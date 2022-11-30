2022 السنة الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقارية

وليد الزرعوني: قطاع العقارات يمر بفترة ذهبية مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توقعت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، تخطي مبيعات القطاع العقاري في دبي حاجز الـ 250 مليار درهم بنهاية العام الحالي موزعة على نحو 100 ألف معاملة لتكون بذلك الأعلى من حيث القيمة والحجم في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

وأظهر رصد أجرته الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، تسجيل قطاع العقارات في دبي مبيعات بأكثر من 236 مليار درهم حتى تاريخه من خلال نحو 87 ألف صفقة لتتجاوز بذلك إجمالي المبيعات المسجلة خلال العامين الماضيين معاً التي بلغت 219 مليار درهم، استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

ووفقاً للرصد، شهد نوفمبر الجاري - الذي لم ينته بعد - أعلى قيمة إجمالية شهرية لصفقات البيع العقارية على الإطلاق بقيمة جاوزت 27.6 مليار درهم موزعة على 9900 صفقة حتى الآن، وكانت أكبر قيمة سابقة في أكتوبر الماضي بقيمة جاوزت

25 مليار درهم بعد تنفيذ 8635 صفقة وقبلها في أغسطس بقيمة 24.3 مليار درهم موزعة على 9732 صفقة.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن القطاع العقاري في دبي، يمر حالياً بفترة ذهبية وتاريخية، مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات غير مسبوقة منذ بداية العام، والتي لم يشهد لها مثيلاً من قبل، في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصاد الإمارة.

وأضاف الزرعوني أن 2022 يعتبر العام الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقارية في دبي حيث شهد تحطيم الأرقام القياسية فترة بعد أخرى، وشهراً تلو الآخر، مسجلا مستوى جديداً لم تشهده من قبل، قيماً وأحجاماً، لافتاً إلى أن السوق تتجه بخطى ثابتة نحو إنهاء العام الحالي على قيمة مبيعات تتجاوز ربع تريليون درهم، لتتراوح القيمة المتوقع تسجيلها بنهاية العام ما بين 260 - 270 مليار درهم على أقل تقدير.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في دبي يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام في هذا العام، حيث باتت التصرفات العقارية لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021، كما يعد ذلك دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع.

وتابع الزرعوني: "يعكس ذلك نضج السوق من جهة، ومقدرتها على مواصلة جذب المستثمرين أصحاب الثروات العالية من جميع أنحاء العالم من جهة أخرى، بينما تواجه العديد من الأسواق العالمية الأخرى حالة من عدم اليقين".

وأكد أن سوق العقارات في دبي لا تزال تتلقى دعماً كبيراً من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة، متمثلةً في سياسات دعم المقيمين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعززت مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.

واختتم بقوله: "تبدو آفاق سوق العقارات في دبي مبشرة وواعدة للغاية للنصف الأول من عام 2023، وستكون مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام المقبل، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو، والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.

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نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.