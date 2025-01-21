فودنيان، كرواتيا: حصدت "انفوبيب"، الرائدة العالمية في منصات الاتصالات السحابية، المركز الثاني في ترتيب مزودي منصات الاتصالات المقدمة كخدمة (CPaaS) على تقرير "ميتري رانك" (MetriRank) لمنصات الاتصالات المقدمة كخدمة الذي تعده "ميتريجي" (Metrigy). وجاء هذا الإنجاز بفضل المزيج المتميز لمنتجات الشركة وثقة عملائها والنجاح الذي حققه العملاء في أعمالهم ما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في سوق منصات الاتصالات المقدمة كخدمة.

وقام تقرير "ميتري رانك" لمنصات الاتصالات المقدمة كخدمة 2024 بتصنيف أبرز الشركات وفقاً لحصتها من السوق العالمي لمنصات الاتصالات المقدمة كخدمة، حيث تمت مقارنة النتائج المالية والزخم الذي تتمتع به حصص هذه الشركات في السوق، ومزيج المنتجات المقدم، وآراء العملاء والنجاح التجاري المحقق من قبلهم.

وتم تكريم "انفوبيب" من قبل "ميتريجي" بفضل استراتيجية "الذهاب إلى السوق" الموسعة التي تنتهجها، وقدرات الخدمة الذاتية، وشراكاتها الخاصة بمنظومة منصات الاتصالات المقدمة كخدمة. وسجلت "انفوبيب" أعلى الدرجات في مزيج المنتجات، مع محفظة متميزة تضم نطاقاً كاملاً من واجهات برمجة التطبيقات المخصصة للاتصالات، إلى جانب منصة (CPaaS X)، والحلول متعددة القنوات الشاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من العروض المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت "ميتريجي" إلى أن "انفوبيب" تقوم بتنفيذ مشاريع عالية القيمة وتقدم خدمات متابعة متخصصة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وكانت "انفوبيب" كذلك واحدة من ضمن خمس شركات فقط في الترتيب تحصل على جائزة "ميتري ستار" للمزودين الرائدين (Metrigy MetriStar Top Provider Award) والتي تكرم مزودي التكنولوجيا ممن حقق عملاؤهم نجاحاً تجارياً كبيراً ومستويات تقييم أعلى من المتوسط في آراء العملاء.

وقالت بيث شولتز، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث والمحلل الرئيسي ومؤلف تقرير "ميتري رانك" لمنصات الاتصالات المقدمة كخدمة من "ميتريجي": "تحتل ’انفوبيب‘ موقعاً متقدماً في ترتيب العام الجاري ضمن أول ثلاثة مزودين من حيث الحصة السوقية بفضل توسع حضورها العالمي المعزز بمحفظة منتجات متقدمة واستراتيجية ’ذهاب إلى السوق‘ مُحكمة تشتمل على برنامج مبيعات مباشر مُعاد توجيهه يركز على قطاعات محددة واحتياجات مستهدفة للعملاء. لقد لاقت هذه الجوانب التي تتمتع بها ’انفوبيب‘ استحسان العملاء مع النتائج الإيجابية للغاية التي تم تسجيلها في آرائهم ومعايير النجاح التجاري المحقق من قبلهم، والتي تعد من المقاييس الفعلية لقيمة الشركة".

من جانبه قال سيلفيو كوتيتش، الرئيس التنفيذي لشركة "انفوبيب": "يسرنا قيام ’ ميتريجي‘ مرة أخرى بتكريم ’انفوبيب‘ كواحدة من أبرز المزودين في سوق منصات الاتصالات المقدمة كخدمة حول العالم وذلك بفضل التزامنا الثابت بتحقيق نجاح عملائنا ومزيج منتجاتنا الفريد. وبدءاً من مشاريع خدمات الاتصالات الغنية مع المؤسسات الكبيرة، وصولاً إلى المزيج الذي يضم منصات الاتصالات المقدمة كخدمة وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشبكات، فإننا نواصل الابتكار وتقديم أفضل ما لدينا إلى عملائنا ومساعدتهم على تحقيق النجاح وتوسيع منظومة منصات الاتصالات المقدمة كخدمة".

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