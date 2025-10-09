أبرز ما جاء في التقرير:

تسليط الضوء على دور مركز دبي المالي العالمي كمنصة تمتلك أدواتٍ فعّالة وأطر قانونية وتشغيلية معترف بها عالمياً لتعزيز سهولة وكفاءة الاستثمارات العابرة للحدود.

أهمية استراتيجية متنامية تكتسبها قطاعات الأسهم الخاصة؛ والائتمان الخاص؛ والعقارات؛ والبنية التحتية؛ وصناديق التحوط؛ والأصول الرقمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تقريره الخامس ضمن سلسلة تقاريره الرائدة حول مستقبل القطاع المالي.

يُسلّط التقرير، الذي يحمل عنوان "مستقبل الاستثمارات البديلة"، الضوء على النمو السريع للاستثمارات البديلة عالمياً، حيث تضاعفت قيمة الأصول المُدارة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، متجاوزةً 20 تريليون دولار أمريكي. وتُشير هذه النتائج إلى تصاعد مكانة دبي بوابةً رئيسية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية بديلة في الأسواق الناشئة عالية النمو.

كانت الاستثمارات البديلة تُعد في السابق قطاعاً متخصصاً، لكن شعبيتها تزداد اليوم، مع توجّه المستثمرين المؤسسيين، وأصحاب الملاءة المالية العالية (HNWIs)، والمكاتب العائلية إلى زيادة حجم أموالهم المخصصة لهذه الاستثمارات. وبدوره، يأتي النمو نتيجة طلب المستثمرين على التنويع، والحماية من التضخم، وتحقيق عوائد غير مترابطة. في حين تكتسب فئات الأصول الرئيسية مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والأصول الرقمية أهمية استراتيجية متزايدة، خصوصاً في الأسواق الناشئة.

آفاق جديدة لرأس المال

وفقاً للتقرير، تُعدّ الأسواق الناشئة اليوم بمثابة محركات للنمو في قطاع الاستثمارات البديلة، مدفوعةً بالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي (الذي يفوق نمو الأسواق المتقدمة بنسبة 2-3%)، ووجود تركيبة سكانية شابّة، وكذلك تجاوز هذه الأسواق للأنظمة التقليدية القديمة.

في الوقت ذاته، توفر الأسواق الناشئة مثل دبي فرصاً فريدة في القطاعات القائمة على الابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المستدامة، والأصول الرقمية، مما يجعل الإبداع التكنولوجي محور تقدمها الاقتصادي.

ومع تزايد وضوح الأطر التنظيمية، بدأت العملات الرقمية المشفرة وتقنية الترميز تحظى بقبول واسع، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات استخدامها في الأسواق الناشئة. كما أن المشاريع المرتبطة بالاستدامة تُعزز الطلب على استثمارات البنية التحتية، حيث تقود دبي الجهود الإقليمية في هذا المجال.

دبي، مركز عالمي للاستثمارات البديلة

تتمتع دبي بمكانة فريدة بوصفها مركزاً عالمياً للاستثمارات البديلة، إذ تجمع بين الشفافية والحماية التي توفرها المراكز المالية المتقدمة، وإمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة عالية النمو.

وباعتباره مركزاً يتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، وإطار قانوني وتنظيمي مرن، ومنظومة نشطة، يعمل مركز دبي المالي العالمي على ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية للاستثمارات البديلة، وذلك من خلال توفير منصة موثوقة تربط رأس المال العالمي بفرص الأسواق الناشئة.

وقد نجح المركز حتى الآن في جذب أكثر من 440 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 85 صندوق تحوط، يدير 69 منها أصولاً تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار أمريكي. وتشكل هذه الشركات مجتمعةً أكبر تجمع لشركات الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول في المنطقة.

ويُسهم عرض مركز دبي المالي العالمي الشامل لهياكل الشركات، بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص (SPV)، والهياكل المخصصة للمكاتب العائلية، في تمكين المستثمرين في الاستثمارات البديلة من التعامل مع الفرص المعقدة العابرة للحدود بسهولة أكبر.

وفي سياق تعزيز دور دبي كمركز انطلاق لمديري الاستثمارات البديلة، يوفر "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" مساحات مكتبية متخصصة، وبيئات تعاونية، وبنية تحتية رقمية متطورة، بما يدعم مديري الصناديق في تحقيق النمو وتوسيع نطاق عملياتهم.

وبهذه المناسبة، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تُشكّل الأسواق الناشئة آفاقاً واعدة للاستثمارات البديلة، مدفوعةً بتنامي الطلب على البنية التحتية، واعتماد الأصول الرقمية، وتطور توجهات الابتكار والاستدامة. وقد تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية للمستثمرين الراغبين في اقتناص المزيد من فرص النمو. وفي هذا السياق، يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره الريادي في صياغة مستقبل قطاع الاستثمارات البديلة عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية وتشغيلية واضحة، تُتيح الوصول إلى فرص نموّ عالية في القطاعات الناشئة والاقتصادات الإقليمية".

الإطلاق الرسمي في مؤتمر دبي للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت (DFIA)

تم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر دبي للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت؛ وهو الحدث الأول والوحيد من نوعه في دبي، والذي يجمع نخبة من كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الأصول، والبنوك، والخبراء الماليين، لبحث الفرص في مجال الاستثمارات البديلة ذات الدخل الثابت.

ينعقد المؤتمر برعاية مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "ديل كاتاليست"، حيث يسلط الضوء على الاستراتيجيات التي ستقود المرحلة التالية من النمو في أسواق المنطقة وتُسهم في تشكيل مستقبل الاستثمارات ذات الدخل الثابت.

