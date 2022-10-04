بحسب دراسة لشركة إنفيسكو

67٪ من المشاركين في الدراسة يقرون بأن الاستثمار في العوامل ساعدهم على إدارة تقلبات السوق خلال العام الماضي، و64٪ منهم أشاروا إلى أن ثقتهم بالعوامل ازدادت خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

41٪ من المشاركين في الدراسة قاموا خلال العام الماضي بزيادة مخصصاتهم لاستثمارات العوامل، و39٪ يخططون لزيادة المخصصات في العام المقبل.

تشير الدراسة إلى أن المستثمرين يقومون بتحديث استراتيجياتهم الخاصة بالعوامل بشكل متكرر، حيث يقوم 43٪ منهم بتغيير تعريفهم للعوامل كل 1-3 سنوات، بارتفاع من نسبة 16٪ في عام 2021

66٪ من المستثمرين يعتقدون بأنه يمكن استخدام العوامل لتنفيذ أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

دبي: أظهرت دراسة إنفيسكو السنوية السابعة لاستثمارات العوامل العالمية أن المشاركين في الدراسة يتوقعون أن يزيد الاهتمام بالاستراتيجيات الاستثمارية القائمة على العوامل في ظل البيئة التضخمية التي يشهدها العالم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويرى المشاركون أن بيئة السوق الحالية تجعل من الاستثمار في الدخل الثابت أكثر جاذبية كطريقة تمكّنهم من إدارة التقلبات وتنويع محافظهم. وتستند هذه الدراسة، إلى مقابلات مع 151 من مستثمري عوامل مؤسسيين وأفراد من جميع أنحاء العالم، مسؤولين عن إدارة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 25.4 تريليون دولار أمريكي.

وترى زينب فيصل الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا والمديرة التنفيذية في شركة إنفيسكو، أن الاستثمار في العوامل، وهو شكل من أشكال الاستثمار يتم من خلاله اختيار الأوراق المالية بناءً على خصائص وسمات قابلة للقياس الكمي، تساعد في تفسير أنماط مخاطر وعائدات المحفظة بمرور الوقت، شهد تطوراً وتنامياً ليصبح جزءاً هاماً من المشهد الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق تقول الكفيشي: "نلحظ ارتفاعاً متواصلاً في مستويات استخدام استراتيجيات العوامل، إذ بات المستثمرون الإقليميون أكثر خبرة في هذا المجال، وهم يدركون جيداً قوة النهج البديل في فهم الأداء النسبي لمحافظهم الاستثمارية. وهم ينظرون إلى الاستثمار في العوامل كاستراتيجية مرنة تتيح لهم التنفيذ التكتيكي قصير المدى للاستثمار خلال فترات تقلب السوق، علاوة على أنه نهج محسّن أو نهج يتضمن مؤشراً للتخصيص الاستراتيجي طويل الأجل مقارنة بالأداء المعياري".

اضطراب السوق يبرز قيمة العوامل في إدارة المخاطر

أثر التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة طوال الاثني عشر شهراً الماضية على بيئة الاستثمار بشكل كبير، مما أجبر المشاركين في الدراسة على إعادة تقييم محافظهم، بما في ذلك مستويات تعرضها للعوامل. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن المشاركين لا يزالون يعتقدون بأن العوامل مناسبة تماماً لإدارة المخاطر أثناء اضطراب السوق، إذ أقر 67٪ منهم بأن الاستثمار في العوامل ساعدهم في إدارة تقلبات السوق خلال العام الماضي. وأشار 64٪ منهم إلى أن إيمانهم بالعوامل تعزز خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

هذا وأظهرت دراسة إنفيسكو أن مخصصات استثمارات العوامل مستمرة في الارتفاع، حيث أشار 41٪ من المشاركين في الدراسة إلى أنهم قاموا بزيادة مخصصاتهم لاستثمارات العوامل خلال العام الماضي، بينما ذكر 39٪ منهم بأن لديهم خطط لزيادة تلك المخصصات في العام المقبل، وقام 1٪ فقط من المشاركين بتخفيض مخصصاتهم لاستثمارات العوامل خلال العام الماضي. ويتوقع المشاركون في الدراسة أن تكون القيمة، وانخفاض التقلبات، والجودة هي أفضل العوامل أداءً في الأشهر الـ12 القادمة. ويعتقد أغلب المشاركين (أكثر من 80٪) أن مخصصاتهم للعوامل قد حققت أو تجاوزت أداء استراتيجياتهم الأساسية، بينما أشار 64٪ إلى أن مخصصاتهم للعوامل حققت أو تجاوزت مستوى الأداء مقابل الاستراتيجيات المرجحة بالسوق.

من جانبه قال جورج إلسايسر، كبير مديري المحافظ والاستراتيجيات الكمية في شركة إنفيسكو: "شهدنا خلال الفترة الماضية ليس فقط استمرار الثقة في استراتيجيات الاستثمار القائم على العوامل في أوقات التقلبات، بل نمو هذه الثقة مع تعافي أداء هذه الاستراتيجيات خلال الـ 18 شهراً الماضية".

وفضلاً عن ذلك أشار المشاركون في الدراسة إلى أنهم يقومون بشكل دوري بمراجعة وتغيير تعريفهم للعوامل. وذكر 41٪ منهم أنهم نادراً (كل 3-5 سنوات) ما يغيرون تعريفاتهم للعوامل، لتتراجع هذه النسبة عن 66٪ في عام 2021. ويقوم حالياً 43٪ من المشاركين بتغيير تعريفاتهم للعوامل بشكل أكثر تكراراً (كل 1-3 سنوات)، لترتفع هذه النسبة من 16٪ في عام 2021.

المشاركون في الدراسة يتطلعون إلى عوامل الدخل الثابت للحصول على مصادر جديدة للعائدات

أشارت دراسة هذا العام إلى زيادة الطلب على عوامل الدخل الثابت، حيث اختتمت أسواق السندات موجة صعود استمرت عدة عقود. ويعتقد أكثر من 50٪ من المشاركين في الدراسة بأن بيئة السوق الحالية تعزز جاذبية الاستثمار في الدخل الثابت. وقد استمرت شعبية عوامل الدخل الثابت بالتنامي هذا العام، حيث يعتقد 92٪ من المشاركين في الدراسة بأنه من الممكن تطبيق استثمار العوامل بنجاح في الدخل الثابت، بزيادة كبيرة عن 61٪ في عام 2016.

ويرى المستثمرون عموماً أن عائدات الدخل الثابت ترتبط بشكل وثيق بمتغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية. وقد أشار المشاركون في الدراسة ممن يطبقون نهجاً منظماً لمحافظ الدخل الثابت إلى أنهم غالباً ما يعطون الأولوية في البداية للمحركات الكلية التقليدية للعائدات، مثل التضخم وأسعار الفائدة، قبل أن يقوموا بدمج عوامل الاستثمار في وقت لاحق مثل عامل القيمة. وقد ذكر 54٪ من المشاركين في دراسة هذا العام بأنهم يستخدمون عوامل كلية واستثمارية، بينما ذكر 14٪ فقط بأنهم يستهدفون عوامل الاستثمار بمعزل عن غيرها.

ومن فئات أصول الدخل الثابت، أشار المشاركون في الدراسة إلى استخدامهم استثمار العوامل بشكل أكبر في السندات الحكومية (76٪) والسندات المؤسسية (75٪)، مما يعكس عمق هذه الأسواق وقوة سيولتها، بالإضافة إلى عدد المنتجات المتاحة فيها. ويتوقع المشاركون أن ينتشر استثمار العوامل بشكل أكبر في فئات الدخل الثابت، مع وجود أغلبية واضحة (71٪) أشارت بأنها ستستخدم السندات ذات العائد المرتفع كجزء من تعرضها لعامل الدخل الثابت في السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف إلسايسر: "مع المشهد المتغير لاستثمارات الدخل الثابت، فقد زادت الحاجة إلى تحليل وإدارة المخاطر من خلال رؤيتها وتحليلها عبر عدسة العوامل إلى حد كبير. ويبدو هذا الأمر جلياً لا سيما في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تزداد قوة الشعور بالمخاطر الجيوسياسية".

زيادة تطبيق العوامل في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أشار المشاركون في الدراسة إلى زيادة مستويات تبنيهم لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظهم الاستثمارية، لاعتقادهم بأن ذلك يمكن أن يعزز أداء محافظهم. وقد واجهت هذه القناعة بعض الصعوبات خلال العام الماضي، حيث شهدت الصناعات الاستخراجية عائدات قوية على نطاق واسع، الأمر الذي انعكس انخفاضاً في نسبة المشاركين في الدراسة من الذين يرون بأن تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يحسن أداء المحفظة من 75٪ في العام الماضي إلى 59٪ في العام الحالي. وجدير بالذكر أنه في حين أن الأداء المحسن كان في السابق السبب الأكثر أهمية لتبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد كان السبب الرئيسي هذا العام هو الطلب من العملاء والمستفيدين (76٪ من المشاركين).

ويرى الكثيرون بأن هذه الفترة الصعبة لأداء معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تخلق فرصة لاستثمار العوامل. فقد أشار 72٪ من المشاركين في الدراسة إلى تحسن الأداء باعتباره ميزة لاستخدام العوامل للمساعدة في تنفيذ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بينما يعتقد 66٪ من المستثمرين الآن بأنه يمكن استخدام العوامل لتنفيذ أهدافهم الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مقارنة مع 42% في عام 2018. ومع ذلك، لا يزال عدم وجود توافق في الآراء حول المنهجية المطلوبة يمثل عقبة أمام التنفيذ، مع حرص المشاركين على إجراء مزيد من البحث في هذا المجال.

واختتم إلسايسر بالقول: "من الواضح أن الاستثمار في العوامل يبرز كحل للتخفيف من التحيزات المحتملة غير المقصودة الناتجة عن دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأسهم، وأكثر من ذلك في الدخل الثابت، حيث تكون المهمة هناك أكثر صعوبة. ومع توجه الشركات بشكل أكبر لمراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن هذا يمثل دافعاً آخر لإعادة تكثيف الطلب على استراتيجيات استثمار قائمة على العوامل".

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هذه الدراسة السنوية السابعة لشركة إنفيسكو حول استثمار العوامل العالمي. وتتضمن هذه الدراسة آراء 151 مستثمر من صناديق تقاعد، وشركات تأمين، ومستثمرين سياديين، ومستشاري أصول، ومديري ثروات، وبنوك خاصة حول العالم. ويتحمل هؤلاء المستثمرون معًا مسؤولية إدارة أصول بقيمة 25.4 تريليون دولار (إلى 31 مارس 2022). في دراسة هذا العام، كان جميع المشاركين من مستخدمي العوامل، وتم تعريفهم على أنهم "أي مشارك يستثمر في منتج عوامل عبر محفظتهم بالكامل و/ أو يستخدمون عوامل لمراقبة التعرض. و"الاستثمار في العوامل" هو شكل من أشكال الاستثمار يتم فيه اختيار الأوراق المالية بناءً على سمات (يطلق عليها عادةً "العوامل") تميل إلى تقديم أنماط مواتية للمخاطر والعائد بمرور الوقت.

تم إجراء العمل الميداني لهذه الدراسة بواسطة وكالة NMG Consulting بين شهري أبريل ومايو 2022. يُعرَّف المستثمرون المؤسسيون على أنهم صناديق التقاعد (مع مزايا محددة ومساهمة محددة)، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، ومؤسسات الأوقاف، والمؤسسات. ويُعرَّف مستثمرو التجزئة على أنهم مديرين تقديريين أو مُنشئي محفظة نموذجية لمجموعات أصول مستثمري التجزئة المجمعة، بما في ذلك فرق الاستثمار التقديرية ومحددو الصناديق في البنوك الخاصة ومقدمو الاستشارات المالية، فضلاً عن مديري الصناديق التقديرية الذين يخدمون هؤلاء الوسطاء.

تم الحصول على جميع البيانات من شركة إنفيسكو بتاريخ 30 يونيو 2022، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتحتوي هذه الوثيقة على معلومات عامة فقط. وهي ليست دعوة للاكتتاب في أسهم صندوق ولا يمكن تفسيرها على أنها عرض لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أن هذه الوثيقة لا تشكل توصية بمدى ملاءمة أي استراتيجية استثمارية لمستثمر معين. وعلى الرغم من الحرص الشديد على ضمان دقة المعلومات الواردة هنا، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو عن أي إجراء تم اتخاذه بالاعتماد على هذه الوثيقة. الاستثمار ينطوي على مخاطر. والأداء السابق ليس مؤشرًا للأداء المستقبلي.

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