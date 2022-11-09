(جنيف) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات المسافرين لشهر سبتمبر 2022، التي أظهرت مواصلة قطاع السفر الجوي تحقيق معدلات تعافيه القوية.

· شهد إجمالي حركة السفر الجوي في سبتمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 57.0% (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) مقارنة مع سبتمبر لعام 2021، بينما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 73.8% من المستويات المسجلة في سبتمبر 2019.

· انتعشت حركة السفر المحلية في سبتمبر 2022 بنسبة 6.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي حركة السفر المحلية في شهر سبتمبر 2022 إلى 81% من المستوى المسجل في الفترة ذاتها من عام 2019.

· ارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 122.2% قياساً بمستويات سبتمبر 2021. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر سبتمبر 2022 إلى 69.9% من مستويات سبتمبر 2019. وحققت جميع الأسواق نمواً قوياً، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يُواصل الطلب على النقل الجوي التعافي بشكل مطرد برغم الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعيشها العالم. وتبقى الصين الحالة الاستثنائية في هذا التعافي، لا سيما وأنّ استراتيجية صفر إصابات كوفيد التي تعتمدها تؤدي إلى استمرار إغلاق الحدود على نطاق واسع وتتسبب بالكثير من التقلبات في مستويات الطلب على السفر في السوق المحلية، علماً أنّ المعدلات المسجلة في شهر سبتمبر 2022 انخفضت بواقع 46.4% عن نظيرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتناقض هذا بشكل كبير مع المستويات المسجلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي نجحت في تحقيق نمو بنسبة 464.8% في حركة السفر الدولية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، برغم الأداء الضعيف المُسجل في الصين".

أسواق السفر العالمية

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 464.8% في حركة السفر خلال شهر سبتمبر 2022، لتسجل المعدل السنوي الأعلى بين جميع المناطق. كما زادت السعة بنسبة 165.3% وعامل الحمولة بواقع 41.5 نقطة مئوية ليبلغ 78.3%.

وحققت شركات الطيران الأوروبية في سبتمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 78.3% في حركة المسافرين مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، بينما ارتفعت السعة بنسبة 43.8% وازداد عامل الحمولة بواقع 16.3 نقطة مئوية إلى 84.1%، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين المناطق.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 149.7% في حركة المسافرين في سبتمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021. وارتفعت السعة بنسبة 63.5% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعامل الحمولة بواقع 27.6 نقطة مئوية ليبلغ 80.0%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال سبتمبر 2022 تحسناً بنسبة 128.9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وارتفعت السعة بنسبة 63.0% وازداد عامل الحمولة بواقع 24.6 نقطة مئوية إلى 85.4%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الرابع على التوالي.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 99.4% في سبتمبر الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، كما زادت السعة بنسبة 73.7% وعامل الحمولة بواقع 10.8 نقطة مئوية ليبلغ 83.5%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 90.5% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت السعة بنسبة 47.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 16.7 نقطة مئوية إلى 73.6%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.

أسواق السفر المحلية

ارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر المحلية في اليابان في سبتمبر بنسبة 127.9%، لتبلغ حوالي 75.6% من المستويات المسجلة في عام 2019.

بينما ارتفعت حركة السفر المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 16.8% في سبتمبر 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، متفوقة على النسبة المُسجلة في سبتمبر 2019 بواقع 0.4%. وسجل عامل الحمولة عند 85.4% النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المحلية.

الخلاصة

وأضاف والش: "يعزز الطلب المرتفع قدرة القطاع على مجاراة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود. وعلينا الاهتمام بمتطلبات المسافرين لدعم جانب الطلب على المدى البعيد. ويسلط استبيان إياتا العالمي للمسافرين 2022 الضوء على ما يتطلع إليها المسافرون بالفعل من تبسيط تجارب السفر وتعزيز راحتها، لا سيما بعد حوالي ثلاثة أعوام من التعقيدات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على قطاع السفر. وتُعد هذه النتائج بمثابة رسالة واضحة لشركات الطيران والمطارات والجهات الحكومية على حد سواء، لا سيما وأنّها المسؤولة عن العديد من هذه التسهيلات، التي يجدها المسافرون محبطة في بعض من أبرز مطارات العالم على امتداد موسم السفر الصيفي لهذا العام. وأشار الاستبيان إلى أنّ غالبية المسافرين يرغبون باستخدام البيانات الحيوية بدلاً من جوازات السفر لاستكمال عمليات عبور الحدود. كما أعرب 93% من المسافرين عن اهتمامهم ببرامج المسافرين الموثوق بهم لتسريع التفتيش الأمني. ويحد تحديث تجربة التسهيلات من نقاط الازدحام بالمسافرين ويقدم تجربة أفضل لجميع الأطراف المعنية".

يمكنكم الاطلاع على تقرير تحليلات سوق حركة المسافرين جواً لشهر سبتمبر 2022 (ملف PDF)

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