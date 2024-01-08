مسقط: في تطورٍ هام يجسّد نموه الاستراتيجي و الثابت، قامت وكالة موديز للمستثمرين برفع تصنيف بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – ضمن تصنيفات الودائع بالعملة الأجنبية و العملة المحلية على المدى الطويل من Ba2 إلى Ba1. بالإضافة إلى ذلك، شملت الخطوة التصنيفية الأخيرة من موديز رفع تصنيفات القيمة الأساسية للائتمان BCA و القيمة الأساسية المعدلة Adjusted BCA لبنك نزوى من b1 إلى ba3. ويسلط هذا الإنجاز الكبير الضوء على جهود البنك المالية و يؤكد على نجاح استراتيجياته و حلوله المالية المبتكرة .

في حين يتأثر تصنيف الودائع بالدعم الحكومي، يُعد تصنيف القيمة الأساسية للائتمان (BCA) شهادة على القدرة الائتمانية المستقلة لبنك نزوى. ومن خلال هذا التصنيف، يقف بنك نزوى الآن في صف البنوك الكبيرة، مُحققًا بذلك إنجازًا في رحلته نحو التفوق و التميّز في القطاع المالي.

و حول هذه المناسبة، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يعتبر تصنيف وكالة موديز الأخير شهادةً على أداء واستقرار بنك نزوى، و هذا يؤّكد على قوة رأس مالنا و فاعلية منهجنا المستمر في تطوير تجربة العملاء، والمساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة القطاع المالي الإسلامي في السلطنة، مما يُعزز من مكانتنا الريادية في المشهد المالي في السلطنة بشكل أكبر".

و أضاف قائلاً: "إن الاعتماد الذي منحته موديز لبنك نزوى عبر رفع تصنيفه، يلقى صداه مع المستثمرين والمودعين على حد سواء؛ اعترافًا ببراعة البنك المالية و قدرته على تتبع مسارات حكيمة في ظل التقلبات الاقتصادية والتحديات المالية التي يشهدها العالم. إضافةً إلى ذلك، يجسد هذا التصنيف القيمة الأساسية التي نقدمها لعملائنا، حيث تبرز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية متوافقة بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية في الوقت التي تلبي احتياجاتهم و تطلعاتهم المتنوعة."

الجدير بالذكر أن بنك نزوى قد حقق تقدمًا استراتيجيًا، مُعززًا بذلك من النمو و تقويته لأنظمة إدارة المخاطر. هذه الجهود المشتركة انعكست بشكل مميز في مقاييس أداء البنك المالي وموقعه القوي من الناحية الرأسمالية. إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع على المدى الطويل لبنك نزوى تعكس أيضًا النظرة المستقرة المخصصة للتصنيفات السيادية لحكومة سلطنة عُمان. وضمن هذا الإطار، تتوقع وكالة موديز أن تؤدي جهود البنك الحثيثة للبنك والملاءة المالية المرنة للبنك دورًا محوريًا في موازنة العوامل مثل مخاطر الأصول، والتمويل المركز، بالإضافة إلى الموارد.

يأتي رفع التصنيف الخاص بالقيمة الأساسية للائتمان (BCA) من b1 إلى ba3 نتيجة التفاني الذي يوليه بنك نزوى في إدارة المخاطر، مُجسّدًا ذلك في إنشاء نموذج داخلي للمخاطر في البنك واعتماد معيار المحاسبة IFRS9/FAS30. كما أن رفع التصنيف يأتي أيضًا نتيجة مباشرة للنهج الذي يتبعه البنك في التوسع، بالإضافة إلى جعل التنمية المُستدامة محور ممارساته المصرفية. علاوة على ذلك، يعيد رفع تصنيفات الودائع على المدى الطويل لبنك نزوى، المتناسقة مع ترقية القيمة الأساسية للائتمان، وتأكيد الشراكة التعاونية والمستدامة بين البنك والحكومة.

وبالتطلع إلى الأشهر التسعة إلى الثمانية عشر المقبلة، يتوقع بنك نزوى أن يخطوا مسارًا إيجابيًا في أعماله التشغيلية والتوسعية، مُعربًا عن تفاؤله بشأن الارتقاء المتوقع لسلطنة عمان إلى مرتبة الاستثمار. وفي غضون ذلك، يستعد بنك نزوى لمحاكاة هذا الإنجاز، مما يعزز مكانته بين المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة.

بإعتباره البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يستمر بنك نزوى في ريادة المشهد المالي المتطور و يظل متمسكًا بنهجه الإبتكاري في تقديم خدمات تتسم بالتميّز و الإبتكار و إضافة قيمة للعملاء والمستثمرين والمجتمع المالي بشكل أوسع.

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-انتهى-