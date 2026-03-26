دبي، الإمارات العربية المتحدة، يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي نموه القوي، حيث بلغت مبيعات المطورين 10.92 مليار درهم إماراتي في شهر مارس، مع زيادة سنوية في حجم المعاملات قدرها 42% لتصل إلى 900 صفقة، وذلك مع تبقي أسبوع واحد على نهاية الشهر.

وكشف تحليل سوقي أجرته علامة كيتورا العقارية الفاخرة اليوم أنه خلال اول 24 يوماً من شهر مارس، سجل قطاع العقارات الفاخرة الذي تتراوح أسعارها بين 20 و50 مليون درهم إماراتي 79 صفقة بيع بقيمة 2.36 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك 6 فلل قيد الإنشاء تم شراؤها بأسعار تتراوح بين 43 و50 مليون درهم إماراتي.

كما أكدت بياناتDXBinteract أن 16 صفقة بيع عقارات ضمن الشريحة السعرية من 50 إلى 100 مليون درهم إماراتي بلغت قيمتها 1.04 مليار درهم إماراتي، وشملت 9 شقق قيد الإنشاء بيعت بأسعار تتراوح بين 51 و92 مليون درهم إماراتي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة كيتورا العقارية الفاخرة: "تعتبر هذه الأرقام في ظل هذه الظروف مؤشراً قوياً على الثقة في سوق العقارات الفاخرة في دبي".

"اننا نشهد طلباً مستمراً على العقارات الفاخرة حتى في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما أن النشاط العقاري شهد تباطؤاً خلال شهر رمضان، ومن اللافت أن العقارات المتميزة في دبي لا تزال تجذب استثمارات ضخمة".

وأوضح طلال أن مشروع كيتورا ريزيرف، وهو مجمع سكني حيوي قيد الإنشاء بتكلفة 5.7 مليار درهم إماراتي في المنطقة السابعة بمدينة محمد بن راشد، يعتبر مثالاً على الجيل الجديد من المشاريع العقارية الفاخرة في دبي المصممة لمواجهة التحديات والحفاظ على ثقة المستثمرين على المدى الطويل".

"إن الوضع الراهن في المنطقة هو بالضبط نوع من التقلبات قصيرة الأجل التي نحن وغيرنا من المطورين العقاريين في دبي مستعدين لها. ويتم تصميم المزيد من المشاريع بحيث تحافظ على قيمتها في الأوقات العصيبة".

"وتتمثل إحدى الاستراتيجيات في إبقاء العرض منخفضاً والتركيز على الفوائد الصحية والرفاهية الحقيقية. ان هذا النهج هو ما يمنح المشاريع قوة طبيعية خلال فترات عدم اليقين، ويضعها في موقع جيد عندما تتحسن الأوضاع."

وتصدرت مبيعات المطورين هذا الشهر شقة فاخرة في جميرا بننسولا بقيمة 422 مليون درهم إماراتي، بينما شملت الصفقات التي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم إماراتي أربع قطع أراضي في أم سقيم الأولى بيعت بأسعار تراوحت بين 125 و152 مليون درهم إماراتي.

وفي نطاق 10-20 مليون درهم إماراتي، بلغت قيمة 150 صفقة بيع 1.99 مليار درهم إماراتي، من بينها فيلتان قيد الإنشاء بيعت كل منهما بأكثر من 19 مليون درهم إماراتي، و 3 شقق قيد الإنشاء بيعت كل منها بأسعار تراوحت بين 18 و19 مليون درهم إماراتي.

وسجل أعلى حجم من النشاط في قطاع 5-10 ملايين درهم إماراتي، حيث شهد 650 صفقة بيع بقيمة 4.54 مليار درهم إماراتي، من بينها 7 شقق قيد الإنشاء بيعت كل منها بأكثر من 9 ملايين درهم إماراتي.

وأضاف طلال: "عند دراسة البيانات، كما فعلنا منذ بداية الاحداث، نلاحظ استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى العقارات الفاخرة قيد الإنشاء. وهذا يعكس توجه المشترين نحو النظرة طويلة الأجل، وتأثرهم الأقل بالعوامل قصيرة الأجل."

"ان هؤلاء المستثمرين يتمتعون بانتقائية عالية ورؤية استراتيجية، واستمرار نشاطهم في هذا الوقت يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري المتميز".

