التقرير الذي أصدرته شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط يكشف عن مبيعات عقارية بقيمة 138,8 مليار درهم إماراتي في دبي بما فيها 115,6 مليار درهم إماراتي للعقارات السكنية و23,2 مليار درهم إماراتي للعقارات التجارية، مع ارتفاع عدد صفقات العقارات السكنية بنسبة 40,8%.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أصدرت شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، تقريرها الخاص بالسوق العقارية في دبي للربع الثالث من عام 2024، والذي يكشف عن تسجيل أداء قوي في شريحتيّ العقارات السكنية والتجارية بعد وصول مبيعاتهما معاً إلى 138,8 مليار درهم إماراتي، بزيادةٍ قدرها 28% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويؤكد هذا الأداء حفاظ سوق العقارات في دبي على جاذبيتها وموثوقيتها بالنسبة للمستثمرين الدوليين، لا سيما العقارات السكنية التي ارتفع عدد صفقاتها بنسبة 40,8% على أساس سنوي، ووصلت قيمة مبيعاتها إلى 115,6 مليار درهم إماراتي، مقابل 23,2 مليار درهم إماراتي لمبيعات العقارات التجارية.

وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى الركائز الاقتصادية المتينة لإمارة دبي واستقطابها المتزايد للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن جاذبيتها أمام الشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. كما تستفيد السوق العقارية من الأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والتجارة الدولية وغيرها في دولة الإمارات ككل، وبخاصةٍ مع التوقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3,9% في عام 2024، ومن ثم 6,2% في 2025.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "حققت مبيعات العقارات السكنية والتجارية في دبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يؤكد حفاظ السوق العقارية على مرونتها وجاذبيتها أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية الطموحة للإمارة وبيئتها المشجعة للأعمال، إلى جانب بنيتها التحتية رفيعة المستوى. ونتوقع أن تواصل جميع شرائح السوق العقارية نموها بوتيرة متسارعة، لا سيما مع ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، والمشاريع الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد الوطني".

السوق السكنية: ارتفاع الطلب على العقارات قيد الإنشاء

وصلت قيمة مبيعات العقارات السكنية في الربع الثالث إلى 115,6 مليار درهم إماراتي، مع ارتفاع عددها بنسبة 40,8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومنها 65% للعقارات قيد الإنشاء. فقد شهدت دبي بيع أكثر من 30 ألف وحدة قيد الإنشاء خلال الربع الثالث فقط، ما يمثل زيادةً بنسبة 62,5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي يُعزى إلى إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وتزايد اهتمام المستثمرين بهذه العقارات. وتصدرت قرية جميرا الدائرية ودبي هيلز إستيت والخليج التجاري قائمة المجمّعات الأكثر مبيعاً للعقارات السكنية، في حين شهدت المشاريع الجديدة إقبالاً واسعاً في مناطق مثل دبي كريك هاربور وشوبا هارتلاند 2.

في المقابل، ارتفع عدد صفقات البيع في السوق الثانوية بنسبة 12,8%، مؤكداً استمرار الطلب على العقارات الجاهزة للسكن. وسجلت مناطق قرية جميرا الدائرية ودبي مارينا والخليج التجاري أعلى نسبة من مبيعات الشقق، في حين تركّزت مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس في الإمارات ليفنج والفرجان ومدينة محمد بن راشد بالرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 15% في العديد من هذه المناطق.

السوق الفاخرة: توقعات بمعدلات نمو قياسية مع نهاية العام

أكد تقرير إنجل آند فولكرز أن سوق العقارات الفاخرة في دبي تتجه نحو تحقيق معدلات نمو قياسية في العام 2024، وذلك برغم الانخفاض الطفيف بنسبة 6% في صفقات البيع التي تتجاوز قيمتها 10 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث. ويظهر الإقبال المستمر على العقارات فائقة الفخامة من خلال المبيعات اللافتة للعقارات في نخلة جميرا، المجمع السكني الفاخر والأبرز في دبي، والتي شهدت تسجيل 110 صفقات فوق عتبة الـ 10 مليون درهم إماراتي، بما فيها 3 صفقات تتخطى قيمتها 200 مليون درهم إماراتي، وفي مقدمتها صفقة لبيع شقة بنتهاوس بقية 275 مليون درهم إماراتي.

وواصلت العقارات الفاخرة في دبي استقطاب أصحاب الملاءة المالية العالية ممن يفضلون الخيارات السكنية الحصرية، حيث استمر زخم الطلب في أبرز المناطق الفاخرة مثل مدينة محمد بن راشد ودبي هيلز إستيت، كما توسّع ليشمل مجمّعات جديدة مثل ذا أويسيس ونخلة جبل علي.

السوق التجارية: ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة

ارتفع عدد صفقات بيع العقارات التجارية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 28% على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 23,2 مليار درهم إماراتي. ويستند هذا النمو الملحوظ إلى الطلب القوي على العقارات التجارية الممتازة، إذ شهد الربع الثالث ارتفاع مبيعات مساحات التجزئة بنسبة 16,8%، ومبيعات المساحات المكتبية بنسبة 12,6%، مما يعكس مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال. وتصدّر الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا من جديد قائمة المناطق الأكثر طلباً على المساحات المكتبية.

وقد أدى ارتفاع أسعار الأصول التجارية عالية الجودة إلى تسجيل زيادة ملحوظة في قيمة مبيعات العقارات التجارية ككل، بالرغم من انخفاض عددها بنسبة 6,5% خلال الربع الثالث من العام. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة بنسبة 4%، والمستودعات بنسبة 19%، والذي يشير إلى زيادة الطلب على الإيجارات في القطاع الصناعي، وينسجم مع ارتفاع أسعار الإيجار عموماً في دبي.

سوق الإيجارات: استقرار الطلب رغم ارتفاع الأسعار

مع النمو السكاني المستمر في دبي، تواصل السوق العقارية تسجيل معدلات إقبال ملحوظة على الإيجارات، لا سيما في قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون ودبي مارينا. وقد أسهم هذا الطلب في ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بوتيرة منتظمة، وبمعدلٍ وصل إلى رقم من خانتين في العديد من المناطق. ولم يمنع ذلك المستأجرين من تجديد عقودهم أو استئجار عقارات جديدة.

آفاق مبشّرة لسوق العقارات في دبي

تسير سوق العقارات في دبي بخطىً مستقرة نحو مواصلة النمو والتوسع، مستندةً إلى النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3,9% في عام 2024، و6,2% في عام 2025. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية معاً في ضوء المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر.

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تُعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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