للعام الثاني على التوالي .. مصر تحصد المركز الأول

فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز الأول

في مسابقة تحدي البحوث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة – الجمعة الموافق 19 أبريل 2024: فازت مصر ممثلة في فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول في مسابقة "تحدى البحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لعام 2024" والتي نظمها CFA Society Emirates، في أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بمشاركة 10 فرق جامعية ممثلين عن 10 دول، حيث شارك من مصر فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشاركت 9 فرق جامعات أخرى من عمان، الإمارات، السعودية، البحرين، لبنان، الكويت، قبرص، الأردن، وروسيا.

وكان فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد تأهل للمنافسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بعد فوزه في المسابقة المحلية "تحدي البحوث مصر 2024" يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 بتحليل وتقييم وإصدار تقرير بحثي عن شركة "تعليم لخدمات الإدارة" المدرجة بالبورصة المصرية. وكانت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt قد نظمت المسابقة المحلية للعام الثالث عشر على التوالي، والتي استمرت لمدة 4 شهور بمشاركة 26 جامعة مصرية.

الجدير بالذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute ينظم مسابقة "تحدى البحوث" سنوياً لاختيار أفضل بحث تحليلي عن الشركات المتداولة بالبورصة، وذلك لدعم مهارات البحوث والتحليل للطلاب، وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات، وتقديم تقرير مالي احترافي عنها، وشملت المسابقة العالمية لعام 2023 عدد 119 مسابقة محلية ضمت أكثر من 1000 جامعة ممثلين من خلال أكثر من 6500 طالب من 90 دولة حول العالم، حيث يتنافسون على عدة مدارات تصعيدية يتم إدارتها بنظام جولات تصفية تبدأ بالمستوى المحلي ثم الإقليمي وتختتم بالعالمي.

عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار

تأسست الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» عام 2005 كجمعية مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضوًا في جمعية معهد «CFA» عام 2006، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات الحالية لصناعة الاستثمار، وزيادة النزاهة ومحو الأمية الاستثمارية وتنمية المهارات المهنية في مصر، كما فازت الجمعية عام 2011 بجائزة معهد «CFA» لأكثر المبادرات ابتكارًا، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المستمرة لقطاع الاستثمار وتشجيع النزاهة والتوعية الاستثمارية والتنمية المهنية داخل سوق الاستثمار المحلي.

عن معهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute)

يعد معهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA Institute» أكبر المؤسسات العالمية في مجال الاستثمار على مستوى العالم، وكذلك الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، ويدير المعهد برامج التحليل المالي «CFA» ,وبرامج قياس الأداء الاستثماري إلى جانب شهادة «CIPM» في مجال الاستثمار والبحوث العامة وبرامج التنمية المهنية، ووضع معايير الأداء الأخلاقية المهنية الطوعية لصناعة الاستثمار، كما تقوم «الجمعية» بنشر أبحاث و تقيم برامج تنمية مهنية و تحدد معايير مهنية و أخلاقية و تقارير الأداء لقطاع الاستثمار.

ولدى CFA Institute أكثر من 110 ألف عضو منهم حوالي 100 ألف حاصل على شهادة الـ CFA في العالم في 137 دولة و إقليم و كذا 135 جمعية مهنية في 58 دولة و إقليم. تتألف عضوية المعهد من مديري محافظ استثمار ومستشارين استثمار ومعلمين وغيرهم من محترفي الاستثمار.

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