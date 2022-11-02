ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب الخليجي بنسبة 2.3% خلال سبتمبر

الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الشهر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الصناعة الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 8.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة (النفط والغاز) وقطاع المواد الأساسية بنسبة 4.4% و5.0% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم أجيليتي وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في شهر أكتوبر بنسبة 17.4% و14.3% على التوالي. وكان سهم المتكاملة القابضة وسهم كيبكو الأكثر تراجعاً خلال الشهر بنسبة 14.2% و11.3% على التوالي. ولفت "المركز" إلى موافقة هيئة أسواق المال على الاندماج بين الشركة التعليمية القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة تبادل أسهم قدرها 3.01 سهم من بوبيان للبتروكيماويات لكل سهم في التعليمية القابضة.

وأعلن بنك الكويت المركزي أنه سيبدأ اختبار منتج جديد في مجال الدفع الآجل (Buy Now Pay Later)، ضمن إطار العمل الرقابي التجريبي قبل طرحها في السوق. وفي نهاية أغسطس من عام 2022، ارتفعت قروض البنوك الكويتية للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9.4% على أساس سنوي. كما قام البنك الدولي بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 8.5% لعام 2022، بما يمثل ارتفاعاً عن التقديرات السابقة البالغة 5.7%. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 8.7% في 2022 مقارنة بنسبة 8.2% المتوقعة في وقت سابق.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء أغلب الأسواق الخليجية سلبياً، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.3% خلال أكتوبر. وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي والسعودية مكاسب نسبتها 6.8% و2.3% على التوالي. وكان تعافي أسواق الخليج مقارنة بالشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر. وسجل مؤشرا الأسهم في قطر وعمان انخفاضا بنسبة 2.2% و3.6% على التوالي خلال نفس الفترة.

على صعيد آخر، حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على نموه في سبتمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من أغسطس. وقد تلقى بنك المشرق الإماراتي عطاءات من شركات لشراء حصة في وحدة السداد الخاصة به. وتم تجاوز الاكتتاب في أسهم شركة برجيل القابضة (أبو ظبي) بمقدار 29 مرة وجمعت 32 مليار درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي بسعر 2 درهم إماراتي للسهم الواحد. وقدرت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2023 الإيرادات العامة بنحو 1.12 تريليون ريال، والنفقات بنحو 1.11 تريليون ريال، مع فائض متوقع قدره 9 مليارات ريال. واستمر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في التوسع خلال سبتمبر، ليسجل مؤشر مديري المشتريات 56.6. وارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الغذائية والإيجارات وارتفاع تكاليف المرافق. ووفقاً لمركز قطر المالي، استمر القطاع غير النفطي في قطر في نموه خلال سبتمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من أغسطس. وارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 6.03% على أساس سنوي في سبتمبر مدفوعاً بتزايد الطلب المرتبط بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابياً خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) مكاسب بنسبة 7.1% ومؤشر S&P 500 ما نسبته 8%. وخيم التفاؤل على المستثمرين مع تزايد الآمال في تمهل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياساته المتشددة. وفي حين تفوق أداء أسهم الصناعات والطاقة، انخفضت أسهم التكنولوجيا مثل أسهم أمازون وميتا وميكروسوفت خلال الشهر. وانتعش الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثالث من عام 2022، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال هذه الفترة، بأعلى من توقعات السوق. وجاء النمو مدفوعاً بتقلص العجز التجاري نتيجة لانخفاض الطلب المحلي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر؛ أعلى من معدل التضخم المسجل في أغسطس والذي بلغ 9.9%. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في أغسطس بسبب تراجع الإنتاج الصناعي. وفي 25 أكتوبر 2022، تولى ريشي سوناك منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، لتسود المشاعر الإيجابية الأسواق بعد أن كانت الحكومة السابقة بقيادة ليز تروس قد اقترحت تغيير السياسة المالية، مما زاد المخاوف في الأسواق المالية. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5% ويخطط لتقليص حجم ميزانيته العمومية في محاولة لكبح التضخم إلى مستويات 2%. وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بنسبة 9.1% على أساس سنوي في أغسطس. وتراجع سوق الأسهم في الصين بسبب ضعف العملة والمؤشرات التي تدل على تراجع أداء الاقتصاد.

واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، حيث سجلت أسعاره ارتفاعاً حاداً بنسبة 7.8% في أكتوبر 2022، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 21.9%. وارتفعت أسعار النفط نتيجة لقرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وهو أكبر خفض لها منذ عام 2020. ووفقاً لوزير الطاقة السعودي، تم اتخاذ القرار رداً على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وخفضت أوبك بلس ووكالة الطاقة الدولية الطلب على النفط لبقية عامي 2022 و2023 بسبب ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وقيود الإغلاق في الصين. وتراجعت أسعار الذهب في أكتوبر، حيث هبطت 1.6% إلى 1633.12 دولاراً /للأونصة بسبب استمرار التضخم وتراجع الدولار الأمريكي.

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