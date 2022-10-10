● الإمارات تضم ثماني جامعات رئيسية لطب الأسنان وأكثر من 200 شركة للصحة الفموية وحوالي 50 ألف طبيب أسنان

● المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخراً عن الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص وخصصت 36.8 مليار دولار أمريكي لتأكيد التزامها بتعزيز مجال الرعاية الصحية

الشرق الأوسط: كشفت تحليلات ايون دنتال، الشركة الرائدة في مجال تقنيات طب الأسنان والمتخصصة في تصميم وإنتاج أجهزة التقويم الشفاف، عن تطور في عرض خدمات الصحة الفموية في الشرق الأوسط. وأشارت الشركة، التي تتخذ من الأردن مقراً لها، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بوصفهما مساهمين أساسيين في تعزيز البنية التحتية للصحة الفموية في المنطقة وتطورها الدائم.

ولطالما كان التزام الإمارات بالصحة الكلية لمواطنيها والوافدين على أراضيها مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى تتماشى مع سياسات توفر أعلى معايير الرعاية الصحية. وتمّ الاهتمام بالصحة الفموية بشكل خاص على نطاق واسع خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات الرعاية الصحية للأسنان في الدولة من خلال عدد من المبادرات بدعم من وزارة الصحة. وأصبحت الإمارات مركزاً هاماً للرعاية الصحية للأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل احتوائها على ثماني جامعات رئيسية لطب الأسنان وأكثر من 200 شركة للصحة الفموية وحوالي 50 ألف طبيب أسنان.

كما اتخذت المملكة العربية السعودية خطواتٍ هامة لتحسين البنية التحتية وخدمات طب الأسنان خلال السنوات الأخيرة، حيث خصصت الحكومة 14.4% من ميزانية عام 2022 لتعزيز الرعاية الصحية والتطوير الاجتماعي، وهو ما يعادل 36.8 مليار دولار أمريكي، ويمثل ثالث أكبر حجم إنفاق من الميزانية بعد الإنفاق على التعليم والقطاع العسكري.1ويعود النمو الذي شهدته المملكة إلى عدة عوامل من ارتفاع نسبة انتشار الأمراض الفموية، وارتفاع الطلب على الإجراءات التي تجرى بأقل قدر من التدخل الجراحي، وارتفاع عدد أطباء الأسنان تمهيداً لتحقيق رؤية 2030. وتشغل المملكة العربية السعودية 60% من نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت حكومة المملكة في وقت سابق هذا العام عن تحديد الحد الأدنى للأجور لأطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص بـ 7000 ريال سعودي، أو ما يعادل 1,860 دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى الارتقاء بقطاع طب الأسنان. وينسجم ذلك مع برنامج السعوَدة الذي أطلقته المملكة في أكتوبر في العام السابق، والذي يهدف إلى تخصيص 60% من الوظائف في عيادات الأسنان الخاصة للسعوديين، وإيجاد المزيد من فرص العمل لهم، وتنمية مشاركتهم في سوق العمل. ومن المتوقع أن توفر التنظيمات المحدثة للرعاية الصحية في المملكة ما يقارب 8500 فرصة عمل للسعوديين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع طب الأسنان فيها.

وتعليقاً على الموضوع، قال قيس صبري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ايون دنتال: "تمثل كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثالين بارزين عن الدول التي تمتلك رؤية طموحة ورائدة، حيث قامت كل من الدولتين ببذل ما في وسعها لتجاوز التحديات وخدمة المواطنين ومجتمعات الوافدين، مما وضعهما في ريادة التحديث الإيجابي لقطاع طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفعه للنمو المستمر. ونتطلع قدماً للمساهمة في الارتقاء بالصحة الفموية في المنطقة ومواصلة مساعدة المرضى من خلال التكنولوجيا الفريدة وطواقم العمل الخبيرة والخبرات المتعلقة بالقطاع.“

وتهدف ايون دنتال إلى المساهمة في النمو المستقبلي لكل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية واللتان أحرزتا تقدماً حثيثاً في تطوير البنية التحتية لقطاع طب الأسنان. وحققت الشركة نجاحاً مبهراً خلال العقد الماضي في تعزيز مكانتها بصفتها جهة أساسية ضمن القطاع سواءً على مستوى الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي. وتقدّم الشركة، التي ينتشر موظفوها في أربع دول، خدماتها لكل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما قامت الشركة مؤخراً بزيادة قدرتها الاستيعابية ووضعت عدداً من خطط التوسع المستقبلية قيد العمل من أجل الاستمرار بتقديم خدماتها لمناطق جديدة في المستقبل.

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