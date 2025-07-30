الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، بالتعاون مع أرامكو السعودية، وشركة آرثر دي ليتل، عن إصدار تقرير فني جديد بعنوان "أسواق الكربون المدعومة بالذكاء الاصطناعي: "تحديد حلول الذكاء الاصطناعي لسوق أرصدة الكربون الطوعية". يسلط التقرير الفني الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والدقة والكفاءة في هذه السوق الطوعية، كما يوفّر إرشادات عملية للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

يتناول التقرير الفني التحديات المتزايدة في سوق أرصدة الكربون، مثل تحديد المشاريع، وتجاوز التكاليف، والتعقيدات التنظيمية والسوقية، ويؤكد على دور الذكاء الاصطناعي كأداة للتغلب على قضايا مثل شفافية التسعير، ومخاطر الممارسات المضللة أو غير الدقيقة. كما يبرز إمكانات الذكاء الاصطناعي في المساهمة في تعزيز اتساع نطاق أرصدة الكربون، واتساقها ونزاهتها، بهدف دعم الشركات للسعي إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمزيد من الثقة والدقة.

أبرز نتائج التقرير الفني:

حدد التقرير الفني أربع طرق رئيسة يمكن أن يساهم من خلالها الذكاء الاصطناعي في تعزيز سوق أرصدة الكربون الطوعية:

قياس وتقييم الانبعاثات الكربونية: قد يكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على تعزيز دقة قياسات عزل الكربون، مما يسمح بتقييمات أكثر دقة لتأثيرات المشروع وتحديد الأولويات بشكل أفضل. الشفافية: من المتوقع أن يمكّن الذكاء الاصطناعي من المراقبة الفورية لمشاريع تعويض الكربون، مما يوفر بيانات انبعاثات موثقة قد تسهم في بناء الثقة بين الشركاء. النزاهة: يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز نزاهة سوق الكربون من خلال الكشف عن أي ممارسات مضللة أو غير دقيقة. توقعات الأسعار: يمكن أن توفّر نماذج الذكاء الاصطناعي توقعات دقيقة للأسعار المستقبلية من خلال الاستناد إلى بيانات أرصدة الكربون، مما قد يمكّن الأطراف المعنية في السوق من اتخاذ القرارات الصحيحة.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس لتحليل الأسواق والاستدامة في أرامكو السعودية: الأستاذ مصعب المُلا: "تُعد أسواق أرصدة الكربون الطوعية أداة حيوية ومهمة لدعم التحول العملي والمنظم في مجال الطاقة، لكنها تواجه العديد التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق الإمكانات الكبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية. يسلّط هذا التقرير الفني الضوء على الدور المتوقع أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في المساهمة في تعزيز الشفافية والكفاءة في أسواق الكربون، ودعمه للمؤسسات في تعزيز جهودها نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية".

وبدوره، قال الشريك الإداري ورئيس القسم العالمي لممارسات الاستدامة لدى شركة آرثر دي ليتل، كارلو ستيلا: "يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في دعم جهود المؤسسات التي تسعى نحو تحقيق تقدم ملحوظ وقابل للقياس في خفض الانبعاثات الكربونية. يسلّط هذا التقرير الفني الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة قياس الانبعاثات، مما يعزز الثقة في مصداقية جهود خفض الكربون".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس: "يجسّد تعاوننا مع أرامكو السعودية، وشركة آرثر دي ليتل هدفنا المشترك للاستفادة من التقنية لتعزيز الكفاءة. ويُعد هذا التقرير الفني مرجعًا مهمًا لأي شركة تركّز على تحقيق تقدم موثوق ومؤثر في التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال أسواق أرصدة الكربون المستندة على الذكاء الاصطناعي".

الفرص والتحديات في أسواق أرصدة الكربون:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في معالجة التحديات التي تواجه أسواق أرصدة الكربون مثل السياسات غير المتسقة، وتجاوز الميزانية، والافتقار إلى الشفافية في التسعير. ومن المتوقع أن يقدم هذا التقرير الفني رؤى قيمة للمؤسسات المشاركة في أسواق أرصدة الكربون الطوعي، بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق أهداف الاستدامة بشكل أكثر فاعلية في ظل البيئة التنظيمية المتغيرة.

عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) هي منظمة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات، وتمتلك ذراعًا استثماريًا وتهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على الإنسانية. بفضل نهجها الشمولي والعالمي، تجمع المؤسسة بين أبرز العقول من مختلف أنحاء العالم لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية في أربعة مجالات رئيسية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التعليم، الرعاية الصحية، والاستدامة. الموقع الإلكتروني: https://fii-institute.org/.

عن آرثر دي ليتل

كانت "آرثر دي ليتل" وما زالت في طليعة الشركات التي اتخذت الابتكار نهجاً لها منذ تأسيسها في عام 1886م، حيث تفخر الشركة بكونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحوّل في القطاعات القائمة على التقنية بشكل كبير. وتعمل الشركة على تقديم الدعم لعملائها من خلال العمل على تطوير منظومة أعمالهم، وتزويدهم بحلول تطويرية واعدة. كما تعمل على تمكين عملائها من بناء قدراتهم الابتكارية وتنفيذ التحوّل المنشود في مؤسساتهم. يتمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة ومتخصصة في مختلف القطاعات والمجالات جنباً إلى جنب مع معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة وأهم العوامل المحركة للسوق. وتتمتع آرثر د لتل بحضور قوي بين أوساط مراكز الأعمال الأكثر أهميةً في جميع أرجاء العالم، ويحدونا الفخر بتقديم الخدمات إلى معظم الشركات المصنّفة ضمن أبرز 1000 شركة في مجلة "فورتشن 1000"، إضافةً إلى غيرها إلى غيرها من الشركات الرائدة ومؤسسات القطاع العام على حدٍ سواء.

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