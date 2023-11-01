قالت دراسة حديثة صادرة عن شركة الاستثمارات المالية "فورمولا" إن الاستثمار في الأسهم قد يبدو سهلًا ولكن في الواقع يتطلب الكثير من العمل الشاق ويمكن أن يتضمن بحثًا مكثفًا.

وذكرت الدراسة أن الأمر ليس سهلاً دائمًا إلا أنه يمكن للمستثمرين المبتدئين اتخاذ عدد من الخطوات لبدء الاستثمار بنجاح، بما في ذلك العثور على أسلوب يعمل على تنمية محفظتهم الاستثمارية بمرور الوقت.

وحددت الدراسة بعض الخطوات التي تحدد طرق وشكل الاستثمار في الاسهم والتي جاء في مقدمتها معرفة نوع المتداول الذي ترغب في أن تكون عليه فهل أنت مستثمر يتطلع إلى شراء الأسهم والاحتفاظ بها لسنوات عديدة؟، أم أنك تتطلع إلى الاستثمار في الأسهم بشكل متكرر، ربما على مدار بضعة أسابيع أو حتى على مدار اليوم.

وعرفت الدارسة معنى المتداولون وقالت إنهم هم أولئك الأفراد الذين يتطلعون في السوق إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى وتحقيق ربح سريع نسبيًا، بينما يتطلع المستثمرون إلى الربح من النجاح المستمر للشركة التي تقف وراء السهم على المدى الطويل.

طبيعة الأسهم

وقالت إن الأسهم تمثل عادةً جزءًا من الملكية أو حقوق الملكية في الشركة، يمكنك أيضًا شراء أسهم في منتجات استثمارية أخرى مثل صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المدارة المدرجة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

وبينت أنه جال شراء اسهما فإنك (مع المساهمين الآخرين) تمتلك جزءًا من هذا العمل أو الكيان ولديك الحق في المشاركة في أرباحه، يمكن أن يأتي ذلك في شكل مكاسب رأسمالية (أي زيادة في قيمة الأسهم التي تمتلكها) أو دفع أرباح (المدفوعات المدفوعة للمساهمين من أرباح الشركة).

ولفتت إلى أن الاستثمار في الأسهم هو في الأساس شراء وبيعها، في أبسط صوره، هو شراء أصل (حصة) بقصد بيعه في وقت لاحق بسعر أعلى مما اشتريته به.

فوائد الاستثمار في الأسهم

يتداول الناس بسوق الاستثمار في تداول الأسهم لسبب واحد وهو كسب المال، ومن أجل تحقيق الربح يحتاجون إلى تقلب الأسهم، وكلما تحركت أكثر كلما كان ذلك أفضل، تعد الأسهم واحدة من الأصول الأكثر تقلبًا في الأسواق العامة لذا فهي توفر الكثير من الإمكانات للتحرك، يمكن للمتداولين الأذكياء كسب المال عندما يرتفع السهم وعندما ينخفض، ومع ذلك، فإن الأسهم ليست متقلبة مثل الخيارات، كما أنها على عكس الخيارات التي يمكن أن تفقد كل قيمتها خلال فترة قصيرة فهي تميل إلى الاحتفاظ بالكثير من قيمتها.

أنواع استراتيجيات الاستثمار في الأسهم

وحددت الدارسة الاستراتيجيات المختلفة التي يتبعها المتداولون في بناء خطتهم الاستثمارية والتي تتم عادة بناءً على أهدافهم المالية، مستوى معرفتهم وخبرتهم، مدى تورطهم بشكل كبير في تداولاتهم، وكم من الوقت يريدون الاستثمار فيه.

وقالت الدراسة أن حال تصنيف الاستراتيجية على نطاق واسع فيمكن ان يتم بلورتها على أنها إما طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أما عن التداول اليومي او ما يقصد به التداول قصير الأجل حيث يتم شراء وبيع الأسهم خلال يوم واحد.

أما التداول المتأرجح فهو يعني الشراء عند الانخفاضات، هذه إستراتيجية تداول قصيرة المدى نسبيًا حيث يتم شراء وبيع الأسهم خلال يوم واحد أو على مدار عدة أيام، يدخل المتداولون في صفقة عندما يحدث تغيير مؤكد في اتجاه السعر على المدى القصير.

أما تداول المراكز فهو نهج متوسط المدى للتداول يتوافق مع نظرية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، يحتفظ المتداول بالأسهم المتداولة لالتقاط تحركات الأسعار في الاتجاه، بدءًا من تأكيد الانخفاض حتى استنفاد الاتجاه.

وأشارت إلى أن هناك استراتيجية أخرى هي استراتيجية الاستثمار والتي اعتبرتها الدراسة نهج طويل الأجل لشراء الأسهم والاحتفاظ بها على مدى سنوات عديدة، على عكس الطرق المذكورة أعلاه، لا تتعلق هذه الإستراتيجية بضبط نقاط الدخول والخروج الخاصة بك بل تتعلق بالعثور على الأسهم الفردية التي تكون أقل من قيمتها الحقيقية والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

وقالت الدراسة أن وصول المستثمر إلى القرار الاستثماري بالشراء أو البيع يعتمد على التحليل والذي يتوزع ما بين نوعين هما:

التحليل الأساسي : هو نهج تحليلي للاستثمار يستخدم بشكل رئيسي للتداول على أطر زمنية أطول، تعتمد الصفقات على مقاييس مختلفة باستخدام البيانات التي أبلغت عنها الشركة المدرجة مثل مستوى أرباحها وتقديرات الأرباح المستقبلية ومستويات الديون.

وقالت الدراسة إن الطرق الشائعة المستخدمة لتحديد القيمة المستقبلية للسهم تشمل نسبة السعر إلى الأرباح (PE) وربحية السهم (EPS)، قد يأخذ المتداولون أيضًا في الاعتبار الأحداث التي قد تؤثر على النمو أو الانخفاض المتوقع للشركة مثل ارتفاع أسعار الفائدة.

التحليل الفني: هو نهج تحليلي قائم على البيانات حيث يط المحللون الأدوات على الأسعار السابقة والبيانات المستندة إلى الوقت على الرسوم البيانية الشريطية أو الشمعدانية لتحديد أنماط سلوك السهم، تعتمد قرارات التداول والاستثمار على تحديد الأنماط التي توفر تاريخياً درجة عالية من اليقين بأن السهم سوف يتحرك في اتجاه معين في المستقبل.

تعليم نفسك للاستثمار

وأكدت الدراسة أنه يمكن لأي شخص إتقان أساسيات بيع وشراء الأسهم، ولكن هذا ليس سوى جزء من عملية التداول، فالمتداول الماهر هو الشخص الذي لديه خطة جيدة للتداول يلتزم بها حتى يحقق أرباحًا باستمرار، على هذا النحو، فإن تعلم كيفية تداول الأسهم بشكل مربح ومستمر يمكن أن يكون أكثر صعوبة.

وقالت إن تعليم المستثمر كيفية تداول الأسهم بنفسه أمر يمكن تحقيقه تمامًا، إلا أنه عادةً ما يأتي بتكاليف كبيرة في كل من الوقت ورأس المال، وذلك لأن الأمر سيستغرق عمومًا وقتًا طويل حيث تحتاج إلى البحث عن المعلومات واختبار مدى ملاءمتها.

يذكر أن الاستثمار في الأسهم يأتي مع بعض المخاطر الحقي للغاية، وبدون فهم مستنير لكيفية التعامل مع تحولات وتقلبات السوق بأمان، يمكن أن تخسر أموالك التي كسبتها بشق الأنفس بسرعة كبيرة.

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