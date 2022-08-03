مالو كالوزا: أبحاث نيلسن تؤكد ثقل العلامة التجارية لـ "كيونت" في مجال البيع المباشر

القاهرة: أعلنت شركة كيونت الرائدة عالمياً في مجال البيع المباشر عن نتائج الدراسة البحثية التي قامت بإجرائها بالتعاون مع شركة نيلسن مصر تحت عنوان "تصورات العمل الحر ونموذج العمل المرن - البيع المباشر، حيث تم اجراء الدراسة على مدى 4 أشهر وعلى عينة بحثية مكونة من 1121 مجيب حول مزايا البيع المباشر وتفضيل العمل الحر، بما يدعم قدرات الشباب والمرأة؛ ويساعدهم على زيادة دخولهم وتنمية علاقاتهم الاجتماعية والعملية واكتساب المزيد من المهارات.

وكشفت الدراسة التي أجريت حول البصمة الاجتماعية والاقتصادية لريادة الأعمال في مصر ودور البيع المباشر في تطويرها، أن البيع المباشر يحظى بمستوى عالٍ من المعرفة لدى الجمهور. وتبين أن 79٪من اجمالي المجيبين على علم بمفهوم البيع المباشر، وأكثرهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو ممن يتحدثون عن البيع المباشر والعاملين في المجال. وأن البيع المباشر يوفر للمستخدمين وظيفة إضافية تمتلك العديد من المزايا. حيث انه من بين 111 مجيب ممن لديهم وظيفة اضافية، يرى 78% منهم أن زيادة الدخل على رأس مزايا الوظيفة الإضافية و45% اكتساب خبرات جديدة و40% زيادة الثقة بالنفس. كما كشفت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بالبيع المباشر، فإن أكثر ما يتبادر إلى الأذهان هو مفهوم الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

وقدمت الدراسة تحليلاً لأداء شركة كيونت كإحدى الشركات الرائدة في البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، وأثبتت أنه من وجهة نظر المجيبين الذين هم على معرفة بشركة كيونت "209 مجيب" أن كيونت حققت أعلي معدل جذب للعاملين، واحتلت المرتبة الثانية في معدل الترشيحات للعمل بها، كما حققت كيونت أعلى معدل ولاء للعاملين مقارنة بشركات البيع المباشر الأخرى حيث أن 72٪ ممن سبق لهم العمل بكيونت من المجيبين ما زالوا مستمرين بالعمل بها، كما أثبتت الدراسة أن كيونت تمتلك العديد من نقاط القوة من وجهة نظر المجيبين الذين هم على معرفة بشركة كيونت "209 مجيب" مثل وجود ممثلين ودودين وعلى دراية ومهنية كافية بنسبة 54%، إلى جانب امتلاكها صفقات شراكة قوية بنسبة 58%، ولديها منتجات متنوعة بنسبة 56%، كما توفر المنتجات التي يطلبها المستهلكين بنسبة 56%.

أعربت مالو كالوزا، المديرة التنفيذية لشركة كيونت، عن سعادتها باجراء هذه الدراسة البحثية بالتعاون مع شركة نيلسن مصر للأبحاث التسويقية، وقالت: "إن الدراسة التي أجرتها شركة نيلسن أظهرت مدى ثقل العلامة التجارية لكيونت في مجال البيع المباشر، وعددت نقاط القوة التي تمتلكها شركة كيونت مما يجعلها الخيار الأفضل لمستخدمي البيع المباشر حيث تتماشى طريقة كيونت للبيع المباشر مع اقتصاد العمل الحر بما يدعم نمو ريادة الأعمال والاقتصاد القومي.

وأوضحت، أنه وفقاً لما جاء في نتائج الدراسة فإن تصور ريادة الأعمال ارتبط بعدة عوامل على رأسها فيروس كورونا الذي كان له دور كبير في إنعاش الأعمال التجارية عبر الإنترنت على الرغم من تأثيره السلبي على بعض الأعمال التجارية التقليدية والتسبب في توقفها. وأرجع المشاركون في البيع ذلك لقضاء المستهلكين وقتًا أطول في المنزل، وأن 72% ممن سبق لهم العمل بالبيع المباشر بعينة البحث يشعرون بالرضا عن هذه الوظيفة، وأن 80% منهم سيقومون بالتوصية بها للآخرين.

وتناولت الدراسة الموقف الإيجابي تجاه البيع المباشر. وأثبتت أن51٪ من المجيبين بعينة البحث يجدون نموذج البيع المباشر مفيد، وذلك لأنه يساعد على زيادة الدخل وإمكانية امتلاك عمل تجاري برأس مال منخفض. كما وجد أن من70٪إلى 73٪ من المجيبين بعينة البحث يعتقدون أن أسلوب البيع المباشر يساهم في زيادة الدخل وتحسين ريادة الأعمال في فترة انتشار فيروس كورونا.

ومن ضمن المحاور التي تم دراستها "تصورات العمل الحر" حيث اتضح أن 23% من المجيبين بعينة البحث ترتبط لديهم تصورات العمل الحر بالحرية و21% ببدء الأعمال التجارية الخاصة و54% بالمشاريع الخاصة و51% بالأعمال التجارية عبر الإنترنت، وأن فئات رواد العمل الحر تعد الأعلى بين الإناث، Gen Y، والفئة الاجتماعية AB، والدلتا والصعيد بعينة البحث.

#بياناتشركات

- انتهى -