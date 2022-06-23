53 بالمئة نسبة مساهمة التعاملات الرقمية في إيرادات شركات التجارة في الإمارات مع توسع التجارة عبر الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت سيلزفورس، الشركة الرائدة في حلول إدارة علاقات العملاء، اليوم النسخة الثانية من تقريرها الخاص بحالة التجارة والذي اشتمل على دراسة استقصائية ورؤى معمقة شارك بها ما يزيد عن 4000 من قادة قطاع التجارة ضمن 25 دولة، منهم 205 في الإمارات العربية المتحدة. كما تضمن تقرير هذا العام تحليل بيانات عمليات الشراء لأكثر من مليار مستهلك في 54 دولة، وتطرق إلى الأساليب التي تنتهجها الشركات لغرض التكيف مع أولويات التحول إلى التقنيات الرقمية ضمن مشهد التفاعل مع المستهلكين.

وجاء من أبرز نتائج تقرير حالة التجارة لهذا العام:

قنوات التوزيع الرقمية تتوسع بقوة : عالميا، شهدت مبيعات المواقع التابعة لشركات التجارة الموجهة للمستهلكين نموا بنسبة 44 بالمئة، فيما حققت مواقع شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال نمو مبيعاتها بنسبة 95 بالمئة، وذلك في الفترة بين الربع الأول للعام 2020 وحتى الربع الأول للعام 2022. لكن الإقبال الكبير على مواقع التجارة الإلكترونية لم يقلل من رغبة المستهلكين في تجارب متنوعة في التسوق لما تقدمه من خيارات متنوعة عند الشراء. وفي الإمارات، يتوقع المشاركون بأن 53% من إيرادات شركات التجارة الموجهة للمستهلكين و42% من إيرادات شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال، ستأتي من المنصات الرقمية خلال سنتين، أي بزيادة تفوق 39% و29% على التوالي في الوقت الراهن.

: عالميا، شهدت مبيعات المواقع التابعة لشركات التجارة الموجهة للمستهلكين نموا بنسبة 44 بالمئة، فيما حققت مواقع شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال نمو مبيعاتها بنسبة 95 بالمئة، وذلك في الفترة بين الربع الأول للعام 2020 وحتى الربع الأول للعام 2022. لكن الإقبال الكبير على مواقع التجارة الإلكترونية لم يقلل من رغبة المستهلكين في تجارب متنوعة في التسوق لما تقدمه من خيارات متنوعة عند الشراء. وفي الإمارات، يتوقع المشاركون بأن 53% من إيرادات شركات التجارة الموجهة للمستهلكين و42% من إيرادات شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال، ستأتي من المنصات الرقمية خلال سنتين، أي بزيادة تفوق 39% و29% على التوالي في الوقت الراهن. تصاعد أهمية خيارات الدفع البديلة : وأشار التقرير إلى توقعات ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية كخيار بديل في الدفع خلال السنوات القادمة. وفي غضون ذلك سيكون هناك إقبال كبير على المحافظ الرقمية والدفع بنظام الأقساط. أما في الإمارات، فقد أشار 56 بالمئة من المشاركين إلى قبولهم وسيلة الدفع PayPal، وأفاد 55 بالمئة منهم إلى قبول وسيلة الدفع Apple Pay، فيما أعرب 39 بالمئة عن رغبتهم في قبول كل من وسيلتي الدفع المذكورتين خلال العامين القادمين.

: وأشار التقرير إلى توقعات ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية كخيار بديل في الدفع خلال السنوات القادمة. وفي غضون ذلك سيكون هناك إقبال كبير على المحافظ الرقمية والدفع بنظام الأقساط. أما في الإمارات، فقد أشار 56 بالمئة من المشاركين إلى قبولهم وسيلة الدفع PayPal، وأفاد 55 بالمئة منهم إلى قبول وسيلة الدفع Apple Pay، فيما أعرب 39 بالمئة عن رغبتهم في قبول كل من وسيلتي الدفع المذكورتين خلال العامين القادمين. الاستثمار في الأتمتة يجني ثمار البيانات: وكشف التقرير أنه في ضوء ارتفاع النفقات نتيجة التضخم وتطبيق تشريعات حماية البيانات من الأطراف الأخرى، أصبحت الشركات العاملة في مجال التجارة تتولى بنفسها الاستفادة من بيانات المستهلكين بهدف تعزيز الكفاءة والربحية. وفي هذا السياق، أشار 87 بالمئة من المشاركين في الدراسة من الإمارات أن مؤسساتهم قد أثبتت فعاليتها في استخدام البيانات لأجل أتمتة العمليات.

وبهذه المناسبة، قال تيري نيكول، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيلزفورس: "تكشف هذه الدراسة عن التغيرات المتسارعة التي أحدثتها نماذج العمل الرقمي في فضاء التجارة الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال"، مشددًا على أهمية حصول الشركات العاملة في مجال التجارة، سواء في المتاجر التقليدية أم عبر الإنترنت، على رؤية واضحة عن أعمالها وفهم كامل لاحتياجات عملائها، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال اعتماد الحلول الرقمية الصحيحة القادرة على جمع البيانات والاستفادة منها بفعالية.

وأضاف: "أظهرت هذه الدراسة أن شركات الإمارات تخطو خطوات واسعة في إطار سعيها لتلبية الإقبال المتزايد على التجارة الرقمية، لكن يبقى هناك المزيد من الإنجازات التي تستطيع الشركات تحقيقها بغية تدعيم أنظمتها واكتساب المرونة التي تلزمها لخدمة العملاء الرقميين في ضوء مشهد تسوده التغيرات باستمرار"

منهجية الدراسة

أجرت سيلزفورس دراسة استقصائية بأسلوب التعميّة المزدوجة، شملت 4,102 من كبار المتخصصين في مجالي التجارة الموجهة للمستهلكين والأعمال عبر الصناعات وذلك من خلال لجنة تابعة لجهة خارجية تولت جمع ردود المستطلعين في شهر فبراير 2022. وتم اختيار المستطلعين من دول عديدة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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