دبي. بقيادة رائدة الأعمال الشابة تمارا غتيجيفا، توسعت الشركة بسرعة إلى مجالات أخرى مثل الضيافة وإدارة الممتلكات من خلال شركة ميرا لمنازل العطلات وشركة ميرا للفنادق.

في غضون عام منذ إنشائها، حصلت شركة ميرا على جائزة أفضل وكيل عقاري من إعمار، من بين عدة جوائز أخرى من كبار المطورين مثل نخيل وشوبا. بعد مرور عامين على تأسيسها، نمت شركة ميرا لتصبح واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي.

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