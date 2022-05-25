· أظهرت نتائج الاستطلاع الجديد الذي أجرته أودي أبو ظبي بأن 52٪ من المشاركين ينظرون في إمكانية الانتقال إلى استخدام السيارات الهجينة / الكهربائية، مما يدل على استعداد المستهلكين لهذا النوع من الانتقال.

· ينتظر ما يقرب 25٪ من المشاركين إطلاق المزيد من الطرازات الكهربائية في الأسواق للقيام بعمليات الشراء

الإمارات العربية المتحدة : أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تغيير كبير (52٪) في اتجاه سكان الإمارات نحو استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، وجاء ذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته أودي أبو ظبي. حيث استمرت أسعار البنزين في الإمارات في الارتفاع التدريجي من شهر فبراير إلى أبريل، فيما وصلت أسعار النفط العالمية إلى ما بعد 100 دولار للبرميل الواحد.

وتشير نتائج الاستطلاع على اعتزام سكان الإمارات شراء السيارات الكهربائية، حيث ذكر ما يقرب 25٪ من المشاركين بأنهم ينتظرون إطلاق المزيد من المركبات الكهربائية في الأسواق للقيام بعمليات الشراء. فيما قال 14٪ منهم بأنهم تمنوا لو اشتروا سيارات هجينة / كهربائية بدلاً من قيامهم مؤخرًا بشراء سيارات تعمل بالبنزين.

هذا وأوضح الاستطلاع الذي قامت به شركة " يوجوف" والذي شمل 1000 شخص من سكان الإمارات تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تغيير طريقة تفكير المستهلكين في وسائل النقل التي يستخدمونها.

إذ يقوم السكان بالتخطيط لرحلاتهم بالسيارات بمزيد من الحذر، حيث قال ربعهم بأنهم يستخدمون حاليًا وسائل النقل العامة أكثر من أي وقت مضى، بينما اشترى 14٪ منهم " السكووتر" الكهربائي/ الدراجات الهوائية لاستخدامها في المسافات القصيرة. كما تساعد سياسات العمل المرنة وعن بعد السكان في التخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف الوقود، حيث يتم توفير أكثر من 19٪ من نفقات الوقود من خلال العمل من المنزل.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال مارك أوستن، المدير العام لأودي أبو ظبي: "لايزال الاهتمام بالمركبات الكهربائية يستمر بالتزايد مع مرور الوقت، ولكن من المؤكد أن ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى تسريع خطى المستهلكين باتجاه تبني المركبات الكهربائية". " وعند النظر إلى كفاءة الطاقة من خلال دورة الحياة الكاملة لإنتاج الوقود ونقله واستخدامه والتي يشار إليا عادةً باستخدام المصطلح " من الآبار إلى السيارات"، فإن المركبات الكهربائية تحقق كفاءة عالية وتخفف من الانبعاثات الكربونية في كل ميل."

وأضاف أوستن بالقول: " يمكن أن يصل متوسط تكلفة ملء خزان الوقود على حسب نوع السيارة إلى 270 درهم إماراتي مقابل 8.25 درهم إماراتي لشحن بطارية السيارة الكهربائية بالكامل بشاحن يعمل بقوة 110 كيلو واط في الساعة. واختتم قائلًا: تُمكن السيارات الكهربائية المالكون أيضًا من توفير نفقات التشغيل."

منذ حوالي عامين أطلقت أودي أبو ظبي أول طراز من سياراتها الكهربائية من مجموعة " إي- تورن". وبعدها استمرت بإطلاق سياراتها الكهربائية المتميزة لتشمل أربع طرازات من دون الاخلال بأي من معايير الأداء والتصميم وديناميكيات القيادة التي تعتمدها العلامة التجارية. وسيتم عرض اثنين من أحدث طرازات أودي الكهربائية في قمة ابتكار السيارات الكهربائية القادمة التي سيتم عقدها في الفترة ما بين 23 إلى 25 مايو في العاصمة أبو ظبي.

وتهدف قمة ابتكار السيارات الكهربائية إلى تسهيل المناقشات وحشد الجهود الرامية في تسريع الخطى نحو انتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حالة التنقل المستدام. حيث ستشارك أودي أبو ظبي في هذا الحدث المرتقب من خلال التزامها بمعايير الاستدامة والطاقة الكهربائية.

#بياناتشركات

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مجموعة أودي مع علامتها التجارية أودي ودوكاتي ولامبورغيني، تعتبر من أنجح الشركات المصنعة للمركبات والدراجات النارية من الفئة الفاخرة. وتتواجد مجموعة أودي في أكثر من 100 سوق حول العالم وتنتج سياراتها في 18 موقعاً ضمن 13 بلداً. وتمتلك الشركة الأم ’أودي إيه جي‘ شركات فرعية تشمل ’أودي سبورت جي إم بي إتش‘ Audi Sport GmbH في مدينة نيكارسولم بألمانيا، و’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ (سانتا أجاثا بولونيز، إيطاليا) والعلامة المصنّعة للدراجات النارية الرياضية ’دوكاتي موتور هولدينغ‘ في مدينة بولونيا الإيطالية.

وخلال عام 2018، سلمت مجموعة أودي لعملائها حوالي 1812 مليون سيارة من علامة أودي، و5750 سيارة رياضية من علامة لامبورغيني، و53,004 دراجات نارية من علامة دوكاتي. وفي السنة المالية 2018، حققت مجموعة ’أودي‘ عائدات إجمالية بقيمة 59.2 مليار يورو وأرباح تشغيلية بقيمة 4.7 مليار يورو قبل إضافة البنود الخاصة. وفي الوقت الحالي، توظف المجموعة حوالي 90 ألف شخص حول العالم بما يشمل 60 ألف موظف في ألمانيا. وتركز أودي على المنتجات والتقنيات المستدامة لمستقبل قطاع التنقل.

وقد أكدت AUDI AG التزامها بالمنطقة من خلال افتتاح مكتبها التمثيلي في الشرق الأوسط المملوك بالكامل للشركة الأم في العام 2005. وتشتمل سلسلة الطرازات الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط على: أودي A3 & S3، وA4 وS4 أفانت وA5/S5 كوبيه، وسبورتباك، وكابريوليه وRS 5 كوبيه وكابريوليه، بالإضافة إلى A6، وA7، وA8 وA8 L و أودي Q3, Q5 & SQ5, Q7, Q8 ، وأودي R8 كوبيه وR8 كوبيه V10 بلاس و R8 V10 سبايدر.