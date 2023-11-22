ضمن جهود لجنة سلامة الغاز في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي مسحًا ميدانيًا يهدف إلى دعم جهود لجنة سلامة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي لفهم أنماط واستخدامات الغاز في الوحدات والمباني السكنية في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وأطلق المركز المسح الميداني بالتنسيق مع دائرة الطاقة لإعداد دراسة إحصائية شاملة حول الاستخدامات المتعددة للغاز من خلال الأسطوانات أو مصادر الغاز المركزية في الوحدات والمباني للتأكد من ضمان سلامة إمدادات الغاز.

وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "يحرص مركز الإحصاء – أبوظبي على دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي مُمثلة بلجنة سلامة الغاز للارتقاء بمستوى أمان وسلامة إمدادات الغاز واستخداماته بما يضمن حماية أفراد المجتمع، وتجسيدًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والمؤسسات المعنية في إمارة أبوظبي."

وأضاف سعادته: "إن الدراسة الإحصائية التي ينفذها المركز تعكس التزام المركز الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف لجنة سلامة الغاز عبر توفير قواعد بيانات يمكن الاعتماد عليها في جهود تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي ورؤية 2030".

وتشمل الدراسة التي يُجريها المركز الجوانب التي ينبغي النظر فيها لضمان كفاءة إمدادات الغاز ورفع الوعي بشأن الاستخدام الآمن للغاز. ومن المقرر أن تتضمن الدراسة تصنيف مختلف أنواع مصادر الغاز المستخدمة في المناطق المشمولة بالدراسة، وتحديد مدى مطابقة هذه المصادر لمعايير السلامة والأمان، مع التركيز على الفحوصات الدورية والصيانة اللازمة.

والجدير بالذكر، أنه منذ تأسيسها في 21 أغسطس 2023، باشرت لجنة سلامة الغاز مراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز في أبوظبي في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي.

وتضم اللجنة في عضويتها دائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء – أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل بالإضافة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).

#بياناتحكومية

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