دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، في تقريرها حول اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي عن وجود عناصر أساسية مشتركة وضعتها البنوك الرائدة في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي موضع التطبيق لضمان نجاح عمليات التحول نحو هذه التقنية.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذه الحلول بالطريقة الصحيحة يمكن أن يُحدث تحولاً كبيراً في القطاع المصرفي، بما في ذلك توفير الوقت وتخفيض التكاليف وتحسين تجربة العملاء. كما يمكن للبنوك، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، تجنب المنافسة المتزايدة مع باقي البنوك المنضمة حديثاً إلى السوق خارج قطاع الخدمات المالية التقليدية.

وتشمل العناصر الرئيسية التي شملها التقرير:

· وضع أهداف واضحة لنشر الذكاء الاصطناعي في جميع مفاصل عملها، انطلاقاً بما يواجهه العميل إلى آليات العودة للمكتب، والبدء في المجالات التي تُضيف قيمة بشكل أسرع

· تحديث البنية التحتية للبيانات وتحسين الممارسات المتعلقة بها، وبالتالي إحداث تحول في التكنولوجيا التي تقوم على البيانات

· اعتماد المنهجيات والأساليب المتبعة من شركات التكنولوجيا

· السعي لبناء مركز امتياز داخلي للذكاء الاصطناعي من خلال توظيف مواهب متخصصة في هذا المجال، مما يمكّن البنوك من نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مانويل أبات، الشريك ومدير القسم الرقمي والممارسات الإعلامية والتسويقية والتقنية لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في أوليفر وايمان: "يُظهر التقرير أنه يتعين على البنوك التفكير في مرحلة ما بعد الرقمنة والتحول الرقمي. وينطوي نشر الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح على إحداث تحول في البنك بأكمله والطريقة التي يعمل بها".

ويعطي التقرير مثالاً يتناول بالتفصيل أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط، والذي يبذل جهوداً مميزة لإجراء دراسات تحليلية للبيانات لتحسين تجربة العملاء في فروعه ومركز الاتصال الخاص به، فضلاً عن تحسين عروضه. وتقود الإدارة العليا في البنك جهود التحول، والذي ارتقى بالبنك إلى مصاف بنوك أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ الرائدة الأخرى التي يشملها التقرير.

وأضاف أبات: "يتم اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من البنوك المبتكرة التي تدخل حديثاً إلى السوق والبنوك الرائدة الموجود فيه منذ مدة طويلة. كما بدأت شركات التكنولوجيا المالية مثل زاند في دولة الإمارات، وشركات الاتصالات مثل stc pay في المملكة العربية السعودية، تستحوذ على حصة في السوق على حساب البنوك الأخرى. ولذا، يجب على بقية البنوك المسارعة إلى اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، التي لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، لضمان مواكبة متطلبات المستقبل، حيث لم يتبقّ أمامها سوى عام إلى عامين لبناء كفاءتها في هذا المجال".

لتحميل التقرير بعنوان "ثروة الذكاء الرقمي في القطاع المصرفي"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.oliverwyman.com/middle-east/our-expertise/insights/2022/sep/the-ai-revolution-in-banking.html

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