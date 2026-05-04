القاهرة : أصدر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تقريره السنوي الثالث للاستدامة، والذي يأتي كجزء من استراتيجية البنك الراسخة لتعزيز مفهوم "التمويل المسؤول". يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على ترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن صلب العمليات المصرفية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوازن بين الربحية المالية وبين الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، تماشياً مع التوجهات العالمية والمحلية في التمويل المستدام.

حقق البنك خلال فترة التقرير نتائج تشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الأرباح 6.1 مليار جنيه مصري، مدعوماً بطفرة في قطاع التجزئة المصرفية ونمواً في محفظة البطاقات الائتمانية بمقدار 4 مرات مقارنة بعام 2022. كما عزز البنك من ريادته الرقمية بوصول عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل إلى أكثر من 235 ألف عميل من الأفراد، والذي ساهم في حصول البنك على جائزة "أفضل تجربة رقمية للعملاء عبر الموبايل" في مصر لعام 2025.

وعلى صعيد التحول الأخضر، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) ، أصبح المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر يعمل بالكامل من مصادر طاقة متجددة، بالإضافة إلى تغطية 94% من احتياجاته من الطاقة. كما قام البنك بتمويل مشاريع بيئية ضمن محفظته بقيمة إجمالية قدرها 3,494 مليون، وحصل فرع "U Venues" على شهادة (Gold LEED v4 ID+C) الدولية كأول فرع لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ومن أوائل الفروع المصرفية في مصر الحاصلة على هذه الشهادة المرموقة.

وصرح الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يمثل تقرير الاستدامة الثالث لنا توثيقاً لمحطة هامة في مسيرتنا نحو ترسيخ نموذج الصيرفة المسؤولة في السوق المصري. إن تحقيقنا لصافي أرباح متميز بالتوازي مع التحول النوعي نحو الطاقة المتجددة، يؤكد أن الاستدامة هي محرك أساسي لرفع كفاءة الأصول وتعظيم القيمة الاستثمارية للبنك. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتمويل الأخضر، كركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب استثنائية لعملائنا."

ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجية والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "إن الاستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني ركيزة جوهرية في منظومة الحوكمة التي نتبناها لضمان استمرارية الأعمال بمسؤولية. نحن نعمل على مواءمة استراتيجيتنا مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في قراراتنا الائتمانية والاستثمارية والتشغيلية، مما يعزز من مرونة البنك وقدرته على إدارة المخاطر. هدفنا هو ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الاستدامة في قلب الابتكار المصرفي، لضمان تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لجميع شركائنا وللمجتمع ككل."

وفيما يخص المسؤولية المجتمعية والشمول المالي، استعرض التقرير نجاح البنك في الوصول بمبادرات التثقيف المالي لأكثر من 38 ألف مستفيد. كما عكس التقرير التزام البنك بمعايير التنوع والشمول داخل بيئة العمل، حيث تمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة ، مع تمثيل قوي للشباب تحت سن الثلاثين بنسبة 40%

يعكس هذا التقرير التزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواصلة مسار الابتكار المصرفي، واضعاً الاستدامة في قلب خططه التوسعية المستقبلية. ومن خلال هذه النتائج، يبرهن البنك تبنيه لنموذج مالي أكثر مرونة واستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية المستدامة في مصر.

للمزيد من المعلومات عن تقرير الاستدامة لعام 2025 لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، يرجى زيارة: https://www.emiratesnbd.com.eg/-/media/enbd/Egypt/PDFs/sustainability/emirates-nbd-sustainability-report-new-2025.pdf

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر:

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في عام 2013، كجزء من مجموعة Emirates NBD Group، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ انطلاقه، أصبح البنك لاعبًا رئيسيًا في القطاع المصرفي المصري، ملتزمًا بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد والشركات، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتميز في تجربة العملاء. يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، القروض الشخصية والتجارية، التمويل العقاري، البطاقات الائتمانية، والحلول الاستثمارية، إلى جانب خدمات إدارة الثروات والتأمين المصرفي. كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتساعدهم على حماية مدخراتهم وتنمية أصولهم في ظل التحولات الاقتصادية.

ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني – مصر شبكة تشغيلية متنامية تضم أكثر من 64فرعًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قنوات رقمية متقدمة تمكّن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان في أي وقت. كما يواصل البنك الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية لضمان تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، ودعم نمو مستدام للعملاء والمجتمع المحلي.

