أبو ظبي في، 13مايو 2024: أعلنت مجموعة أدنيك، من خلال ذراعها لتنظيم الفعاليات كابيتال للفعاليات، عن شراكة استراتيجية مع ماتر( MATTER)، مركز الأبحاث العالمي والشركة الأم لـ بازل أكس) PUZZLEX ،( لجلب معرض أكس بونينشيال ( XPONENTIAL ) المعني بالتقنيات المتسارعة والعلوم العميقة إلى أبوظبي، بهدف تطوير المعرفة وتعزيز الابتكار في المنطقة والعالم.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية لحظة محورية في التطور التكنولوجي في المنطقة، حيث ستسلط الضوء على الابتكارات المتطورة والتقنيات الأساسية التي تشكل مستقبلنا، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون والإبداع والتقدم بين أعظم العقول على الصعيدين الدولي والمحلي".

وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ماتر ستجلب التقدم في التقنيات البيئية والصحية والمجتمعية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، كما أنها تؤكد على التزام مجموعة أدنيك بتعزيز النمو ودفع الابتكار وتوطين المعرفة، مع الالتزام بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا.

يعد معرض أكس بونينشيال (XPONENTIAL) الفعالية الأبرز والأهم في عالم صناعة الروبوتات، حيث يجمع القادة العالميين وأصحاب الرؤى لاستكشاف الإمكانات التحويلية للعلوم العميقة والتقنيات الرائدة عالمية، كما تعد تلك الفعالية مساهماً أساسيًا لتشكيل المشهد المستقبلي للروبوتات والتقنيات المتسارعة، ودفع التقدم وفتح إمكانيات لا حدود لها للتقدم العلمي العالمي.

تحظى هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم من شركة القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتهدف إلى تسريع عملية تحول الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة..

وقد تم الإعلان هذه الشراكة للتأكيد على الدور المحوري للتقنيات المتسارعة، التي تشكل المستقبل وتعزز مكانة أبوظبي كمركز رائدة عالميًا في مجال الابتكار المتكامل والمستدام، كما ستقدم الاتفاقية منهجية مبتكرة عالمية المستوى تهدف إلى تطوير محركات بناء الأنظمة البيئية، والتي ستدفع التقدم الإقليمي والعالمي من خلال استخدام التقنيات المتسارعة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تطور المدن والمجتمعات والصناعات المختلفة.

وقالت زينة جراحي سينكر، المديرة العامة لشركة ماتر MATTER: "مع دخولنا عصر التقنيات المتسارعة، من الأهمية بمكان أن نبني شراكات قوية تمكننا من الابتكار على نطاق عالمي، وربط مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والحكومة والاستثمار لاستكشاف فرص النمو المتسارع التي تترك تأثيراً واضحاً.

وأعربت عن أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لشركة ماتر (MATTER )مع مجموعة أدنيك عبر شركة كابيتال للفعاليات، حيث تعد هذه الاتفاقية هي البوابة الرئيسية والمهمة للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط النابضة بالحياة. وبناء على نجاحاتنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي لتشكيل مستقبل يحدده الابتكار والتقدم والازدهار المشترك ".

ومن جانبه قال دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: يسعدنا العمل بشكل مشترك مع شركة ماتر لصياغة الرؤية المبتكرة التي يتم اتخاذها وتعزيز منصة للحوار والتقدم المؤثر بين أعظم العقول في التقنيات المتسارعة للاستفادة من القوة التحويلية لهذه التكنولوجيا الهائلة والرائدة والأكثر تطوراً ورصد تأثيرها العميق على النمو والتنمية في المنطقة.

#بياناتشركات

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