مع مشاركة 47 مصنّع للمجوهرات الإيطالية، تستعرض الشركات مجموعاتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات (الشارقة) من 5 حتى 9 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في وقت سابق من هذا اليوم، افتتحت إيطاليا "اللاونج الإيطالي" في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة بنسخته الخمسين. تشير الأرقام أن المجوهرات الإيطالية هي من بين أكثر المنتجات تفضيلاً عند العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تصدير ما يقرب من قيمة مليار يورو من المجوهرات الثمينة الإيطالية إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 بنسبة زيادة تصل إلى +108٪ مقارنة بعام 2020؛ و +10٪ مقارنة بعام 2019). ومع 47 شركة مشاركة في نسخة هذا العام، حققت إيطاليا أعلى رقم مشاركة منذ إطلاق المعرض في عام 1993.

بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية والاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة (CNA)، وبالتعاون مع السفارة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة في دبي، تم افتتاح "اللاونج الإيطالي" ضمن الجناح الإيطالي الواقع في القاعة 4 في مركز إكسبو الشارقة.

يتميز "اللاونج الإيطالي" بأجواء مريحة وسرية للزوّار لتجربة القطع الثمينة المعروضة. يمكن للضيوف أيضاً الاسترخاء في منطقة اللاونج والاستمتاع بالقهوة الإيطالية مع تجربة المجوهرات الإيطالية الأكثر استثنائية التي يتم استعراضها حصرياً خلال أيام المعرض.

تقدم 47 شركة إيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحدث مجموعاتها، بدءاً من قطع المجوهرات الفاخرة والفريدة من نوعها والمزينة بأحجار كريمة نادرة إلى المجوهرات البسيطة التي يمكن ارتداؤها يومياً بشكل عملي. ومع تركيزهم على الخبرة العالية في الحرف اليدوية والابتكار في التصميم، يجد المنتجون الإيطاليون سوقاً قوياً في الإمارات العربية المتحدة

تتمتع المجوهرات المصنوعة في إيطاليا بتقدير عالي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم حيث يتم تصدير 90٪ من الإنتاج الوطني للمجوهرات إلى الخارج وذلك بفضل أناقة التصميم والحرفية العالية والجودة والكفاءة. يلتزم قطاع المجوهرات الإيطالي في الوقت الحاضر بالتصنيع المسؤول ويسعى إلى تقليل النفايات والبصمة الكربونية مع مراعاة الاستدامة والأخلاق والشفافية.

صرّح أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الدول المصنّعة للمجوهرات الإيطالية، ولا تزال المجوهرات هي العنصر الأول من حيث القيمة التي يتم تصديرها من إيطاليا إلى هذا البلد. تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في تصدير المجوهرات الإيطالية إلى لسوق الإماراتي، حيث يتم استيراد 90٪ من المجوهرات، وقد شهد الطلب على المنتجات الإيطالية الثمينة نمواً ملحوظاً بشكل مطرد، مسجلاً زيادة بنسبة 25٪ في النصف الأول من عام 2022 (560 مليون يورو). نحن نعزز حصتنا السوقية وعلى ثقة أن القيمة القياسية الإجمالية التي تبلغ 1 مليار يورو يتم تصديرها بالفعل إلى الإمارات العربية المتحدة سنوياً"

"معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات هو معرض تجاري راسخ تزداد شعبيته وحضوره على مدار الخمسين عاماً الماضية وهو الحدث الأساسي عندما نتكلم عن الذهب والمجوهرات في المنطقة. بفضل التعاون القوي بين وكالة التجارة الإيطالية والاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة (CNA)، تتمتع الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض بفرصة مثالية لتطوير أعمالها وتوطيد العلاقات، إضافة إلى معرفة أحدث التوجهات من حيث الأسلوب والتصميم، والتعرف على أذواق العملاء وما يفضّلونه في الشرق الأوسط.

ينصب تركيزنا هذا العام على موضوع الاستدامة، ونحن حريصون جداً على اكتشاف أفضل الممارسات الصديقة للبيئة التي يتم اعتمادها في جميع أنحاء العالم عبر سلسلة إنتاج المجوهرات. وشعارنا هو الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية".

وقال أنطونيو فرانشيسكيني، رئيس مكتب السوق الدولي والترويج التجاري والأسواق الدولية في الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة CNA: "تلتزم CNA بشدة بدعم الحرف اليدوية الإيطالية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية. وتحظى هذه الأسواق بالطلب المتزايد على المنتجات التي تجمع بين الجودة والتصميم. فيما يتعلق بالمستهلكين والعملاء، من وجهة نظرنا، يمكننا الآن ملاحظة أهمية التركيز على البحث عن منتجات عالية الجودة والاهتمام بعالم الحرف اليدوية، مع التركيز على موضوع الاستدامة وأهمية تطبيقه على نطاق واسع.

من المهم بناء سرد عميق حول هذه القيم، مما يؤدي بالمستهلك إلى فهم الجوانب الداخلية والاقتصادية لهذه القيم.

يسلّط الجناح الإيطالي في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الضوء على الحرفية العالية والجودة وعمليات الإنتاج والتصنيع الفريدة التي تشتهر بها الشركات الإيطالية عالمياً.

نحن فخورون للغاية بمشاركة 47 علامة إيطالية في النسخة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة، حيث يمكننا تقديم ضيافة خاصة لزوّار "اللاونج الإيطالي" بفضل دعم من وكالة التجارة الإيطالية.

للحصول على آخر الأخبار والتحديثات ، يرجى متابعة ITAdubai على تويتر، وITAdubai على انستغرام، وDubai –ITA Office على لينكد-إن، و Italian Trade Agency على يوتيوب.

فيما يلي قائمة بالشركات الإيطالية المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ضمن جناح وكالة التجارة الإيطالية:

1. Adamas Milano

2. Aliberti

3. All Gold

4. Angeletti 1940

5. Arché Gioielli

6. Auri Tempore Gioielli

7. Bella Gioia Argento Italiano

8. Beltrami Ori e Preziosi

9. BL Gioielli Roma

10. Blue White Group

11. Bon Gioielli

12. Birgh Jewels

13. Bruno Arisi

14. Carlo Barberis

15. COI

16. Collaro

17. Enrico Capra

18. Fanfani Fabio

19. Falcinelli Italy

20. FerrariFirenze

21. Garavelli 1920 Italy

22. Gatti Lab

23. Generoso Gioielli 1970

24. Giovanni Ferraris

25. Hasbani

26. Italian Vintage Jewellery

27. Leonori

28. Luca Carati

29. Luise Italy

30. Luvor

31. Marchisio 1859

32. Maskada Gioielli

33. Nardelli Gioielli

34. Noi Gioielli - Leonardo Chilleri

35. Novecentonovantanove

36. Oro Trend Italy

37. Pinomanna Design

38. Roberto Casarin

39. Salvatore Collaro

40. Sicis Jewels

41. Sigismondo Capriotti

42. Stanoppi Italy

43. Tavanti

44. Tessitore 1888

45. Vanessa Gioielli

46. Verdi

47. Zanchi Atelier

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات -arab-https://www.ice.it/en/markets/unitedemirates

نبذة عن الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة CNA

تأسس الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة CNA في عام 1946، ويضم أكثر من 621000 عضو يوظفون أكثر من 1.2 مليون شخص. يمثل اتحاد CNA الحرفيين وأصحاب الأعمال والمهنيين وأصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاعات السياحة والخدمات والقطاعات الصناعية. ينعكس الانتشار الواسع لصناعة الحرف اليدوية، في كل من المدن الكبرى والبلدات الصغيرة، من خلال الحضور الواسع لاتحاد CNA مع أكثر من 8500 عامل في أكثر من 1100 موقع، 19 منها إقليمي و 96 محلي.

يتمتع الاتحاد بحضور يضمن الخدمات والاستشارات ونشر المعلومات بمصداقية واحترافية، ويدرك تماماً الدور النشط الذي يلعبه في نجاح الأعمال الصغيرة وتطوير شريحة تواصل في خلق فرص عمل وأعمال جديدة بمفردها. يضم الاتحاد 10 اتحادات وطنية وهي: CNA

Food، CNA Artistic and Traditional Trade ، CNA Wellbeing and Health ، CNA Communication and Advanced Services ، CNA Construction ، CNA Federmoda (Fashion) ، CNA FITA (النقل) ، CNA للتركيب والأنظمة ، إنتاج CNA ، خدمات المجتمع CNA. هناك 45 فئة فرعية و5 مشاريع: CNA Youth Enterprise و CNA Women’s Enterprise و CNA Tourism and Trade و CNA Industry و CNA Film و Audiovisual. بالإضافة إلى ذلك، CNA Professionals وCNA Citizens وCNA Brussels.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

SEC NEWGATE Middle East

مي توما - mai.touma@secnewgate.ae

+971 55768 4150