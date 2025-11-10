· تطورات كبيرة في تجارة أسلوب الحياة بين ٣.٤ مليون متر مربع من المساحات التجارية الجديدة المقررة للاكتمال بحلول عام ٢٠٢٨.

· ثقافة المقاهي في ازدياد مع حساب الإنفاق على الطعام والشراب ٢٩٪ من جميع معاملات نقاط البيع.

الرياض: يشهد تحول قطاع التجزئة في السعودية تسارعاً ملحوظاً، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة ٧٪ ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ ١.٤١ تريليون ريال سعودي (٣٧٦ مليار دولار أمريكي) في عام ٢٠٢٤، مع أكثر من ٣.٤ مليون متر مربع من المساحات الجديدة المقررة للاكتمال بحلول عام ٢٠٢٨، وفقاً للجزء الثاني من تقرير السعودية ٢٠٢٥ الذي نشرته اليوم شركة نايت فرانك الاستشارية العالمية والمتعلق بقطاع التجزئة. يسلط التقرير الضوء على إعادة تشكيل أساسية في بيئة التجزئة بالمملكة، تتميز بالمواقع التي تركز على التجربة، مع عروض متنوعة من الطعام والشراب والترفيه.

تتصدر الرياض سوق التجزئة في المملكة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ ٤.١٧ مليون متر مربع بنهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥، وتظل في طليعة الإمدادات الجديدة. ستسهم المشاريع البارزة مثل "الأڤنيوز الرياض" (المقرر افتتاحه في ٢٠٢٦) و"ساحة الدرعية" (المقرر افتتاحه في ٢٠٢٧) بأكثر من ٦٠٠,٠٠٠ متر مربع من إجمالي ٢.٢ مليون متر مربع مقرر اكتمالها بحلول عام ٢٠٢٨. في باقي المدن الكبرى، يصل إجمالي المساحات التجارية عالية الجودة إلى ٨.٧ مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير.

قال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تقاطع التطوير العقاري الطموح، مع قاعدة مستهلكين أكثر تطورًا، وتسارع التحول الرقمي في قطاع التجزئة يعكس نجاح التحول الاقتصادي في المملكة تحت رؤية ٢٠٣٠. وبينما تستحوذ التجارة الإلكترونية على حصة متزايدة من مبيعات التجزئة، تظل المتاجر الفعلية تلعب دوراً حيوياً في التسوق التجريبي، ورؤية العلامات التجارية، والتفاعل مع المستهلكين. والأهم من ذلك، أنه بينما يقود القطاع الفاخر الطلب على العروض التجارية والترفيهية الفاخرة ومفاهيم الطعام، تشير بياناتنا إلى أن هناك فرصة ربما تكون أكبر في تلبية احتياجات الأغلبية المدركة للقيمة في القطاع المتوسط."

بنهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بلغت الإيجارات المتوسطة في الرياض للمولات الإقليمية والمولات الإقليمية الكبرى ٢,٧٩٥ ريال سعودي لكل متر مربع. كانت نسبة الإشغال في المدينة ٩١٪، بدعم من الطلب في الوجهات مثل "سوليتير مول" الذي تم افتتاحه حديثًا، وهو مركز فاخر يضم علامات تجارية مثل كارتييه، وتيفاني، والوافدين الجدد A.P.C. وبول سميث. تظل جدة بشكل عام مماثلة للرياض في الإيجارات، وتبلغ نسبة الإشغال المتوسطة ٨٧٪. في منطقة الدمام الكبرى، تبلغ نسبة الإشغال ٩١٪، بينما بلغ متوسط معدلات الإيجار للمولات الفائقة الإقليمية ٢,٢٥٨ ريال سعودي لكل متر مربع.

متوازياً مع نمو التجزئة الفعلية، أصبح التسوق عبر الإنترنت جزءاً من سلوك المستهلك السعودي، حيث لم يتبقَّ سوى أقل من ١٪ (من الذين تم إجراء مقابلات معهم من قبل نايت فرانك لفهم اتجاهات سلوك المستهلكين) لم يشتروا أي شيء عبر الإنترنت. ارتفع إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية ومعاملات نقاط البيع بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ٣٧٤ مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بينما نمت التجارة الإلكترونية فقط بنسبة ٤٢٪ لتصل إلى ٤١ مليار ريال سعودي.

يُظهر تحليل الدوافع وراء التسوق عبر الإنترنت أن السعوديين الذين يتقاضون أكثر من ٨٠,٠٠٠ ريال سعودي شهريًا يتوجهون بشكل رئيسي إلى التجارة الإلكترونية للوصول إلى العلامات التجارية والفئات الدولية (٧٨٪)، بينما يفضل السعوديون من ذوي الدخل المتوسط (الذين يتقاضون بين ٣٠,٠٠٠ و٥٠,٠٠٠ ريال سعودي شهريًا) القيمة والراحة، بما في ذلك إمكانية التسوق على مدار الساعة (٧٨٪) وخيارات التوصيل إلى المنازل (٧٣٪).

هذا الانقسام ينعكس أيضاً في تحليل الإنفاق في قطاع التجزئة بشكل عام، حيث أظهرت البيانات أن ٧١٪ من المستهلكين يظلون مدفوعين بالقيمة، حيث ينفقون بين ١٠٠ و٤٠٠ ريال سعودي في الزيارة الواحدة إلى وجهات التجزئة. في الطرف الأعلى من السوق، ينفق ٢٧٪ من الذين يتقاضون أكثر من ٧٠,٠٠٠ ريال سعودي شهريًا أكثر من ١,٠٠٠ ريال سعودي في الرحلة الواحدة.

تسلط أنماط الزيارة الضوء على دور المولات ومراكز الترفيه كجزء من الروتين الاجتماعي والترفيهي الأسبوعي. حوالي ٢٩٪ من المشاركين يزورون وجهة تجزئة ١-٢ مرة في الأسبوع، بينما يذهب ٢٧٪ منهم ٢-٣ مرات في الأسبوع. الغالبية (٥٦٪) سيقودون لمدة ١٠-٢٠ دقيقة للوصول إلى وجهة تجزئة، ٣٪ سيقطعون المسافة في أقل من خمس دقائق، وفقط ٢٪ مستعدون للمشي.

أهمية قطاع الطعام والشراب

يمثل قطاع التجزئة والطعام والشراب معًا ما يقرب من ٤٥٪ من إجمالي الإنفاق في نقاط البيع (POS)، ويظل قطاع الطعام والشراب جزءًا أساسيًا من أداء قطاع التجزئة. في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، كانت ٢٩٪ من إجمالي معاملات نقاط البيع، والتي بلغت قيمتها ٩٩ مليار ريال سعودي، مرتبطة بالإنفاق في المطاعم والمقاهي، وفقًا للبنك المركزي السعودي.

قال جوناثان باجيت، الشريك – رئيس استشارات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "النموذج التقليدي للتجزئة يتخلى بسرعة عن وجهته لصالح الوجهات المتكاملة التي تركز على أسلوب الحياة. يبحث جيل الشباب في السعودية عن أكثر من مجرد تجزئة معاملة؛ إنهم يتطلبون تجارب غامرة وجذابة. هذا قد ساهم في تسارع ظهور الوجهات المتكاملة التي يكتمل فيها التسوق مع التفاعل الاجتماعي التنافسي، والترفيه من الجيل الجديد، وساحات الطعام الخارجية المتكاملة. ويعتبر قطاع الطعام والشراب هو الرابط الأساسي، سواء من خلال المقاهي غير الرسمية التي تمد وقت التواجد، أو مجموعات الطعام الفاخرة التي تدعم حركة الزوار في المساء وعطلات نهاية الأسبوع."

تتصدر الرياض وجدة نمو التجزئة المدفوعة بالطعام والشراب، مستفيدتين من ارتفاع نسبة الإشغال، والطلب القوي على الوجهات متعددة الاستخدامات، وخطوط التنمية المتينة. المشاريع القادمة مثل "ذا بلفيو" في الرياض و"جدة كوف ووترفرونت" توضح كيف يعيد القطاع تشكيل عرض التجزئة والسياحة في المملكة، ملبياً احتياجات الزوار المحليين والدوليين.

سوق التجزئة بأسلوب الحياة في الرياض هو الأكبر في المملكة، حيث يمتد على ٤٨٤,٩٠٠ متر مربع من المساحة القابلة للتأجير عبر ٢٧ مشروعًا، بمعدل إشغال يصل إلى ٩٧٪، وفقًا لتحليل نايت فرانك. وفي المستقبل، من المتوقع أن يتوسع هذا السوق بمقدار ٣٨٦,٣٠٠ متر مربع بحلول عام ٢٠٢٧ من خلال ١٢ مشروعًا جديدًا، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٣٤٪. أكبر مشروع، "ذا بلفيو"، سيقدم مركزاً مفتوحاً بأسلوب الحياة بمساحة ٩٠,٠٠٠ متر مربع في شرق المدينة، مع ساحات مظللة، ومسطحات مائية، ومزيج من التجزئة الفاخرة، والطعام، والترفيه العائلي.

سوق التجزئة بأسلوب الحياة في جدة يتألف حالياً من ٢٣٣,٤٠٠ متر مربع من المساحة القابلة للتأجير عبر ١٧ مشروعاً، مع إضافة ٩٤,٠٠٠ متر مربع في الفترة بين ٢٠٢٣-٢٠٢٤. المدينة بشكل عام تشهد معدل إشغال يبلغ ٨١٪، بينما قطاع الطعام والشراب يمثل ٧٥٪، ومتوسط معدلات الإيجار الشهرية حوالي ٢,٢٠٠ ريال سعودي لكل متر مربع. بحلول عام ٢٠٢٧، سيتم إضافة ٢٠٥,٦٠٠ متر مربع عبر سبعة مشاريع، ليصل إجمالي العرض إلى ٤٣٩,٠٠٠ متر مربع. من أبرز المشاريع "جدة كوف ووترفرونت"، وهو وجهة تبلغ مساحتها ٧٠,٠٠٠ متر مربع على كورنيش جدة، بالقرب من مضمار سباق الفورمولا ١، وموقع موسم جدة، ومساحة فعاليات سيتي ووك.

انتشار ثقافة القهوة

بالنسبة للمواطنين السعوديين، أصبحت "ثقافة القهوة" واحدة من أبرز الاتجاهات في المملكة، حيث أفاد ٤٣٪ منهم أنهم يخرجون لشرب القهوة عدة مرات في الأسبوع. كما تُعد هذه المناسبة الأكثر اقتصادية من حيث تناول الطعام، حيث ينفق معظم المشاركين أقل من ٥٠ ريال سعودي في الزيارة الواحدة. أما الخروج لتناول الحلويات فيمثل النشاط الثاني الأكثر شيوعاً، حيث أشار غالبية المشاركين إلى أن هذا النشاط يحدث أسبوعياً. أما العشاء العائلي فيحتل المرتبة الثالثة من حيث النشاطات الشائعة، حيث أفاد ٣٨٪ من السعوديين أنهم يتناولون الطعام خارج المنزل مرة على الأقل في الأسبوع.

على الرغم من أن المأكولات العالمية ما زالت تهيمن على مراكز التجزئة بأسلوب الحياة في السعودية، حيث يمثل الطعام العربي فقط ١٩٪ من العروض في الرياض و١٥٪ في جدة، إلا أن نايت فرانك وجدت أن ٦٠٪ من المستهلكين يفضلون المأكولات السعودية عند تناول الطعام خارج المنزل.

قال كوستانتينوس باباداكيس، الشريك المساعد – استشارات الطعام والشراب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لسنوات طويلة، كان مشهد الطعام والشراب في السعودية يتم تحديده من خلال استيراد العلامات التجارية العالمية، وكان التركيز على إدخال الأسماء العالمية إلى السوق المحلي. اليوم، ومع ذلك، بدأ السرد يتغير. جيل جديد من أصحاب المطاعم والطهاة السعوديين يستكشف هوية الطهي المحلية، مع إعادة تفسير النكهات التقليدية من خلال مفاهيم معاصرة. مطاعم مثل "مايز" في الدرعية تعد مثالاً على هذا التطور، حيث تحتفل بالمأكولات السعودية بنفس الإبداع والتطور الذي كان مخصصاً في السابق للاستيراد العالمي."

اختتم باجيت قائلاً: "سوق التجزئة السعودي يدخل مرحلة من التطور المكثف والتحول الكبير. المحركان الرئيسيان للتغيير السريع، وهما التحول الرقمي السريع والاستثمار الضخم في الوجهات المتكاملة التي تركز على أسلوب الحياة، سيستمران في دفع التغيير الديناميكي. مع نضوج السوق ودخول الإمدادات الجديدة، سيكون النجاح من نصيب المطورين وتجار التجزئة الذين يعطون الأولوية لتجارب متعددة القنوات بسلاسة، ويعتمدون عروض الطعام والشراب المحلية، ويلبون بشكل فعال احتياجات الأغلبية المدفوعة بالقيمة والقطاع الفاخر المتوسع."

لم يعد التركيز فقط على بيع السلع، بل أصبح على تصميم بيئات حيث يلتقي التسوق وتناول الطعام والترفيه بشكل سلس، مما يشجع على الزيارات الأطول وتعزيز ولاء المستهلكين."

عن الاستبيان

تم إجراء البحث للجزء الثاني من تقرير السعودية ٢٠٢٥ بواسطة نايت فرانك بالتعاون مع يوجوف، وشمل ١,٠٣٧ مشاركًا. تم تقسيم هؤلاء المشاركين إلى ثلاث فئات متميزة: المواطنين السعوديين الذين يتقاضون دخلًا شهريًا يتراوح بين ١٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي؛ المواطنين السعوديين الذين يتقاضون أكثر من ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي شهريًا؛ والمغتربين المقيمين في السعودية الذين يتقاضون دخلًا شهريًا يزيد عن ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي. تم اختيار هذه المجموعات بعناية لتوفير رؤى حول المواقف والتفضيلات المتعلقة بقطاعات العقارات التجارية في المملكة.



