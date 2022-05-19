● جايارمان: نسعى دائماً للاتجاه نحو الطرق المبتكرة بهدف تعزيز الاستدامة حتى نكون مستعدين للمستقبل، فلا نركز على التطور الذي وصلنا إليه في الوقت الراهن فحسب، بل أيضًا على العمل على المخاوف المستقبلية مسبقاً.

● كومار: تحرص تي سي آي سنمار على تحقيق الشفافية وكذلك تنفيذ خطط وممارسات الاستدامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية النمو، وذلك من خلال إجمالي إنفاق مخصص لأنظمة إدارة البيئة والنفايات، والذي تجاوز 14.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 45.7 مليون جنيه مخصص لمشاريع الحفاظ على المياه.

القاهرة - احتفلت شركة تي سي آي سنمار للكيماويات بإطلاق تقرير الاستدامة الثالث للعام 2020/21، والذي يلقي الضوء على المجهودات التي تبذلها الشركة وكذلك التحديات التي تواجهها منذ بداية رحلتها نحو تحقيق الاستدامة في عام 2019. ويركز التقرير بشكل أساسي على نهج الذي تتبناه الشركة للحفاظ على موارد الأرض من أجل الأجيال القادمة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. وتعد تي سي آي سنمار للكيماويات واحدة من شركات البتروكيماويات القلائل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقوم بنشر تقرير الاستدامة السنوي، وفقًا لإرشادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وحضر الاحتفال كل من بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، إس جانيش كومار، العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنهم السيد/ سامح فهمي والسيد/ مصطفى البحيري. وبهذه المناسبة، قال جايارمان: "نسعى دائماً للاتجاه نحو الطرق المبتكرة بهدف تعزيز الاستدامة حتى نكون على استعداد لمواجهة المستقبل، فلا نركز على التطور الذي وصلنا إليه في الوقت الراهن فحسب، بل أيضًا على العمل على المخاوف المستقبلية مسبقاً. ومن خلال هذا التقرير، نركز على ما أحرزناه من تقدم فيما يخص التحديات والمصاعب التي تواجهنا بهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة. "

وسلط جايارامان الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة والتي تتضمن الصحة والسلامة المهنية والبيئة، تمكين المرأة، بناء قدرات الشباب. وفيما يخص البعد البيئي، أضاف قائلاً: "نعمل دائماً على الاستغلال الأمثل لموارد البيئة، بالإضافة إلى اتباع سلوكيات الأمن المستدام وتوفير بيئة عمل مستدامة بهدف تحقيق أفضل الممارسات البيئية والجوانب التنفيذية وكذلك تفعيل خطة الأمن والصحة، وكلها طرق تساعدنا في مواجهة تحديات المستقبل، بما يساند الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، والتي أسند إليها استضافة مؤتمر المناخ العالمي هذا العام."

وفي ذات السياق، عبر إس جانيش كومار عن أهمية تقارير الاستدامة التي تقوم الشركة بإعدادها، قائلاً: "نعتبر هذه التقارير وسيلة أساسية في التواصل مع أصحاب المصلحة، وهو ما يوضح حرص الشركة على تحقيق الشفافية وكذلك تنفيذ خطط وممارسات الاستدامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية النمو."

وأضاف قائلاً: "نحن كمصنع رئيسي لمادة الـبولي فينيل كلورايد في مصر، نعلن عن زيادة إنتاجنا منها بمقدار 120.000 إلى 245.000 MT، محققين زيادة بنسبة 100٪ في الإيرادات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ في عام 2021، مقارنة بـالنسبة التي وصلنا إليها في 2020. وفيما يخص الجوانب التنفيذية، فقد خصصنا 18.3 مليون جنيه للحصول على نظام متطور لمكافحة الحريق. هذا إلى جانب ما نبذله من جهود لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال إجمالي الإنفاق المخصص لأنظمة إدارة البيئة والنفايات والذي تجاوز 14.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 45.7 مليون جنيه مخصص لمشاريع الحفاظ على المياه مثل مشروع البئر الإرتوازي وتطوير محطات معالجة وتدوير المياه ZLD ، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي."

وتعمل تي سي آي سنمار على تقديم المزيد من الإنجازات على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال التزامها بأهداف التنمية المستدامة ورؤيتها نحو المساهمة في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. يذكر أن الشركة نجحت في تحقيق تسعة من أهداف الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وثمانية من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بذات المنظمة.

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