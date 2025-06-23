مدينة الكويت، أصدرت شركة مشاريع الكويت القابضة تقريرها السنوي الرابع للاستدامة، والذي يعرض أداء الشركة خلال عام 2024 في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومع رؤية كويت جديدة 2035 التي تمثل الإطار الوطني للتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "يسعدنا إصدار تقريرنا الرابع للاستدامة، والذي يسلط الضوء على التزام شركة مشاريع الكويت المتواصل بمسارات التطوير المؤسسي المستدام. حيث يعكس هذا التقرير رؤيتنا في مواءمة أعمالنا مع أهداف الاستدامة المؤسسية ويجسد جهودنا لتعزيز التفاعل بين مجموعتنا نحو تحقيق أثر فعلي ملموس. كما نؤمن بأن اتساع قاعدة مشاركة شركات المجموعة في ممارسات الاستدامة هي خطوة تعزز من قدرتها على مواكبة المتطلبات المستقبلية بمسؤولية وكفاءة، وتسهم في تأهيل شركات المجموعة للمرحلة المقبلة من الإفصاح المؤسسي المتكامل، بما يتماشى مع التوجهات التنظيمية الحديثة نحو تعزيز تقارير الاستدامة للشركات المدرجة."

ويستعرض التقرير التقدم الذي أحرزته شركة المشاريع في تنفيذ استراتيجيتها المستدامة على مستوى مجموعتها، بما فيها قيام لجنة الاستدامة المنبثقة عن مجلس الإدارة بتشكيل فريق عمل معني بالاستدامة يضم ممثلين عن شركات المجموعة لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة. كما يعكس التقرير توسعاً في نطاق الإفصاح البيئي ليشمل مصادر الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، بما يرسخ نهج الشفافية ويعزز فهم الأثر البيئي الشامل لأنشطة المجموعة.

كما يبرز التقرير استقرار مؤشرات استهلاك الموارد في عمليات الشركة، مع تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لاستهلاك الكهرباء والمياه والورق، ما يعكس كفاءة تشغيلية تؤكد محدودية الأثر البيئي المباشر لأعمال الشركة. ويسلط التقرير الضوء على مبادرات اجتماعية متعددة من بينها برنامج "إنبات" الهادف إلى دعم جاهزية الشباب حديثي التخرج لسوق العمل، ودعم برنامج "لويـاك" الذي أتاح لشابات متميزات فرصة للمشاركة في برنامج قيادي في المملكة المتحدة. وعلى صعيد التمكين، سجل التقرير نسبة تمثيل نسائي بلغت 24.2% في المناصب الإدارية العليا، و36.5% ضمن إجمالي القوى العاملة بالإضافة إلى 20% في عضوية مجلس الإدارة.

وتؤكد شركة المشاريع من خلال هذا التقرير التزامها بمواصلة تعزيز ثقافة الاستدامة في جميع مستوياتها، سعياً لتحقيق قيمة طويلة الأمد تنعكس إيجاباً على المساهمين وأصحاب المصالح، انطلاقاً من مسؤوليتها المؤسسية ونهجها القائم على الكفاءة والشفافية.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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