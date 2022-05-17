برنامج ICS410 الدوحة مايو 2022 من سانز يقدم تجربة تدريبية عملية لتمكين العاملين في مجال الأمن السيبراني

قطر، الدوحة: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيببراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والاعتماد للأمن السيبراني، عن برنامجه التدريبي المقبل بعنوان ICS410 الدوحة مايو 2022، والذي يمتد من السبت 28 مايو إلى الخميس 2 يونيو 2022 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة.

وفي تعليقه على البرنامج الجديد قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "نظرًا للطبيعة الديناميكية لأنظمة التحكم الصناعية، فإن العديد من المهندسين لا يدركون خصائص ومخاطر الأجهزة المختلفة، كما إن موظفي دعم تقنية المعلومات التي توفر مسارات التواصل ودفاعات الشبكات ربما لا يدركون بالضرورة الدوافع والقيود التي تتأثر بها تلك الأنظمة. ومن خلال برنامجنا التدريبي ICS410، يتطلع المعهد إلى مساعدة العاملين في مجال تقنية المعلومات بالمنطقة على اكتساب فهم كامل لمبادئ التصميم الأساسية في أنظمة التحكم وكيفية دعم تلك الأنظمة بطريقة تضمن توافرها وسلامتها."

يقام البرنامج التدريبي بشكل حضوري بقيادة ستيفن ماتيزر ويضم دورة أساسيات الأمن ICS410: ICS/SCADA التي تقدم المهارات التأسيسية والمبادئ الجوهرية لمجموعة من المهام التي تنطوي عليها مهمة دعم أنظمة التحكم بشكل يومي. ويستفيد المشاركون من التجارب التعليمية التي تتم في مختبرات افتراضية لتقديم عرض عملي للمساحات المعرضة للهجوم وأدوات وأساليب الهجمات وتطوير مهارات الاستجابة للأحداث في بيئة أنظمة التحكم.

وأضاف بلطه جي: "يتمثل الهدف من هذه الدورة التدريبية في تأكيد الحاجة إلى هندسي أنظمة التحكم والمشغلين ممن يفهمون دورهم في الأمن السيبراني، ويبدأ ذلك بالتأكد من تطوير وهندسة تلك الأنظمة بشكل يضع الأمن السيبراني باعتباره، وأن يعدّ الأمن السيبراني أولوية إلى جانب اعتمادية النظام طوال دورة حياته."

تقام فعاليات برنامج SANS ICS410 بين الساعة 8:30 صباحًا و 5:00 مساء تشمل الاستراحات، ويتاح للمشاركين الانضمام إلى منافسات نت وورز الحصرية عند شراء البرنامج، والتي تعتبر باقة من سيناريوهات التعلم العملية والتفاعلية التي تعطي الطلاب فرصة ممارسة أساليب ومهارات الأمن السيبراني واكتساب الخبرة العملية في المجال.

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