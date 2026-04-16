دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025، والذي يستعرض نتائج قابلة للقياس تحققت من خلال مبادرات شملت مختلف أنشطة المجموعة، ما يعكس مسار نموها طويل الأمد وتطور محفظتها الاستثمارية.

ويحمل التقرير عنوان: "صناعة الأثر عبر الابتكار: 30 عاماً من النمو والمرونة"، مقدّماً رؤية موسّعة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تشمل قطاعات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات والقطاع الصناعي.

تم إعداد التقرير بما يتماشى مع أطر الاستدامة المعتمدة على صعيد الدولة والعالم، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لسوق دبي المالي، لضمان توافقه مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وأجندات الاستدامة الوطنية، وأولويات المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال محمد سعيد الرقبا﻿ني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: " ويرتكز هذا التقدّم على نهج متين في الحوكمة المؤسسية، يواصل توجيه مسار الاستدامة لدى المجموعة. التي تولي أهمية كبيرة للحوكمة والرقابة والتعلم المستمر. لقد عززت دبي للاستثمار خلال الأعوام الماضية الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وطوّرت عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى مواءمة نهجها مع الأولويات الوطنية، مثل "نحن الإمارات 2031"، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتواصل دبي للاستثمار التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، والمساهمة الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات التي تنشط ضمنها، عبر الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والاستثمار المسؤول."

واصلت دبي للاستثمار خلال عام 2025 مواءمة نموها الاستراتيجي مع مسؤوليتها البيئية، محققةً تقدماً ملموساً في اعتماد الطاقة المتجددة والارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة، وإدارة الانبعاثات عبر الشركات التابعة لها.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة10,438 جيجا جول، بدعم من مساهمات عدد من الشركات التابعة، من بينها "المجمّع "وهي جمعية ملاك معتمدة من هيئة التنظيم العقاري (RERA) وشركة لإدارة المجتمعات السكنية و"الإمارات للزجاج" الشركة الرائدة في تصنيع الزجاج المعماري عالي الأداء . وعلى الصعيد التشغيلي، عزز "مصنع الإمارات للسحب" الشركة الرائدة في تصنيع حلول سحب الألمنيوم للتطبيقات المعمارية والصناعية كفاءة الطاقة من خلال تركيب20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع رئيسية ضمن منشأته. وتُعد هذه الوحدات، المزوّدة ببطاريات احتياطية، خطوة عملية للحد من استهلاك الكهرباء من الشبكة خلال فترات التشغيل المسائية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والوضوح داخل الموقع، بما يعكس نهجاً عملياً في دمج حلول الطاقة المتجددة.

واستكمالًا لهذه المبادرات، عززت كل من "السعودية الأمريكية للزجاج" وهي شركة رائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح المعالج ومصنع الإمارات للسحب إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة عبر برامج الصيانة الوقائية، والمراقبة الفورية للمعدات، وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز ضوابط الأفران وعمليات الإنتاج. وعلى مستوى المجموعة، شكّل استكمال إعداد جرد انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام أساساً لوضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، تتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال العمل المناخي.

شهد استهلاك المياه تحسناً خلال العام، مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر شركات المجموعة. وفي مجمّع دبي للاستثمار هو المجمع التجاري والسكني الرائد والمتكامل والمستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت معالجة 17.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عبر محطة المعالجة الخاصة به، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 16.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال تنسيق الحدائق.

واستكمالًا لهذه الجهود، سجّل مجمّع دبي للاستثمار معدل إعادة تدوير نفايات بلغ 21%، في خطوة تعزز تركيزه على كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات الإدارة الدائرية للمخلفات.

كما واصلت دبي للاستثمار تعزيز حضورها البيئي من خلال مبادرات التشجير، عبر زراعة 1,200 شجرة، شملت 100 شجرة غاف و1,150 شجرة من نوع الكونكاربس، ما يساهم في دعم التنوع البيولوجي المحلي وتطوير المشهد الطبيعي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصلت دبي للاستثمار تعزيز بيئة عمل شاملة، قائمة على الكفاءة والتمكين. وخلال عام 2025، قدّمت المجموعة أكثر من 27,270 ساعة تدريبية، شملت برامج تطوير القيادات، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب 500 ساعة تدريبية متخصصة في مجال الاستدامة، دعماً لتنمية المهارات على المدى الطويل عبر عملياتها المتنوعة. كما واصلت جهود التوطين تحقيق تقدم ملحوظ، مع وجود 83 موظفاً إماراتياً ضمن القوى العاملة، فيما حافظت عناصر الصحة والسلامة المهنية على مكانتها كركيزة أساسية، مع تطبيق كامل بنسبة 100% لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل صفر وفيات بين الموظفين والمتعاقدين خلال العام المنصرم.

وخارج نطاق بيئة العمل، عززت المجموعة التزامها برفاه المجتمع عبر مبادرات ركزت على التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، والعمل الإنساني. وشملت هذه البرامج حملات التبرع بالدم والتطعيم، والفحوصات الصحية للموظفين، وحملات التوعية، ومبادرات التشجير، مع مساهمة الموظفين بما مجموعه 460 ساعة تطوعية خلال العام، ما يجسد التزاماً عملياً ومستداماً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15724مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 23.3 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.