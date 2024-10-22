الكويت: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي". وكشف التقرير أن المنطقة شهدت 7 طروحات في الربع الثالث من عام 2024 بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسة بلغت 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وأثناء التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بلغت قيمة الاكتتابات في المنطقة 5.2 مليار دولار أمريكي من خلال 30 عملية طرح أسهم مقارنة بنفس الفترة لعام 2023، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 6.8 مليار دولار امريكي من خلال 29 اكتتاب.

التوزيع الجغرافي:

وأشار تقرير "المركز" أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من العام، حيث تم طرح اكتتاب أولي عام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، ما يشكل نسبة 69% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات في الفترة. فيما شهدت المملكة العربية السعودية ستة اكتتابات أولية عامة بلغت قيمتها الاجمالية 512 مليون دولار امريكي، وممثلة 31 % تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

توزيع الأسواق:

سجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية 69% من إجمالي الاكتتابات الأولية العامة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في السوق الرئيسي، فيما استحوذ سوق تداول السعودي على 31% من إجمالي العائدات بقيمة بلغت 53 مليون دولار أمريكي في سوق نمو الموازي و459 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسي، ولم تشهد الأسواق الأخرى في المنطقة أية عمليات طرح أسهم خلال الربع الثالث من العام.

توزيع القطاعات:

شكل قطاع الطاقة ما يقارب69% من إجمالي إصدارات المنطقة في الربع الثالث من العام الحالي من خلال عملية اكتتاب واحدة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي. وشهد قطاع الأغذية والمشروبات 271 مليون دولار أمريكي، مشكلا 16% من إجمالي قيمة الاكتتابات في الفترة. وشكل قطاع الاستهلاك الدوري 11% من قيمة الإصدارات من خلال عملية طرح أسهم بقيمة 188 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الخدمات التجارية والمهنية 3 عمليات طرح أسهم، والتي تشكل 3% من قيمة الاكتتابات بمبلغ 44 مليون دولار أمريكي فيما شهد قطاع المواد إدراج بقيمة 9 مليون دولار أمريكي، والذي يشكل 1% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2024:

قفزت أسهم شركة "NMDC Energy" بنسبة 8% من سعر الاكتتاب البالغ 2.8 درهم إماراتي في اول تداول له، مسجلا أكبر عملية طرح أسهم خلال الربع. وطرحت الشركة 23% من أسهمها بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي وتمت تغطية الطرح 31.3 مرة من قبل المستثمرين. وأدرجت أسهم الشركة يوم11 من سبتمبر 2024 في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما قفزت أسهم شركة الماجد للعود بنسبة 30% من سعر الاكتتاب البالغ 94 ريال سعودي في أول تداول بعد طرح الشركة ل30% من حصتها بقيمة 188 مليون دولار أمريكي، وتمت تغطية الطرح 156.5 مرة من قبل المستثمرين. وأدرجت الشركة في سوق تداول الرئيسي يوم 7 من أكتوبر 2024.

فيما شاهدت أسهم الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية انخفاض بنسبة 0.3% من سعر الاكتتاب البالغ 66 ريال سعودي في اول يوم له بالتداول. وأدرجت الشركة 30% من أسهمها بقيمة 271 مليون دولار امريكي، وتمت تغطية الطرح 132 مرة من قبل المستثمرين. كما تم إدراج الشركة في سوق تداول الرئيسي يوم 8 من أكتوبر .2024

وبلغت قيمة طرح أسهم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري 26.3 مليون دولار أمريكي بعد طرح 8% من أسهمها بسعر 8 ريال سعودي، و تمت تغطية الطرح 7.4 مرة من قبل المستثمرين. حيث سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق نمو الموازي.

كما استقبل سوق تداول ادراج شركة الثروة البشرية والذي بلغت قيمته 11.7 مليون دولار أمريكي، حيث طرحت الشركة 15% من حصتها والتي تمت تغطيتها 1.1 مرة. وفي أول يوم لها بالتداول في سوق نمو الموازي، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 7% من سعر الاكتتاب البالغ 62 ريال سعودي. وتم إدراج أسهم الشركة يوم 27 من أكتوبر .2024

وبلغت قيمة طرح أسهم شركة مصنع عسق للبلاستيك 8.8 مليون دولار أمريكي. وبعد طرح الشركة 20% من حصتها والتي تمت تغطيتها 3.2 مرات. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11% من سعر الاكتتاب البالغ 44 ريال سعودي في أول يوم تداول. وأدرجت الشركة أسهمها في سوق نمو الموازي يوم 18 من أكتوبر 2024.

كما قفز سهم شركة الأشغال الميسرة بنسبة 4% من سعر الاكتتاب البالغ 50 ريال سعودي في أول يوم تداول. وتم طرح 20% من أسهم الشركة بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي وتم تغطية الطرح 4.3 مرات. وأدرجت الشركة في سوق نمو الموازي يوم 24 من يوليو .2024

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.38 مليار دينار كويتي (4.50 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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