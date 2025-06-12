رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، في ظلّ النقص العالمي في المتخصصين الماليين، تعمل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على معالجة هذه المشكلة من خلال السعي لتحقيق رؤية تتمثل في إعداد متخصصين ماليين أكفاء في العصر الحديث من خلال برامج متخصصة.

وفي ظل تنامي الطلب على المتخصصين الماليين بشكل كبير، مدفوعاً بتحليلات البيانات والتكنولوجيا المالية، وهو ما ينعكس في ارتفاع عدد الملتحقين بالجامعات، إلا أن نقص المواهب كان مصدر قلق. وفقًا لوكالة التوظيف العالمية Omega Hire، تواجه صناعة التمويل العالمية نقصًا كبيرًا في المهنيين المهرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المحاسبة والخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار والتأمين والتكنولوجيا المالية.

سلط تقرير صادر عن كوبر فيتش ”دليل الرواتب في الإمارات العربية المتحدة 2024“ الضوء على وجود نقص كبير في المهارات في الإمارات العربية المتحدة. ويرجع ذلك إلى أن الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية والتغيرات اللوائح التنظيمية ونماذج الأعمال المتطورة تتطلب قوة عاملة تتسم بالمرونة والمهارة ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. ومع ذلك، فإن نقص المواهب ليس مجرد مشكلة محلية بل هو جزء من اتجاه عالمي.

فوفقاً لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أفاد 92% من مسؤولي الخدمات المالية حول العالم أنهم يواجهون صعوبات في توظيف المواهب التي يحتاجونها. وتستجيب جامعات مثل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الأكاديمية الأمريكية في رأس الخيمة لحاجة السوق من خلال تصميم برامج مصممة خصيصاً.

وقد تم تحديث برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (تخصص في المالية)، الذي تم إطلاقه في عام 2020، لتلبية النقص في المواهب. ويتم تدريب خريجيها للحصول على فرص عمل في مجالات مزدهرة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والاستشارات.

وقال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب وعميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يقود الأعمال ويدير المخاطر ويشكل الاستثمارات الاستراتيجية. وبفضل سوق العمل الديناميكي والفرص المتنوعة، يستمر قطاع التمويل في الازدهار، حتى في ظل الاضطرابات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية ونقص المواهب. لقد قمنا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في رأس الخيمة بصياغة برنامج يؤهل المهنيين للانضمام إلى هذا القطاع المزدهر وبناء مستقبل مهني مُرضٍ لهم“.

ويتبع تخصص التمويل في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في رأس الخيمة منهجاً دراسياً على الطراز الأمريكي، وهو معتمد من قبل هيئات دولية معترف بها مثل SACSCOC وAACSB. كما أن البرنامج معتمد أيضاً من قبل هيئة محاسبة مهنية دولية، وهي جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو تابع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين.

”ويوضح البروفيسور فازير جان بيغوم، العميد المشارك/الأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”لقد صممنا هذا البرنامج لتزويد الخريجين بمهارات متعددة الاستخدامات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات، وهي ذات قيمة خاصة في اقتصادنا العالمي المترابط. ”يشهد عالم التمويل تطوراً مستمراً، ويواجه الممارسون تحدياً يتمثل في مواكبة التطورات المزعزعة التي يسببها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتقنيات الناشئة. يعالج هذا البرنامج جميع هذه القضايا ويبقي الطلاب في صدارة اللعبة.“

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