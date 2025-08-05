التقرير يسلط الضوء أيضاً على أهمية التوجيه، مشيراً إلى أن فرص استمرار الشركات الصغيرة تتضاعف في حال تلقيها الإرشادات من موجهين متمرسين

إتقان التعامل مع التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، أمر محوري في تحديد مدى الجاهزية للمستقبل، خاصة في ظل التوقعات بأن تساهم هذه التقنيات في إحداث انقلاب في ما يزيد عن مليار وظيفة على مستوى العالم بحلول 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً جديداً بعنوان "أهمية القدرات الريادية في تمكين شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" سلطت فيه الضوء على الحاجة الماسة إلى تزويد شباب المنطقة بالمهارات والسلوكيات والسمات اللازمة لمساعدتهم على تحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال.

ويستمد الإطار العام للتقرير معلوماته من الرؤى التي طُرحت في 19 مقابلة شخصية مع رواد أعمال وقيادات في القطاع الحكومي وقطاع التعليم والقطاع الخاص ومن بينهم مؤسسون في شركات ناشئة حققت مستوى عالٍ من النمو، وصناع سياسات في وزارة الاقتصاد الإماراتية، ومديرين تنفيذيين في شركات تقنية مثل طلبات وأغسطس للإعلام وأوجيلفي. وتهدف التوصيات الواردة في التقرير إلى مساعدة الحكومات والهيئات التعليمية والشركات في العمل بطريقة حاسمة وفي إطار من التعاون.

ونظراً إلى أن الشباب تحت سن 25 سنة يمثلون حوالي نصف عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما يبلغ معدل البطالة بين الشباب 24%، يدعو التقرير إلى تحول جريء في أسلوب رعاية المواهب بالمنطقة وتعزيز الابتكار وتحقيق التحول الاقتصادي الشامل لجميع فئات المجتمع. ويحدد التقرير أربع استراتيجيات لها الأولوية في هذا الإطار وتلعب كل منها دوراً محورياً في تعزيز قاعدة الملتحقين بعالم ريادة الأعمال في المنطقة مستقبلاً، وهي: التعليم المنظم لريادة الأعمال، ومنظومات التوجيه، وإتقان التعامل مع التقنية، وتمكين المرأة.

وتعليقاً على التقرير، صرح رولاند هانكوك، الشريك ورئيس قسم استشارات التعليم والمهارات لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تلعب قدرات ريادة الأعمال دورياً محورياً في تعزيز المرونة والابتكار والاستمرار في تقديم منتجات أو خدمات مطلوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل شركتنا على معالجة التحديات التي تواجهها المنطقة ووضع حجر الأساس للقيادة العالمية في مختلف القطاعات بدءاً من الذكاء الاصطناعي والاستدامة وانتهاء بالتحول الرقمي وغيره الكثير من القطاعات، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الشباب وبناء منظومات للابتكار شاملة للجميع، وتطوير مهارات اليوم بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. وهذا التحول يتطلب التعاون وتضافر الجهود على نطاق واسع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني من أجل تهيئة بيئة خصبة يمكن فيها لريادة الأعمال أن تنمو وتزدهر".

ويكشف التقرير عن ضرورة عدم اقتصار تطوير قدرات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التدريب التقليدي على الأعمال، مع التركيز على القدرة على التكيف وحل المشكلات وإتقان التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

ويسلط التقرير أيضاً الضوء على قصص نجاح مثل طلبات وتمارا وسويفل وتابي، التي تُظهر كيف يمكن للشركة أن تتوسع بسرعة عندما تكون مبنية على أساس من المرونة في ممارسة ريادة الأعمال والكفاءة التكنولوجية.

ويحث التقرير قيادات المنطقة على التعامل مع ريادة الأعمال باعتبارها محركاً استراتيجياً لخلق فرص العمل والابتكار والتنافسية. ومع تحول العالم إلى الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة، فقد يساهم تزويد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرات المناسبة لريادة الأعمال في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

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