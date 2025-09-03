التقرير يسلّط الضوء على الجهات المعنية والعمليات ومسارات التمويل لدعم توسّع قطاع الضيافة

رأس الخيمة تستقبل 654 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة بلغت 6% وإيرادات سياحية مرتفعة بنسبة 9% على أساس سنوي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، حدى الشركات الاستشارية الرائدة في المنطقة، النسخة السادسة من تقريرها "نبض الاستثمار في رأس الخيمة"، مقدّمة رؤى جديدة حول رحلة المستثمر المتكاملة لتطوير وتشغيل الفنادق في الإمارة. وقد استقبلت رأس الخيمة أكثر من 654 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025، مسجّلة نموًا بنسبة 6% في أعداد القادمين وارتفاعًا بنسبة 9% في الإيرادات السياحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما يبرز التقرير أنّ هذا النمو يأتي مدعوماً بإطار استثماري متكامل وفعّال من حيث

ستيرلينغ لاستشارات الضيافة تصدر النسخة السادسة من تقرير "نبض الاستثمار في رأس الخيمة" مع استمرار الزخم السياحي في الإمارة

التكلفة، ممّا يمنح المستثمرين ثقة أكبر للدخول إلى السوق

وتعكس هذه الأرقام توجّه "رؤية رأس الخيمة السياحية 2030" الهادفة إلى جذب أكثر من 3.5 مليون زائر سنويًا عبر تنفيذ خارطة طريق تمتد لخمس سنوات وتركّز على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار وتحسين جودة الحياة.

وبالإضافة إلى أداء القطاع السياحي، يشير التقرير أيضًا إلى الزخم الاقتصادي الأوسع في الإمارة، حيث شهدت الإيجارات السكنية نموًا بنسبة 13%، وارتفع متوسّط قيم المبيعات بنسبة 39%، إلى جانب تأسيس أكثر من 13 ألف شركة جديدة في عام 2024

تقدّم النسخة السادسة من تقرير "نبض الاستثمار في رأس الخيمة" رؤى معمّقة حول رحلة المستثمر الكاملة لتطوير وتشغيل الفنادق، كاشفة أنّ الإمارة توفّر واحدة من أسرع مسارات الدخول إلى السوق على مستوى دولة الإمارات وأكثرها كفاءة. وتُظهر الأبحاث أنّ المستثمرين يستفيدون من هياكل واضحة عبر ست مراحل من دورة حياة المشروع، بدءًا من الاستحواذ ودراسات الجدوى وصولًا إلى التمويل والإنشاء والترخيص وإدارة الأصول، مع قيام جهات حكومية مثل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة المناطق الاقتصادية، وبلدية رأس الخيمة بتبسيط الإجراءات بشكل فعّال. ويسهم هذا النهج المنسّق في تقليل التعقيدات ومنح المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن الجداول الزمنية والتكاليف والمتطلبات التنظيمية، مما يميّز سوق رأس الخيمة عن الأسواق الإقليمية الأخرى

كما يسلّط التقرير الضوء على البيئة التمويلية التنافسية، حيث تشترط المصارف عادةً نسبة تمويل ذاتي تتراوح بين 20 و30% وتقدّم القروض بفوائد تتراوح بين 1.5 و2.5% فوق معدّلات الإقراض بين البنوك. وتساهم هذه الشروط، إلى جانب الإطار الاستثماري الداعم في الإمارة، في استقطاب اهتمام قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. ومن الجدير بالذكر أنّ المشاريع التي تتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مرحلة التصميم تحظى بدورات موافقة أقصر بكثير، ممّا يسرّع عملية دخول السوق ويعزّز العوائد الإجمالية.

وفي هذا السياق، قالت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: "نجحت رأس الخيمة في بناء منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين رؤية مرتكزات قوية للنمو السياحي إلى جانب مسار واضح وداعم للدخول إلى السوق. وتُبرز النسخة السادسة من تقرير ’نبض الاستثمار في رأس الخيمة‘ كيف أنّ تبسيط الإجراءات والتمويل التنافسي والتعاون الحكومي الاستباقي جميعها عوامل تعزّز ثقة المستثمرين وتشجّعهم على ضخّ رؤوس الأموال وبناء مشاريع طويلة الأمد".

واستنادًا إلى مقابلات مع جهات حكومية ومصارف ومطوّرين ومشغّلين، يوضّح التقرير كيف تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الفندقي في المنطقة. ومن خلال توفير رؤية واضحة حول الفرص والعوامل المُمكّنة للنجاح، يواصل تقرير "نبض الاستثمار في رأس الخيمة" دوره كمرجع ربعي موثوق لأصحاب المصلحة الراغبين في الاستفادة من النمو المتسارع في قطاع الضيافة المتطوّر بالإمارة.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة ستستضيف ندوة إلكترونية يوم 16 سبتمبر لعرض أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير ومناقشة فرص الاستثمار التي حددها.

نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين. وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية. وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

-انتهى-

#بياناتشركات