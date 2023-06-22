أجرت تولونا، وهي شركة عالمية لأبحاث السوق ودراسة اتجاهات المستهلكين ومزود التكنولوجيا، دراسة شاملة تركز على تفضيلات الزوار الى المدينة المنورة وعادات الإنفاق لديهم. وقد استطلعت الدراسة الأشخاص الذين زاروا المدينة المنورة في آخر 6 أشهر من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان الهدف من الدراسة استطلاع تفضيلات الزوار وأنماط الإنفاق في المدينة المنورة. وبيّن الاستطلاع ان 29٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و37٪ من زوار المملكة العربية السعودية، يتمتعون بدخل شهري يتراوح بين 15,000 و25,000 ريال سعودي وبلغ متوسط الانفاق اليومي كالتالي: 11٪ من الزوار من الإمارات العربية المتحدة أنفقوا حوالي 500 ريال سعودي يوميا و9٪ ينفقون 200 ريال سعودي، في حين أن 2000 ريال سعودي و1000 ريال سعودي يتقاسمان المركز الثالث بنسبة 8٪. أما بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، فإن 13٪ ينفقون 500 ريال سعودي، و10٪ ينفقون 200 ريال سعودي، و10٪ ينفقون 1000 ريال سعودي، و7٪ ينفقون 300 ريال سعودي

بالإضافة الى ذلك، اختلفت الأسباب المذكورة لزيارة المدينة المنورة قليلا بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة. وكانت السياحة الدينية وفرصة زيارة المعالم التاريخية من الدوافع البارزة لكلا المجموعتين، حيث أعرب 76٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و83٪ من زوار المملكة العربية السعودية عن اهتمامهم بالأنشطة الدينية. بالإضافة إلى ذلك، سعى 65٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و79٪ من زوار المملكة العربية السعودية إلى استكشاف التراث التاريخي الغني للمدينة. وشملت الدوافع الأخرى قضاء وقت ممتع مع العائلة في بيئة هادئة (48٪ الإمارات العربية المتحدة، 64٪ السعودية) والتسوق (57٪ في الإمارات العربية المتحدة، 55٪ في المملكة العربية السعودية). هذا ولم تظهر الدراسة أن أي من المستطلعين قد قام بزيارة المدينة المنورة لأغراض تجارية.

كما تسلط الدراسة الضوء على عدد الأيام التي يحتاجها الزوار لاستكشاف المدينة: ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام هي أفضل الإجابات لكل من زوار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، بالنسبة لغالبية الزوار الإماراتيين (24٪)، فإن الزيارة لمدة 7 أيام هي الفترة المثالية في حين يعتقد 23٪ من زوار المملكة العربية السعودية أن المكان المناسب هو 5 أيام

وكشفت الدراسة عن بعض الاختلافات في تفضيلات الإقامة بين زوار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأعربت غالبية كبيرة من زوار المملكة (73٪) عن تفضيلهم الإقامة في الفنادق القريبة من المسجد النبوي، مقابل 66٪ من المشاركين من الإمارات العربية المتحدة. ومن الفرق المثير للاهتمام أيضا أن الزوار الإماراتيين أكثر حرصا على البقاء بالقرب من مراكز النقل الرئيسية مثل المطار (28٪) ومحطة القطار (30٪)، في حين يفضل 14٪ و15٪ على التوالي هذه المواقع في المملكة العربية السعودية. وهذا أمر منطقي بالنظر إلى النتائج الأخرى المتعلقة بالنقل: فقد فضل غالبية الزوار الإماراتيين (48٪) استئجار سيارة داخل المدينة، في حين فضل 65٪ من زوار المملكة العربية السعودية استخدام سياراتهم الخاصة. وتم استخدام وسائل النقل العام من قبل 41٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و22٪ من زوار المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الدراسة الى أن خيارات الهدايا الأكثر شعبية لزوار المدينة المنورة، كانت مياه زمزم، وهي رمز موقر للمدينة، الهدية الأكثر شراء من قبل الزوار من الإمارات العربية المتحدة (79٪)، في حين احتلت التمور المرتبة الأولى لزوار المملكة العربية السعودية (85٪). بالإضافة إلى ذلك، كانت أدوات الصلاة خيارا شائعا بين كلا المجموعتين، حيث اختار 70٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و75٪ من زوار المملكة العربية السعودية مثل هذه الأدوات.

وفيما يتعلق بتكرار الزيارات الى المدينة، أعرب 35٪ من المشاركين من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن رغبتهم في زيارة المدينة المنورة مرتين في السنة، مما يؤكد على الجاذبية الدائمة والأهمية الروحية للمدينة.

وتعليقا على هذه النتائج، قال جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسات ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: "توفر دراسة تولونا رؤى قيمة حول تفضيلات وعادات الإنفاق لزوار المدينة المنورة، مما يسلط الضوء على أهمية المدينة كوجهة رئيسية في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه النتائج بمثابة مورد قيم للشركات وأصحاب المصلحة لفهم احتياجات وتوقعات الزوار بشكل أفضل، مما يعزز التجربة الشاملة لأولئك الذين يسعون إلى استكشاف التراث الغني والروحانية في المدينة المنورة".

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حول تولونا

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