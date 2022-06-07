دبي : بدأ سوق العقارات في أبوظبي بشكل قوي حيث سجل الربع الأول ما يربو قليلاً عن 3,300 صفقة زادت قيمتها عن 11.3 مليار درهم إماراتي، وترى "زووم بروبيرتي إنسايتس" أن الربع الثاني سوف ينتهي نهاية قوية، مما يمهد الطريق أمام عام قوي، وهو عام 2022.

فخلال العام 2021، تم تسليم 6,000 وحدة سكنية في أبوظبي، وسوف يتجاوز التسليم هذا العام ذلك الرقم حيث أنه من المتوقع تسليم مايقرب من 7,000 وحدة في العام 2022، ومن ثم فإنه من البديهي أن ترتفع أسعار العقارات بمعدل ثابت خلال النصف الثاني.

وقد أشارت "زووم بروبيرتي إنسايتس" إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة في الجزر، مثل جزيرتي ياس والسعديات سوف يستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني من 2022.

عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في زووم العقارية يرى أن أداء سوق العقارات في أبو ظبي سوف يتسم بالقوة خلال النصف الثاني من العام 2022 بفضل التطورات الضخمة الجديدة، وتوسعة الاتحاد للقطارات، وارتفاع أسعار البترول.

قال شبيري:"مع انجاز العديد من التطويرات الجديدة إلى جانب التوسع في خطوط الاتحاد للقطارات، تسعى الإمارة إلى الاستفادة من هذا الاتجاه التصاعدي وتحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من 2022، كما أن ارتفاع أسعار البترول سوف يمكن الحكومة من تنويع مواردها، مما سيعود بالفائدة على العديد من القطاعات في جميع أرجاء الإمارة، متضمناً ذلك سوق العقارات."

أفضل المناطق التي تضم شقق وفيلات

تشير الاتجاهات السائدة حالياً، إلى أن مدينة مصدر والريف وبانياس والغدير سوف تظل المناطق المفضلة لمشتري الشقق ذات الأسعار المعقولة في أبوظبي.

وقد تصدرت جزيرة السعديات المجمعات السكنية للشقق الفاخرة، حيث تضم شققاً يتجاوز سعر القدم المربع فيها 1,550 درهم، وتلتهما جزيرة ياس وشاطئ الراحة حيث يبلغ سعر المتر المربع 1,270 درهماً و 1,220 درهماً على التوالي.

وترى "زووم بروبيرتي إنسايتس" أن هذه الأماكن سوف تستمر في مسارها التصاعدي خلال النصف الثاني من 2022.

وفي مايتعلق بالفيلات، من المتوقع أن تظل قرية هيدرا والريف ومدينة خليفة "أ" وجزيرة السعديات وحدائق الراحة وجزيرة ياس الخيار المفضل لدى المشترين خلال الربع الثاني من 2022.

ومع الانتعاشة القوية خلال الأشهر 12 إلى 18 الفائتة، من المتوقع أن يشهد السوق نمواً مطرداً ليس فقط خلال عام 2022 ولكن بعده أيضاً.

واختتم شبيري حديثه قائلاً إن سوق العقارات في أبوظبي يحظى بنظرة واعدة، حيث أظهر المستثمرون الدوليون بشكل عام والمشترون الأوروبيون على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً بالمشاريع السكنية والتجارية والصناعية في إمارة أبو ظبي، ما أدى إلى زيادة الطلب في هذا القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.

وأوضح شبيري أنه من المتوقع أن يستمر هذا التصاعد خلال النصف الثاني مع إمكانية تحقيق مزيد من أرقام المبيعات الواعدة بنهاية العام.

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