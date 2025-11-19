دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجاز هو الأول من نوعه في السوق، يتمثّل في تحقيقها الامتثال الكامل بنسبة 100% للوائح التنظيمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويُرسي هذا الإنجاز معياراً جديداً للثقة والشفافية في السوق العقاري للإمارة.

وتشكل الثقة عاملاً حاسماً في عالم العقارات، حيث تتسم القرارات بطابعها الشخصي ومخاطرها العالية. غير أن العروض المزيفة والصور المضللة والوعود المبالغ فيها والعقارات الوهمية كانت دائماً سبباً في تراجع ثقة المشترين. وتعمل بروبرتي فايندر على تغيير هذه الصورة بالاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة والشراكات التنظيمية، إضافة إلى التزام آلاف الوكلاء، بمن فيهم شبكتها من الوكلاء المميزين (Super Agents)، الذين يضمنون الثقة والنزاهة والاحترافية في مختلف تعاملاتهم.

ويقوم هذا التحول في جوهره على رؤية دائرة الأراضي والأملاك والانضباط التنظيمي، وتقنيات التصاريح الذكية "تراخيصي" ورموز الاستجابة السريعة QR، التي وُضعت لضمان التحقق من العروض العقارية قبل نشرها. ودمجت بروبرتي فايندر هذه الإجراءات التنظيمية في منصتها، من خلال تنفيذ عمليات مسح يومية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لحذف آلاف القوائم المكررة أو المضللة. ما أثمر عن منصة عقارية قائمة على الثقة، حيث يحمل كلّ عرض قيمة فعلية ويتجسد هدف الشركة في تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بدائرة الأراضي والأملاك بدبي: "إن تحقيق الالتزام الكامل بنسبة 100% يمثّل أكثر من مجرد إنجاز، فهو يعكس الالتزام الجماعي لشركائنا والقطاع الخاص بدفع رؤية دبي نحو منظومة عقارية شفافة وموثوقة ومدعومة بالتقنية. وفي ريرا، نؤكد التزامنا بضمان التزام كل صفقة وكل قائمة عقارية في دبي بأعلى المعايير التنظيمية. ويشكل إنجاز بروبرتي فايندر نموذجاً يُحتذى به لكيفية تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات الرائدة في القطاع، بما يعزز من نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُرسخ مكانة دبي بصفتها أكثر وجهة عقارية موثوقة على مستوى العالم".

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "فخورون بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدفع هذا التحوّل الشامل في القطاع.

ولطالما كان الالتزام التنظيمي جزءاً من هويتنا، واليوم أصبح مدمجاً بالكامل في بنية منصتنا. ويجري التأكد من كل قائمة عقارية عند مصدرها عبر التحقق الفوري في الوقت الحقيقي والفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكون الثقة جزءاً لا يتجزأ من المنصة، وليست مجرد ميزة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي للنهوض بالمعايير المهنية وثقة المستهلك على امتداد قطاع العقارات".

ويشكل إنجاز بروبرتي فايندر نقطة تحوّل مفصلية للسوق العقاري في الإمارة، إذ يُبرز قدرة التنظيم والتكنولوجيا والشراكات ضمن القطاع في الارتقاء بالمعايير وحماية المستهلكين.

وفي ظل التحديات المشابهة التي تشهدها الأسواق العالمية، تقدم مقاربة بروبرتي فايندر خارطة طريق لإنشاء منظومة عقارية أكثر شفافية وموثوقية.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات والمشترين لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

