لندن: صنفت نتائج دراسة جديدة لشركة الأبحاث العالمية "جلوبال داتا" المتخصصة بدراسة وتحليل واستشارات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي ومقرها لندن، شركة هواوي الصينية رائدة السوق العالمي لحلول ومنتجات شبكات الوصول اللاسلكي للجيل الخامس (5G RAN) للنصف الأول من العام الحالي 2024. وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي تصدر فيها جلوبال داتا هذا التقرير الخاص بتنافسية موردي شبكات الجيل الخامس على المستوى العالمي.

يقدم التقرير تقييماً شاملاً للقدرة التنافسية لموردي معدات شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) من الجيل الخامس (5G) ضمن خمسة محاور أهمها محور كفاءة الطاقة. وصنف التقرير المجموعة الكاملة لمعدات ومنتجات وحلول هواوي في المركز الأول ضمن المحاور الخمسة. ويوضح التقرير بأن ريادة هواوي في المجالات الخمسة الواسعة النطاق التي تغطي الدراسة كامل جوانبها وتفاصيلها يعكس جهود هواوي المتواصلة لدعم مشغلي الاتصالات حول العالم لإنجاز تطور متواصل وسلس لشبكات الجيل الخامس اللاسلكية بغية تقديم تجارب وخدمات رقمية متطورة ترتقي لتطلعات عملائهم واحتياجاتهم على مستوى رفع فعالية تشغيل وصيانة الشبكة وصداقتها للبيئة من خلال رفع كفاءة استهلاكها للطاقة التقليدية والتحول بها نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء البديلة.

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على القدرات الاستثنائية والمتطورة لمنتجات معينة من شبكات الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي تمتلك أداء فائقاً تخطى كافة المنافسين كوحدات الهوائي والراديو عن بعد ونطاقات للشبكة، بالإضافة لمجالات تنافسية أخرى كتنوع مجموعة المنتجات وطبيعتها المدمجة المكتنزة ومخرجات الطاقة الخاصة بها ودعمها لمجموعة واسعة من نطاقات التردد. واعترف التقرير على وجه التحديد بتقنية توفير الطاقة المبتكرة "0 بت 0 واط" من هواوي التي يتم تنفيذها عبر مختلف مستويات المعدات ومواقع والشبكة، مما يتيح الحفاظ على الطاقة بشكل كبير دون المساس بجودة أداء الشبكة على الإطلاق.

ويرى العديد من محللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن اعتراف جلوبال داتا بمكانة هواوي الرائدة للسوق العالمي لشبكات الجيل الخامس يجسد حرص المورد الصيني على الاستمرار بتقديم ابتكارات متتالية من منتجات وحلول شبكات الجيل الخامس رغم التحديات التي يواجهها، والعمل مع مشغلي الاتصالات حول العالم للارتقاء بأداء شبكات الجيل الخامس ورفع مستوى موثوقيتها ومردودها بالنسبة لتطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الأخرى.

الجدير بالذكر بأن هواوي أعلنت مؤخراً انتقالها للمرحلة التالية من شبكات الجيل الخامس وهي شبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) أو ما بات بعرف بشبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G)، وأن العام الحالي 2024 سيشهد انطلاقة نشر هذه الشبكات في دول كثيرة حول العالم. ويشمل ذلك تعاونها مع عدد من رواد مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من مميزات الجيل الجديد من الشبكات وأهمها السرعة التي تصل 10 جيجابايت بالثانية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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