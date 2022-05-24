سلّطت "بريجستون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" الضوء على الحاجة المتنامية لتطوير إطارات مستدامة عالية الجودة، لمواكبة تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، وتنامي الوعي بأهمية التنقّل الأخضر في المنطقة.

وجاء ذلك خلال مشاركة "بريجستون" في "قمة ابتكار السيارات الكهربائية"، والتي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2022. وأكدت الشركة خلال القمة على ضرورة توفير إطارات عالية الأداء والكفاءة، وتطوير تكنولوجيا الإطارات تلبيةً لمتطلبات السيارات الكهربائية.

وشارك ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا "كمتحدثٍ رئيسي في القمة، وقدم عرضاً لرؤيته لاستدامة النقل خلال الحلقة النقاشية "الاستثمار في مستقبل التنقل".

وقال سانشيني: "تلتزم "بريجستون" بموائمة مشاريعها وأنشطتها مع مستهدفات الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، ومواصلة تطوير إطاراتٍ تُلبي كافة احتياجات السيارات الكهربائية باعتبارها ابتكاراتٍ محورية للحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة قطاع النقل."

وأضاف سانشيني: "يتطلب تحقيق مستقبلٍ أفضل للنقل تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات المستدامة، وتبني نهجٍ أكثر استباقية والتركيز على الأهداف بعيدة الأمد لكي نكون جزءً من منظومة النقل المستدام عالمياً. ولطالما كانت "بريجستون" سباقةً في ابتكار منتجاتٍ عالية الجودة لدفع عجلة تطور السيارات الكهربائية وتعزيز انتشارها."

كما تضمنت قائمة المشاركين في الحلقة النقاشية كلاً من مايك جرانوف، الشريك الإداري لدى "مانيف موبيليتي" (إسرائيل)؛ وأليكس جيلبرت، رئيس قسم الطاقة والكهرباء – التطوير التجاري

لدى "ترانسبورت فور لندن" (الأمم المتحدة)، وصوفيا نادور، الشريك الإداري لدى "بي. بي. فينتشرز" (المملكة المتحدة)؛ وكارين سينغ، المدير الإداري لشركة "توتال إنرجيز" (دولة الإمارات العربية المتحدة). فيما تولّى إدارة الحلقة النقاشية أحمد سمير البرمبالي، المدير الإداري لمجلس صناعات الطاقة النظيفة (دولة الإمارات العربية المتحدة).

وتوّفر "بريجستون" محفظة متكاملة من أفضل أنواع إطارات السيارات الكهربائية، ومنظومة من التقنيات المصممة لتعزيز التحكم بهذه السيارات، ورفع كفاءة المكابح في المسافات القصيرة، وضمان سيطرة قوية على السيارة في الظروف الجوية المختلفة.

وفي إطار جهودها للاستفادة من الفرص الهائلة ضمن قطاع السيارات الكهربائية، أبرمت "بريجستون" اتفاقية شراكة مع الشركة الناشئة "فيسكر" لإطلاق سيارة كهربائية بالكامل من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، وطرحها في عددٍ من الأسواق الأوروبية. كما استحوذت "بريجستون" على "أرفينتو موبايل سيستمز"، الشركة المتخصصة بالحلول الرقمية للأساطيل، والتي توفر خدمات إدارة الأساطيل للعملاء في تركيا والشرق الأوسط. وأبرمت "بريجستون" أيضاً شراكةً مع "ويب فلييت سوليوتشنز" للمساهمة في الارتقاء بالكفاءة ضمن قطاع السيارات.

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