دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتاج الأنظمة الزراعية والغذائية العالمية إلى استثمارات سنوية تُقدّر بـ1.1 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، للتحول نحو نماذج إنتاج غذائي مستدامة وقادرة على الصمود، تساهم في تأمين الوظائف وتتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ. ومع ذلك، لا يتجاوز حجم الاستثمارات الحالية 5% من المبلغ المطلوب، مما يستدعي الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة لتحفيز تدفقات رأس المال.

ويتركز معظم الاستثمار الخاص في النظم الغذائية حاليًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما تبقى المناطق الأكثر حاجة – مثل آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية – تعاني من نقص كبير في التمويل.

وفي تقرير جديد مشترك بين شركة بين آند كومباني والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم تسليط الضوء على نماذج تمويل مبتكرة قادرة على تقليص الحواجز الاستثمارية وجذب مجموعة أوسع من الجهات المالية لسد فجوة التمويل.

وقالت إيفونا ستكليك، شريكة في قسم الخدمات المالية لدى بين آند كومباني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

"تحويل الأنظمة الغذائية ليس فقط أولوية مناخية، بل يمثل فرصة تجارية. فالجهات الممولة التي لديها انكشاف على قطاع الأغذية تملك حافزًا لتحسين ملفات المخاطر الائتمانية لعملائها. كما أن الاستثمار في النظم الغذائية يساعدها على الالتزام بالتشريعات البيئية الجديدة وتعهدات أصحاب المصلحة."

وتشمل أبرز التحديات التمويلية: عدم وضوح العائد المالي، وتجزؤ قطاع الإنتاج الغذائي، وضعف التنسيق عبر سلسلة القيمة، وتفاوت معايير قياس الأثر. وبالتالي، هناك حاجة ملحة إلى آليات مبتكرة لتوسيع نطاق التمويل وتعزيز مرونة الزراعة في مواجهة تغير المناخ.

ويشير التقرير إلى أنه لا توجد حلول موحدة لجميع المؤسسات، نظرًا لاختلاف النظم الغذائية ومواقع المؤسسات المالية. ويركز التقرير على التمويل عبر الإقراض، مع الاعتراف بأهمية أدوات أخرى مثل التأمين. وتنقسم النماذج المالية المقترحة إلى ثلاث فئات: التمويل المباشر للمزارعين، الإقراض عبر الشركات، ومنصات متعددة الأطراف – وجميعها مصممة لخفض الحواجز أمام الاستثمار.

ومن بين المبادرات الملهمة التي يسلّط التقرير الضوء عليها: Aceli Africa، وProject Acorn، وبرنامج الزراعة المتجددة من McCain، ومنصة IFACC لتمويل المناطق الحيوية في أمريكا الجنوبية، والتي توضح كيف يمكن مواءمة رأس المال التجاري والخيري والحكومي لتحقيق أثر واسع النطاق.

وقال ديريك بارالدي، رئيس الاستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي:"الميزة المشتركة في هذه النماذج هي الحاجة إلى تنسيق الجهود عبر سلسلة القيمة بالكامل، من المزارعين والشركات الغذائية إلى المؤسسات المالية والحكومات. وتستخدم هذه النماذج استراتيجيات للحد من المخاطر تشمل أدوات تقليدية مثل الضمانات، وأخرى مبتكرة مثل تحويل النتائج البيئية إلى قيمة مالية."

وأضاف كريستيان غراف، شريك في بين آند كومباني ورئيس قسم الاستدامة والمسؤولية في الخدمات المالية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:"يشكل تحول الأنظمة الغذائية فرصة استثمارية هائلة لرأس المال التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز مرونة المحافظ المالية. لكن توسيع نطاق هذه الاستثمارات يتطلب استراتيجية مصممة خصيصًا تتماشى مع نقاط القوة والمحفظة والمخاطر وأهداف الاستدامة لكل مؤسسة."

ولتحقيق النجاح، على المؤسسات المالية:

وضع أهداف واضحة للاستثمار في تحول الأنظمة الغذائية، وتحفيز الفرق على ابتكار نماذج قابلة للتوسيع ومربحة تتماشى مع قدراتها . بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة، مثل مزودي رأس المال التحفيزي أو الشركات الغذائية أو المزارعين . تصميم واعتماد آليات تمويل مبتكرة مدعومة بأدوات لتقليل المخاطر . إدارة المخاطر الائتمانية بفعالية من خلال استخدام بيانات جديدة وتعزيز قدرات تتبع الأثر المناخي . ضمان دعم مستمر وفعّال من القيادة العليا .

نبذة عن شركة بين آند كومباني

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